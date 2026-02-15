出國旅遊與作息改變的健康影響：認識時差帶來的身體調適挑戰

農曆春節將至，許多民眾早已規劃好前往美、歐、澳等長程航線旅遊，或是把握難得假期返鄉探親。然而，在期待異國風景與親友團聚的同時，隱形的健康危機卻悄悄逼近。根據發表於《美國國家科學基金會》（National Science Foundation, NSF）的研究顯示，長途飛行造成的「時差反應（Jet Lag）」不僅是疲勞與失眠的問題，若未妥善調節，不僅旅遊興致大打折扣，更可能可能影響身體在旅途中對疲勞與環境變化的適應狀態，讓整體身心調節負擔增加。

揭開生理時鐘奧秘：為何「往東飛」比「往西飛」更痛苦？

人類的生理時鐘並非精準的 24 小時。根據《Science》期刊研究顯示，人體的內在生理週期平均約為24.2 小時。這意味著，我們的身體天生傾向於「延長」每一天，這也是為何熬夜（延後睡覺）通常比提早起床容易的主因。

當我們搭乘飛機「往西飛」（例如飛往歐洲），這相當於延長了當天的時間，符合人體內在週期大於 24 小時的特性，因此身體適應較快。然而，當我們「往東飛」（例如前往美國或從歐洲返台）時，我們必須「壓縮」生理週期，強迫身體提早入睡、提早醒來，這完全違背了生理慣性。這也解釋了為何許多人在返國後，往往需要更長的時間才能恢復精神，讓部分人在旅程後主觀感受到精神不濟或身體不適感增加。

時差並非只是睡不著，它是全身性的生理節律紊亂。當大腦視交叉上核（SCN）接收到的光線訊號與體內器官運作的時間不匹配時，會導致壓力荷爾蒙皮質醇（Cortisol）分泌異常，進而影響身體在作息轉換期間的整體調節狀態。

免疫警訊：睡眠剝奪難維持原本的防護節奏

時差導致的短暫睡眠剝奪與生理混亂，其影響力遠超乎一般人想像。根據在PubMed上發表的研究指出，睡眠對於人體T細胞（T cells）的運作至關重要，而T細胞是免疫系統中負責識別並攻擊受病毒感染細胞的關鍵角色。當睡眠不足或生理時鐘紊亂時，T細胞表面的整合素（Integrin）活化程度會顯著降低，使其無法有效附著並攻擊受感染的細胞。在農曆春節這種流感、新冠等呼吸道病毒活躍的季節，可能使身體在短時間內較難維持原本的防護節奏。

隱形危機：不出國也有「社交時差」

健康管理師張恆恩分享：除了長途旅客，許多在台灣「過年」的民眾也面臨同樣的風險。這種現象被稱為「社交時差（Social Jet Lag）」。在長達七到九天的年假中，許多人習慣徹夜打牌、追劇，直到凌晨才入睡，白天則睡到中午。

這種生活作息的劇烈變動，對作息調整帶來的適應挑戰，在感受上與時差情境有相似之處。當開工日來臨，必須強迫自己在清晨起床時，身體會經歷類似「往東飛」的痛苦適應期。這不僅會造成開工後的專注力下降、情緒暴躁，長期作息不規律，可能對整體健康管理帶來額外挑戰。因此，即便沒有出國，維持規律作息依然是過年期間最重要的防疫手段之一。

調時策略：光線與深壓覺的非藥物解方

面對時差與作息混亂，依賴安眠藥物調整作息並非首選，相對的利用非藥物方式，在適當時機接受陽光照射，即可有效重新設定大腦視交叉上核的生理時鐘。

1. 掌握「落地第一道陽光」原則：

光線是調節褪黑激素分泌最強的訊號。若你是「往東飛」或需要提早起床（如準備開工），應在早晨接觸強烈光照，這能抑制褪黑激素，告訴大腦「新的一天開始了」，幫助生理時鐘提前。反之，若需延後入睡，則應在傍晚接觸光線。

2. 營造優質睡眠環境：

環境對睡眠品質影響甚鉅。在陌生的飯店或作息混亂時，大腦容易處於警戒狀態。此時，利用「深層觸覺刺激（Deep Pressure Stimulation, DPS）」原理是一個有效的物理性解方。就像嬰兒被包巾包裹或人被擁抱時會感到安心，幫助使用者在陌生環境或焦慮狀態下，更快進入放鬆狀態。對於深受時差困擾或年節作息大亂導致入睡困難的族群而言，這類物理性的助眠工具協助營造較為安心、放鬆的休息環境，作為睡前放慢節奏的生活選項之一。

3. 水分與飲食控制：

機艙內的乾燥環境會加重時差症狀，務必補充足夠水分。抵達目的地後，早餐攝取富含蛋白質的食物，晚餐則選擇富含色胺酸的食材（如熱牛奶、堅果），常被納入作息調整時的飲食建議中，作為晚間飲食安排的參考。

睡眠不僅是休息，更是身體修復與免疫重整的關鍵時刻。無論是飛越半個地球的旅人，還是在家享受假期的民眾，尊重生理時鐘、創造優質的睡眠環境，才是確保年節健康、開工順利的最佳策略。

圖說：農曆春節出國旅遊旺季將至，民眾應注意時差對免疫力的影響，做好健康防護措施。

圖說：搭配重力毯的舒適睡眠環境

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

資料來源：

