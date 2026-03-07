年輕男性性喚起反應為何特別明顯？從神經、血管到荷爾蒙解析生理機制

2026-03-07 10:01 潮健康

　

　

在年輕男性族群中，有些人會發現自己對外在刺激的身體反應較為明顯，即使並未刻意關注性相關內容，也可能出現短暫的生理反應。這樣的情況常讓年輕族群感到困惑或不好意思。事實上，從生理角度來看，這通常與神經、血管與內分泌系統活躍有關，並不一定代表健康異常。[1]

　

神經系統反應敏捷，是性喚起的第一道關鍵

在年輕階段，神經傳導效率佳，大腦接收到刺激後，訊號能快速經由脊髓神經傳遞至生殖器官。研究顯示，視覺、觸覺或心理刺激，都可能啟動相關的神經反射路徑，引發短暫的生理反應；這類反射性反應在年輕男性中特別常見，代表神經系統運作順暢，也反映整體身體狀態良好。[1]

　

血管彈性佳，讓充血來得又快又穩

勃起過程中，血管健康扮演重要角色。年輕男性的血管內皮功能良好，能迅速調節血流，使血液大量進入陰莖海綿體並維持充血狀態；此外，相關組織結構完整，也有助於「鎖住」血液，讓勃起得以維持。這種快速且有效率的血流反應，正是年輕族群常見生理特徵之一。[1]

　

荷爾蒙濃度高，為整體系統提供動力

青春期至約三十歲前，男性體內的睪固酮濃度普遍處於高峰。這項荷爾蒙不僅與性慾有關，也會影響神經敏感度與血管反應力；因此，年輕男性對刺激反應明顯，往往是內分泌系統正常運作的結果，而非過度敏感或「想太多」。[1]

　

年齡差異下的自然變化

隨著年齡增長，神經反應速度、血管彈性與荷爾蒙濃度都可能逐漸下降，性喚起通常需要較明確或較強的刺激。相較之下，年輕族群「反應快、恢復也快」屬於常態現象，並不需要過度擔心。[2]

　

什麼情況才需要留意？

多數短暫、無疼痛的勃起反應都屬正常。然而，若出現以下情形，順挺泌尿科診所許家豪院長建議及早尋求專業評估：

　

  • 勃起持續超過數小時且伴隨疼痛

  • 勃起時出現明顯彎曲或不適

  • 長時間完全沒有晨間勃起 [2]

　

性功能狀態往往是整體健康的反映，若有異常變化，及早諮詢有助於釐清原因、降低不必要的焦慮。

　

許家豪院長提醒：理解先於誤解

對多數年輕男性而言，容易出現性喚起反應，通常與神經、血管與荷爾蒙系統的正常運作有關，是年輕族群常見的生理現象之一。理解背後的生理機制，有助於建立正確的健康觀念，也能減少因誤解而產生的不安。隨著年齡與生活型態改變，持續關注身體狀況、維持良好作息與壓力管理，都是守護長期性健康的重要基礎。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

延伸閱讀：

1.順挺泌尿科診所Line@ 

2.許家豪院長專文解析：少年家免歹勢！為何年輕男性「一碰就硬」？秒懂性喚起的生理秘密

　

　

　

參考資料：

1.

American Association of Clinical Endocrinologists Medical Guidelines for Clinical Practice for the Evaluation and Treatment of Male Sexual Dysfunction: A Couple’s Problem–2003 Update.

Endocrine Practice : Official Journal of the American College of Endocrinology and the American Association of Clinical Endocrinologists. 2003. Guay AT, Spark RF, Bansal S, et al.

　

2.

Approach and Management to Patients With Neurological Disorders Reporting Sexual Dysfunction.

The Lancet. Neurology. 2022. Hentzen C, Musco S, Amarenco G, Del Popolo G, Panicker JN.

