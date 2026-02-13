2026-02-13 17:35 女子漾／編輯黃冠婷
春節不卡油！營養師揭圍爐控醣2大關鍵 拒絕澱粉炸彈、擺脫隱藏熱量 滿足口腹之慾更守住體態
農曆春節年夜飯從蘿蔔糕、米糕到佛跳牆，滿桌澱粉與高油湯底，往往讓人吃得開心卻後悔。其實不必在「美味」與「體態」之間二選一。營養師沈宛徵指出，只要抓住「主食替換」與「湯底升級」兩大關鍵，透過微調食材結構，就能在圍爐餐桌上兼顧口腹之慾與控醣目標，讓春節吃得滿足、身體也不負擔。
關鍵1：主食優化，拒絕精緻澱粉炸彈
傳統年菜最容易超標的，其實是看不見的精緻澱粉。沈宛徵建議，可用高蛋白、低精緻麵粉比例的「機能麵食」取代米飯與傳統麵條，例如日日好食「高蛋白好控麵」，降低碳水比例，同時補足蛋白質與膳食纖維，延緩血糖波動。
搭配富含Omega-3的鮭魚、低GI的櫛瓜或絲瓜，再以無糖豆漿入湯，不只減少油脂負擔，也能避免餐後嗜睡。主食結構調整，是守住體態的第一步。
關鍵2：湯底升級，擺脫隱藏熱量
圍爐火鍋與濃湯年菜，往往是熱量與鈉含量的隱形來源。沈宛徵提醒，選擇以天然香料熬製、低碳水與低鈉設計的湯底，例如「愛雅辣呦 18香麻辣鍋」，透過多層次香料堆疊風味，減少對油脂與高鈉調味的依賴。配料則以黑木耳、茼蒿、嫩豆腐、鯛魚片等高纖低脂食材為主，再加入高蛋白機能麵取代傳統麵條，讓湯頭吸附香氣卻不增加額外負擔，真正做到高纖、低糖、高蛋白的平衡比例。
儀式感不減，體態更穩
營養師沈宛徵強調，健康管理不必走極端。只要主食減精緻澱粉、湯底避開重油重鹹，再補足蛋白質與纖維，就能在熱鬧團圓中優雅控醣。
今年春節，不必再為體重焦慮。聰明換食材、微調餐桌結構，就能讓團圓飯成為一場兼顧美味與質感生活的健康盛宴。
