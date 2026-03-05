2026-03-05 10:01 潮健康
水腫、腰痠、情緒起伏？認識經前症候群常見表現
圖說：專家帶你認識經前症候群12大警訊
每到月經來前，是否總是特別想睡、情緒低落，甚至出現腰痠背痛、水腫、食慾改變等情況？這些感受在部分女性身上，常被歸類為經前症候群（PMS）相關的常見身心變化之一。經前症候群不僅影響身體狀態，也可能干擾情緒、專注力，進而影響日常生活品質。
《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻將帶你一次了解月經來前常見的前兆，以及從生活習慣調整到日常保養的改善建議，陪你一步步照顧身體與情緒；同時本文也很適合男友、老公閱讀，幫助理解另一半的身心變化，給予更貼心的支持。
經前症候群（PMS）常見的情況
月經來前有哪些前兆？以下整理出在經期前後，部分女性可能出現的常見身心感受類型（實際情況因人而異）：
- 頭痛
- 長痘痘
- 食慾提高
- 嗜睡或失眠
- 腰酸、腰痛
- 便秘、拉肚子
- 水腫、頻尿
- 乳房脹痛、壓痛
- 情緒波動大，容易悲傷
- 憂鬱不安、焦慮煩躁、健忘
- 肚子痛、下腹痛、腹脹
- 性慾提高或降低
生理期前後的日常調整方向：營養師分享7個生活建議
營養師建議的7種改善方法如下：
改善方法1.補充保健品針對經期前後的營養補充，有些營養素常被納入女性日常保養與生活管理的討論中。不過在開始使用之前，建議先諮詢婦科醫師或營養師。
- 舒緩情緒與止痛：
- 聖潔莓：常見於女性草本營養相關討論中，作為日常保養素材之一。
- 維生素B6：與多項生理機能運作有關，屬於日常所需營養素之一，存在於魚、家禽、馬鈴薯及大部分水果（柑橘類除外），也可透過保健品補充。
- 鎂：維持女性健康不可或缺，食物來源包括菠菜、綠葉蔬菜、堅果與全穀類，也可補充保健品。
- 薑黃：薑黃素為薑黃中的植化成分，常被納入日常營養補充討論。
- 主要舒緩情緒：
- 鈣：為人體所需的重要礦物質之一，參與多項生理運作，常見於牛奶、乳酪與優格，也可透過鈣片補充。
- 魚油：富含Omega-3，有助調整體質與維持健康。
- 色胺酸：為胺基酸之一，常被討論於與作息與情緒相關的營養研究中。
- 月見草油：含γ-亞麻酸，月見草油常被女性族群納入經期前後的營養補充選項之一。
- 藻油：藻油提供植物性 Omega-3 脂肪酸，常被討論於日常營養補充與飲食結構中。
改善方法2.睡眠充足建議每晚睡眠7～8小時，睡眠充足、精神飽滿能增進心情平穩。
改善方法3.適時放鬆和朋友聊聊天抒發情緒，或透過唱歌、聽音樂、按摩、泡澡等方法舒緩壓力。
改善方法4.避免吸煙氣味可能加重經前情緒波動，透過減少吸煙或戒菸，可改善經前的不適感。
改善方法5.有氧運動月經前可嘗試散步、慢跑或游泳等有氧運動，有助於促進活動量，讓身體與情緒狀態維持較穩定的節奏。
改善方法6.健康飲食多選用新鮮食材、減少加工及高鹽食物，可幫助改善經前症候群。
改善方法7.減少攝取高鹽、高糖分、咖啡因及酒精減少可能引起水腫、情緒起伏問題。
圖說：透過調整作息和營養補充，遠離經前不適
經前症候群 （PMS）的常見Q&A
Q1：經前症候群掛哪一科？當經前症候群嚴重影響生活時，建議先就診婦科；若憂鬱症狀已干擾作息與社交，醫師會評估並建議轉介至身心科治療。
Q2：經前症候群會持續幾天？
月經前3～10天是經前症候群常發生的時期，可能會出現情緒變化（憂鬱、焦慮、煩躁）以及生理症狀，如頭痛、乳房脹痛和腹部不適。
Q3：更年期的經前症候群會更嚴重嗎？在更年期前後，部分女性可能感覺經期相關不適感受出現變化，實際情況仍因人而異。由於卵巢功能衰退，雌激素與黃體素分泌波動幅度變大。若症狀嚴重影響生活，應尋求專業醫療協助。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