原文出處：年輕男性性喚起反應為何特別明顯？從神經、血管到荷爾蒙解析生理機制

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#男性 #血管 #身體

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
往下滑看更多精彩文章
伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

伊朗領袖被殺死，人民竟然在慶祝？陪你看懂自由的代價與生存課

2026-03-02 10:14 失敗要趁早 - 張念慈

想像一個畫面。如果你今天打開電視，看到新聞快訊，統治國家快40年的我國領袖被其他國家炸死，你應該會悲痛萬分、憤慨激昂吧？

但當美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃最高領袖哈米尼，伊朗民眾竟全衝到街上開心跳舞、狂按喇叭、放煙火慶祝，在火光中高喊著自由。

​這背後到底累積了多少絕望，才會讓炸彈的爆炸聲聽起來像慶典的樂音？

​今天這則國際新聞，我想陪念國中的女兒看懂，了解地緣政治，所以我寫了一篇女兒看得懂的整理文，也分享給你。

▋為什麼美國與以色列要攻打伊朗？

你可以把這件事想像成，社區裡有一個常常惹事、甚至正在偷偷製作危險爆裂物的惡鄰居。

美國和以色列決定發動這場軍事行動，主要有3個原因。​

第一， 伊朗正在加速製造核子武器。

美國情報單位透過精密監測發現，伊朗已經囤積大量的高濃縮鈾，在技術上，隨時都有可能製造出毀滅性的核武。

一旦讓這個極端政權擁有核彈，整個世界都會陷入無法控制的災難。

第二， 伊朗擁有多達數千枚飛彈。

​美國掌握的資訊顯示，伊朗正準備利用這些飛彈，發動先發制人的大規模攻擊。

​為減少士兵與盟邦可能面臨的慘重傷亡，美方決定在對方發射前，先摧毀對方的指揮中心。

第三， 伊朗政府長期花費數億美元資助海外的武裝組織。

​伊朗花了天文數字，要這些代理組織搞破壞、發動恐怖活動，美、以希望徹底摧毀這個恐怖網絡。

▋一個殺死孩子還要父母買單的政府

​為什麼自己國家領袖被殺死，國人卻要放煙火慶祝？

​想像一下，如果這個領袖是爸爸，他對自己的孩子，比對敵人還要惡毒，那麼當這個爸爸倒下時，孩子是不會流淚的。

​對許多伊朗人來說，哈米尼政權就是一個長期家暴的父親。

​激怒人民的重要事件有三，

第一， 殺害超過 36,500 人的一月大屠殺。

​空襲發生的一個多月前，伊朗因為經濟爛到極點而爆發全國大抗議。

結果？哈米尼要軍隊對手無寸鐵的平民開槍，衝進醫院射殺正在哀悼的家屬。

​短短幾天內，估計有高達 3萬6千人遭到屠殺，超過 5萬3千人被逮捕入獄。

​最可惡的是，父母要領回孩子的遺體時，必須要先付1700美元殺死他們孩子的「子彈費」，才可以領回遺體。

第二， 是經濟徹底崩潰，連買麵包都沒辦法。

​伊朗明明是個產石油的富裕國家，但政府把錢都拿去國外打仗和發展核武。

​2026 年初，伊朗貨幣狂貶至 150 萬里亞爾才能兌換 1 美元，創下歷史新低。

通貨膨脹率高到驚人，人民要靠別人代墊錢，才能勉強從麵包店拿走幾塊乾癟的麵包。

第三， 是連穿衣服的自由都沒有，政府隨時都可以孤立你。

在台灣，你可能只會抱怨學校管服裝儀容很煩。

​在伊朗，女生如果出門頭巾沒有包好，是會被警察抓走甚至打死的，2022 年就有一位年輕女孩因此喪命。

​政府還常常切斷網路，讓國人無法對外發聲、求救，也不管這會讓依賴網路的經濟，每小時損失高達 156 萬美元。

▋美國真的是救世主嗎？

​看到這裡，你可能以為美國是在維護國際正義，是伊朗的救世主。

​但其實，在地緣政治裡，每個國家的決定背後都存在各種利益的拉扯，美國也有明確的私心與戰略考量。

​① 維護美國在中東的經濟利益與能源安全。

美國消除伊朗威脅等於保護了能源命脈，讓國際油價不被操控。

​② 轉移美國國內的政治爭議。

​美國憲法規定，只有國會可以宣誓開戰，但這場行動卻是領導者跳過程序直接下達命令。

​有人認為，這是為轉移國內焦點而發動的軍事大戲，正義名義下藏著政治意圖。

​③ 戰爭帶來的悲慘代價。

​ 美以聯軍飛彈雖然標榜精準打擊，但依然造成了許多無辜平民的傷亡。

​戰爭的苦果，往往是由最脆弱的人在承擔。那些站出來幫你的人，背後可能藏著更多的利益糾葛。

