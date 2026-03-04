2026-03-04 10:01 潮健康
情緒與腸道的關聯是什麼？從腸腦軸線談身心互動
你知道嗎？其實你有「兩個大腦」！除了頭部裡的那一顆，你的腹部還藏著另一個掌控情緒的指揮官。這不是科幻電影情節，而是源自神經科學的真實發現。人類的腸道擁有數億個神經元，組成了一套獨立運作的「腸神經系統」，其複雜度僅次於大腦，因此被科學家稱為「第二大腦」。
這兩個「大腦」之間，存在著一套連結中樞神經系統、腸神經系統、免疫系統與內分泌系統的雙向調節網絡。它不僅與食物的消化吸收有關，更透過迷走神經、壓力荷爾蒙調節（HPA 軸）及腸道菌代謝物等多重路徑，持續在大腦與腸道之間傳遞訊息，共同維持身體的平衡狀態。這就是現代醫學最熱門的關鍵字「腸腦軸線」（Gut–Brain Axis）。
您可以想像體內有一條由多條支線組成的「資訊高速公路」，訊息在兩者之間不間斷地往返，共同維持著身體的平衡。它被認為與情緒感受、免疫反應及認知狀態之間存在密切關聯，並可能影響整體身心感受。
為什麼緊張時會想拉肚子？日常生活中的腸腦連結
試想一下，為什麼在高壓會議或考試前，肚子常會翻騰、腹瀉或感到胃部不適？這並非錯覺，而是當大腦感受到壓力時，交感神經與壓力反應系統被活化，迷走神經張力下降，進而影響腸道蠕動與敏感度的結果。
雖然約九成以上的血清素生成於腸道的腸嗜鉻細胞中，但這些血清素並不直接進入大腦，而是透過影響迷走神經、免疫反應與發炎狀態，間接參與情緒與壓力調節機制。因此，飲食型態、腸道菌相與整體身心狀態之間可能存在關聯，部分人在生活壓力較大或作息不規律時，主觀感受上較容易出現精神疲憊或專注度下降，形成腸道與大腦彼此影響的惡性循環。這也是腸道常被稱為「第二神經中樞」的原因之一。
專家觀點：中醫與芳療的整合智慧
針對此類腸腦互動機制，具備中醫師與芳療師雙重背景的劉郁辰醫師指出，現代人常見的腸胃功能失調，往往是身心交互影響的結果，臨床處理時不宜僅聚焦於單一器官。
從中醫觀點而言，「肝木剋脾土」可用來形容情緒壓力對消化系統的影響。當情緒長期鬱結，氣機受阻，脾胃運化功能自然受到干擾，因此焦慮、緊繃常伴隨胃痛、脹氣或食慾異常。從臨床觀察的角度，情緒狀態與消化感受之間常被認為彼此影響，許多人在壓力降低後，主觀上較容易感覺腸胃負擔減輕。
禾場國際芳療學苑創辦人張元霖表示，從芳療角度來看，嗅覺與腸腦軸線之間存在獨特連結。嗅覺訊號可直接傳遞至大腦的情緒中樞（邊緣系統），透過吸嗅甜橙或薰衣草等精油，其香氣常被用於營造放鬆氛圍，協助情緒感受上的調整，讓人在壓力情境中獲得較為舒緩的主觀體驗。簡單來說，透過「聞香」協助大腦放鬆，也讓部分人在身心放鬆後，主觀感覺腹部緊繃感較為減少。
居家芳療應用：舒緩腸腦配方
在生活中遇到各類身心疑難雜症，可以隨時到香氣資料庫查詢症狀，尋找有科學實證的芳療解方。為了協助大家在生活中簡單實踐「聞香鬆腦」的日常，在此特別分享在家也能輕鬆芳療的配方，透過嗅覺與觸覺的雙重路徑，舒緩緊繃的身心：
1. 空間擴香：【忘憂好眠】
針對思慮過多導致的失眠或胃部緊繃，將下列精油擴香，藉由純正薰衣草安撫神經的酯類，搭配柑橘類精油的快樂因子，此配方常被用於營造安靜、放鬆的氣味環境，作為睡前放慢節奏與自我照顧的日常選項之一。
- 純正薰衣草精油
- 甜橙精油
- 佛手柑精油
2. 腹部按摩：【暖腹順氣】
若因緊張引起胃痛、脹氣（類似中醫的肝胃不和），將以下配方調和，取適量順時針按摩腹部，作為日常放鬆與自我照顧的輔助方式。
- 甜杏仁油 10 ml
- 羅馬洋甘菊精油 2 滴
- 甜馬鬱蘭精油 2 滴
- 廣藿香精油 1 滴
張元霖特別提醒大家：精油為高濃度植萃，使用前請先做局部皮膚測試，確認無過敏反應。孕婦、嬰幼兒、癲癇患者或特殊疾病者，請務必諮詢專業芳療師或醫師後再行使用。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：