▋這場戰火給台灣我們的三堂生存課

​所以，我們該從這則新聞裡學到什麼？從公民與歷史課的觀點， 它帶給台灣的我們，3個非常重要的學習。

​① 國家的強大，來自政府是否真心照顧人民。

​伊朗領袖被殺死，人民卻在屋頂上慶祝，這說明了一個事實：一個國家能否團結強大，來自於政府是否真心照顧人民。

​②國際現實極端殘酷。

​大國會為了利益發動攻擊，也可能在利益消失時隨時轉身離開，這就是地緣政治。

我們不能把安危完全寄託在別國的承諾上，而是要發展自己的經濟實力與防衛能力。

​只有讓自己在國際舞台上變得不可取代，才能在殘酷的博弈中找到生存的空間。

​③珍惜我們習以為常的民主與自由。

在台灣，如果你對政府不滿，你可以在網路上大聲發言、可以合法上街抗議。

最重要的是，我們可以透過投票來換掉不好的領導人，而且過程中不需要流血。

​自由就像空氣，你平時感覺不到它的重量，但當它消失時，每一口呼吸都會讓人窒息。

​我不是歷史、地緣政治專家，但我試著陪女兒，從複雜的國際新聞裡，看懂地緣政治的運作邏輯，更懂得珍惜自由與民主。

​因為，自由與民主，這從來都不是理所當然。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#美國 #伊朗

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉　陳其邁重回第三

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉　陳其邁重回第三

2026-03-06 10:01 DailyView網路溫度計
翻攝FB／盧秀燕、蔣萬安、陳其邁 Chen Chi-Mai
翻攝FB／盧秀燕、蔣萬安、陳其邁 Chen Chi-Mai

賴清德加持 vs. 國民黨的茶壺風暴？

2026年2月份28天，適逢春節走春與燈會高峰，22位縣市首長在節慶紅利中卻面臨截然不同的輿情考驗。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2月份（2026/2/1～2/28）全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，持續由台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕佔據榜單前兩名，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳指出「盧秀燕聲量不如前一年，批綠火力一直不穩定，對於敏感議題不太表態，但蔣萬安就是直球對決。」資深媒體人邱明玉認為「蔣萬安最近的一舉一動，好像會變成另外一個國民黨共主的角色、領頭羊」。

國民黨的台中市長接班人選未定，盧秀燕與鄭麗文的不同調，鈕則勳提醒「鄭麗文、江啟臣等中壯派的權力較勁，鄭麗文卡到主席的戰略地位，制度上某種程度讓江啟臣不舒服；國民黨內鬥的茶壺風暴，外界觀感其實很不好」，依照目前發展，民進黨在台北市、桃園市找不出強將，國民黨在新竹縣、彰化縣的選情可能面臨壓力，地方政治競局持續升溫。

NO.10 徐榛蔚｜好評影響力2.44

花蓮縣長徐榛蔚2月份深陷「美學災難」與「傅氏王朝」的雙重夾擊，2月7日開幕的花蓮太平洋燈會，其中一個裝置燈飾遭網友形容像「晾鹹魚」，相關討論迅速在社群擴散。官方表示近2000萬元經費包含策展、煙火、維護與AR科技等，並回應「尊重多元美感」，卻持續引發大量吐槽。臉書「我是花蓮人」留言區湧入批評聲浪：「想要拿碗稀飯來配」、「沒貼滿那對夫妻的照片怎麼會是主燈呢，這條鹹魚就先曬著吧」、「這下子全世界都知道花蓮魚了」、「富崑萁窮花蓮，不去花蓮觀光是對的」、「用腳支持花蓮，春節去花蓮走一走」。

徐榛蔚與其丈夫立委傅崐萁的相關網路聲量3,535筆（占比49%），聲量最高點2月25日，脆友發文「一個我希望她編列重建預算，一個我希望他停止賣台，一個我希望她不要續當傀儡」，8100讚數、分享數599，湧入網友留言「現在這夫妻根本就沒來關心光復」、「為何沒人追300億去了哪」、「縣長姊姊加油」、「花蓮好山好水好人兒」。花蓮洪災與重建議題累積討論906筆，2026花蓮市長選舉相關聲量646筆，資深媒體人邱明玉認為：「反傅勢力能不能大集結，比如張峻、魏嘉賢兩人能不能結合，如果反傅勢力分裂，要扳倒傅家沒有那麼簡單。」

NO.9 許淑華｜好評影響力2.38

南投縣長許淑華的好評影響力最低，即便有全台首座「九九峰氦氣球樂園」試圖拉抬觀光形象（網路聲量690筆），仍難掩「名間鄉焚化爐」引爆的輿論焚風，相關聲量4,582筆（占比55%）。

聲量最高點為2月2日，時代力量一篇短影音「你為什麼要把『名間茶農』逼到下跪求情？」迅速在社群擴散，網友呈現兩極反應「焚化爐不一定要在名間，哪裡比較適合呢」、「厭惡設施幾乎無解問題」、「其他縣市多半是蓋海邊，但南投就不靠海啊」、「家旁邊不能蓋焚化爐、核電廠，但我要便宜的電跟垃圾有地方燒」、「國土署：自己的大便自己收喔」、「不可能南投的垃圾全都送到外縣市燒吧」。鈕則勳教授分析指出，許淑華的形象定位非常清楚，學什麼像什麼，也有政治魅力，名間焚化爐這事件若沒有繼續延燒，將會是輕舟已過萬重山。

NO.8 高虹安｜好評影響力2.51

新竹市長高虹安的討論焦點持續集中於復職後的市政表現與2026選舉布局。新竹市政府宣布三年內還清68億元債務，民調相關討論聲量占比22%（6,138筆），2月6日有民調顯示高虹安支持度突破五成並大幅領先，網友討論「以後出事別再推給林智堅啊」、「身為一個新竹市長挖出真相是很正常的事」、「原來什麼都沒做也有5成滿意度」、「果然有錢人和你想的不一樣」、「就是喜歡她呀」。

2026市長選舉相關聲量達3,914筆，顯示地方政治已提前升溫。外界認為國民黨可能採取「禮讓現任市長」策略，民進黨人選仍未確定，陽明交大教授林志潔被視為潛在人選，時代力量黨主席王婉諭也傳出有意參選。

NO.7 陳光復｜好評影響力2.96

澎湖縣長陳光復首度進榜，來自一場突發意外，大年初一（2月17日）陳光復出席春節活動，不慎踩空跌倒，昏迷送醫，消息曝光後迅速引發全台關注。當日相關聲量高達10,577筆，隔日仍有8,031筆，2月19日則維持3,013筆，後續數日討論度依然不低。熱門關鍵字包括「頭部重創」、「失去呼吸心跳」、「送醫搶救」、「恢復健康」等，重摔第12天，陳光復「已能睜眼、張嘴」的消息，網路上也出現大量祝福、祈禱聲音。

NO.6 侯友宜｜好評影響力2.68

新北市長侯友宜2月聲量明顯集中於2026新北市長選舉提前升溫，相關討論度高達14,816筆（占比41％），2月底台北市副市長李四川宣布請辭，代表國民黨投入新北市長選戰。這場選戰同時牽動多方勢力。民進黨派出立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌2月1日成立新北市競選總部，選情出現藍綠白三方角力的格局。隨著李四川確定投入，外界也開始討論侯友宜的角色定位，相關話題在政論節目與社群平台持續延燒，網友表示「票集中能看到團結一致的力量」、「最欣賞侯友宜做事的態度」、「實力講話的時代」、「最好的典範，勝利不用在我」。

NO.5 張善政｜好評影響力2.71

桃園市長張善政本次排名第五，焦點集中於2026桃園市長選舉布局，相關選情討論聲量達13,219筆（占比36％），聲量最高點2月26日社群討論「桃園選情下猛藥？ 傳賴清德欽點要派『他』來挑戰張善政」，網友留言「桃園非憨川莫屬」、「真是低估桃園人了」、「辭立委來桃園挑戰」、「應該叫林智堅」、「台灣選舉史以來最大得票數差距要出現囉！期待」。

除了選舉議題，張善政在春節期間也積極參與地方活動，走春與新春拜年相關聲量約2,726筆，維持曝光度。

NO.4 黃偉哲｜好評影響力2.64

台南市長黃偉哲2月份的輿情走勢，多與台北市長蔣萬安提出的政策形成對照與延伸討論；延續1月份營養午餐免費政策議題，相關聲量7,442筆（占比20%），高點落於開學第一天2月23日聲量5,529筆，黃偉哲公開質疑全面免費營養午餐可能拖垮教育預算，，引發社群兩極討論，「那你跟牌幹嘛」、「這位是挺軍購可以犧牲學子福利囉」、「少子化成這樣了，現在是可以有多少教育預算」。

第二高的話題是育兒減工時，相關網路聲量4,954筆，台南不跟進，黃偉哲回應若真的可行，乾脆提前在下午4點下班就好了。網友表示「你就宣布台南4點可下班」、「非常有魄力」、「反正這任做完就卸任了」、「這個立意很好，但公司是一個蘿蔔ㄧ個坑，誰來代替這個人」。

NO.3 陳其邁｜好評影響力2.75

翻攝FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

高雄連續第三年舉辦的冬日遊樂園活動，結合「超人力霸王」主題，吸引超過700萬人次參觀，資深媒體人邱明玉分析高雄市長陳其邁「『城市外交』行銷得蠻好的，對他未來更上一層樓會蠻有幫助的！」

2月榜單，陳其邁竄升至第三名，最多討論集中於2026市長選舉，相關聲量8,124筆（占比13%），鈕則勳教授分析「陳其邁唯一的壓力大概就是輔選賴瑞隆，高雄不能輸，陳其邁就有中央入場券！但賴瑞隆的政治魅力不夠，形象定位也不清楚，還有之前的小孩疑似校園霸凌衝突事件，對賴瑞隆是不利的刻板印象或破綻，柯志恩可能還有一搏的機會。」

另一高點來自總統賴清德，2月18日公開點名陳其邁「不可能輕鬆太久」，鈕則勳教授對此解讀「會拉高陳其邁的政治行情」，邱明玉指出，陳其邁當過行政院副院長了，就看賴清德如何安排。隨著中央與地方政治布局逐漸浮現，陳其邁的人設也從地方首長要守住高雄基本盤，逐漸轉向民進黨內的重要接班戰力。

NO.2 盧秀燕｜好評影響力2.64

台中市政府提供

台中市政府提供

台中市長盧秀燕繼續維持榜單亞軍，如何在「安內」與「攘外」之間取得平衡。

2026台中市長接班的「姐弟之爭」（楊瓊瓔、江啟臣），相關聲量高達12,461筆（占比14%），網友討論「只要把台中帶起來，市長沒功勞也有苦勞」、「讓中生代起來，台中需要茁壯」。國民黨內部的策略，主席鄭麗文與盧秀燕的時程不同調等之間的微妙角力，鈕則勳教授提醒「盧秀燕搞不定姊弟之爭的台中選局，侯友宜搞定了新北選局，又變成對照組，藍軍支持者的焦慮容易投射在盧秀燕身上，容易導致負面輿情。」

另一個討論高點則是AIT處長谷立言半個月內三度訪問台中，被媒體形容為「三顧茅盧」，相關聲量達8,925筆，資深媒體人邱明玉表示「自從盧秀燕不接黨主席，又爆發豬瘟、禽流感，重挫她的政治聲望之後，沈潛了一陣子，訪美被視為她要復出的起手式。」鈕則勳教授則分析「做某種程度的焦點轉移，揮開搞不定的台中選局，藉由訪美這局重拾2028的手感，倘若外界有這樣的聯想，對盧秀燕是不利的；優先順序如果是先搞定台中姊弟之爭僵局，再去訪美，那個力道會完全不一樣。」邱明玉也補充：「對於解決自己的家務事，盧秀燕老是沒法拿出魄力，問鼎2028充滿坎坷。」

NO.1 蔣萬安｜好評影響力 2.86

台北市政府提供

台北市政府提供

台北市長蔣萬安2月25日宣布試辦全台首創「育兒減少工時」計畫，相關聲量達30,461筆（占比12%），網友留言「立意良善、配套措施不足！」「落實育嬰假比較重要」、「萬事起頭難」、「政策總預算550萬，能給幾個人用」。鈕則勳教授直指「蔣萬安的人設與政績都非常強，抗綠能量滿滿；加上生生喝鮮奶、免費營養午餐與父母提早下班一小時等暖心政策，人設剛柔並濟。」

台北燈節則成為意識形態與公共政策的交鋒場，相關聲量21,720筆（占比9%）；上海燈區引發矮化質疑，台灣基進黨吳欣岱批「無菸燈會」應設吸菸區的言論更引發輿情炸裂，網友留言「3分鐘忍不了，大眾交通運輸工具都不用搭」、「哪個抽菸的人需要3分鐘抽1支？！」、「頭一次看有『醫生』公然挺吸菸的」、「我不希望我帶著小孩逛燈會還會吸到二手菸」。鈕則勳分析「綠軍對於圍蔣、打蔣或治蔣，其實沒有清晰的戰略章法，現在只有零星的炮火去打蔣」。

二二八事件紀念日相關聲量7,866筆（占比3%），蔣萬安以市長身分致歉，前副總統呂秀蓮認為「綠營不該在只有民進黨執政時參加、不理會國民黨執政時舉辦的紀念活動，台灣應該要只論是非、不分顏色。」並認為蔣萬安表現非常誠懇，講的話也很有意義。網友表示「蔣萬安跟呂秀蓮的感言才是真正的愛台灣」、「法律上已經沒有父債子還這回事了不是嗎」。鈕則勳教授分析「無論是儀態、論述，腰能彎得多低，他就彎多低，審慎看待這個弱勢點，我相信蔣萬安會去做很多議題管理、沙盤推演。」

資深媒體人邱明玉直言「藍營似乎開始有人把下一波2028的希望都放在蔣萬安身上，再加上民進黨在台北市沒辦法牽制他，讓蔣萬安變成當年韓國瑜的角色，看起來鋒頭很健」，蔣萬安持續蟬聯冠軍，整體輿論呈現「高曝光、兩極評價」的態勢。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年2月1日至2月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
2026年1月十大縣市首長一次看！蔣萬安好評影響力3連霸　誰陷入治理風暴？
12月縣市首長聲量TOP 10　停水、治安、食安、預算爭議全上榜
10月縣市長聲量TOP 10洗牌？蔣萬安重回好評影響力第一
年度十大政治新聞揭曉！大罷免年「這四項」兩岸議題入榜
8月十大縣市長聲量榜揭曉！「她」同時奪下聲量、好評雙冠王

#花蓮 #徐榛蔚 #蔣萬安

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

2026-02-21 09:46 女子漾／編輯許智捷
長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳

隨著物價上漲，政府同步調整國民年金給付金額。勞動部勞工保險局宣布，自今年1月1日起調高國民年金「月投保金額」，相關年金給付也隨之增加。勞保局指出，調整後的老年年金，最快將於2月底入帳，符合條件者每月最多可領6107元，且無須另外提出申請。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

國保月投保金額調高　給付同步增加

勞保局表示，為因應物價指數變動、保障被保險人基本生活，自1月1日起，國民年金月投保金額由原本的1萬9761元，調整為2萬1103元。凡是以月投保金額計算的各項給付，包括老年年金、身心障礙年金、遺屬年金與喪葬給付，均會同步調高。

圖片來源：勞動部
圖片來源：勞動部

年資15年試算　A式最多可領6107元

以「按月領取國民年金老年年金」為例，勞保局說明，若被保險人國保年資為15年，選擇A式計算，每月可領6107元，較調整前增加約131元；若選擇B式計算，則每月可領4115元，增加約262元。實際領取金額仍會依個人年資長短與選擇的計算方式而有所不同，年資愈長，給付金額也會愈高。

計算公式（A式）： (月投保金額 × 保險年資 × 0.65%) + 4,049元
試算（以15年年資為例）：(21,103 × 15 × 0.65%) + 4,049 ≈ 2,058 + 4,049 = 6,107元 (註：比調整前約增加了 131元)

2月底入帳　已在領者免再申請

勞保局指出，國民年金屬於「次月底」發放制度，1月調整後的年金給付，將由勞保局主動重新核算，並於2月26日左右匯入請領人帳戶。已經在領取老年年金的民眾，不需要重新申請，款項會自動調整後入帳。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

年滿65歲即可請領　年資長短不設限

勞保局也補充說明，只要曾參加國民年金保險、並依法繳納保險費，於年滿65歲時，不論國保年資有幾年，都可以請領國民年金老年年金給付。國民年金主要保障未參加勞保、公教保、軍保或農保期間的民眾，是國人退休後的重要基礎保障之一。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#給付 #保險 #勞保局 #國民年金 #月投保金額

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊

2026-03-05 09:36 女子漾／編輯許智捷
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty
狂射10次停不下來！男子求診「內診仍流殘精」　醫：恐是疾病警訊。圖片來源：Getty

當性慾從正常需求變成難以控制的衝動，背後可能隱藏健康警訊。近日一名男子前往泌尿科求診，坦言自己一天射精多達十多次，甚至出現無法停止的性衝動。醫師檢查後發現，這樣的狀況不只不是「體力好」，反而可能是身心健康亮起紅燈。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

編輯推薦

男子一天射精十多次　身體出現明顯傷害

泌尿科醫師潘思穎分享，這名患者到診時神情相當疲憊，黑眼圈明顯，走路也略顯虛弱。陪同就醫的太太同樣看起來十分憔悴，可見這個問題已經影響到整個家庭生活。

在進一步檢查時，醫師發現患者的生殖器因為過度頻繁摩擦，出現紅腫與破皮情況，甚至伴隨疑似血精的現象。這些身體傷害顯示，過度頻繁的性行為已經超出正常範圍。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

潘思穎指出，如果性行為頻率高到影響生活、身體出現傷害，甚至自己也無法控制衝動，就不應再以「性能力強」來看待，而應該視為一種需要醫療評估的健康問題。

不是慾望旺盛　可能是「強迫性性行為」

醫學上，這類情況常被歸類為「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）。表面上看似性慾旺盛，但實際上很多患者並非因為享受，而是出現難以停止的衝動行為。

換句話說，這種行為更像是一種失控的「循環」，當事人即使身體已經疲憊，仍然會反覆進行性行為或射精，甚至產生心理壓力與罪惡感。

醫師也提醒，如果出現無法控制的性衝動、影響日常生活，甚至造成身體傷害，就應該尋求專業協助，而不是自行忍耐或忽視。

什麼是「強迫性性行為」？

又稱性成癮、性亢進、性沉溺症、性強迫症、強迫性行為障礙等，是一種衝動控制障礙，也屬於強迫譜系障礙。主要特點是存在無法控制的、強烈的性衝動。

醫師點出三大可能原因

針對這類情況，臨床上通常會從幾個方向評估可能原因。

1.神經與精神因素

有些患者在躁鬱症躁期、強迫症或焦慮狀態下，大腦控制衝動的「煞車系統」可能失靈，使性行為變成一種紓解壓力的方式，而不是單純的慾望。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

2.身體疾病影響

例如慢性攝護腺發炎。當身體出現持續不適或刺激時，大腦可能錯誤解讀為性衝動，導致頻繁射精。

3.藥物或物質影響

有些治療藥物或非法藥物可能影響神經系統，使性慾或衝動控制出現異常。

圖片來源：Getty
圖片來源：Getty

治療需身心並行　目標是恢復生活節奏

潘思穎表示，臨床上會依照患者狀況進行評估與治療。有些案例需要藥物控制衝動，也可能同時搭配心理或精神治療，協助患者找回正常的生活節奏。

醫師強調，性行為本身並不是問題，但當它變成無法控制、甚至傷害身體與生活時，就應該正視背後可能的健康因素。及早尋求醫療協助，才能避免情況持續惡化，也讓身心重新回到平衡狀態。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#身體 #性行為

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！
往下滑看更多精彩文章
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11 12:16 女子漾／編輯許智捷
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#財神 #新鈔 #錢母 #2026馬年

熱門文章

小心別踩雷！日本飯店公開旅客「5大NG行為」，退房這動作沒做也上榜

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

不怕劇荒！盤點「超耐看改編」陸劇推薦TOP5，趙露思又上榜、第一名有看都說好
hotNews__list__item--img

2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
hotNews__list__item--img

❤日本❤歐式花園【則武之森】~☆傳統紅磚牆★超好拍
hotNews__list__item--img

劉宇寧、張凌赫都上榜！盤點5位陸劇長腿男星，這一位光看身高就想談戀愛！

最新文章

熱水洗臉超舒服？肌膚屏障可能正一點一滴流失

熱水洗臉超舒服？肌膚屏障可能正一點一滴流失
潮健康 2026.03.07 7
開工腦袋慢半拍？職場族群常見「長假收縮壓」　專注力與頭部舒壓成調整關鍵

開工腦袋慢半拍？職場族群常見「長假收縮壓」　專注力與頭部舒壓成調整關鍵

#上班族 #行動裝置 #工作壓力

潮健康 2026.03.07 7
落髮不只是外觀問題！醫師解析嚴重落髮原因與治療新趨勢

落髮不只是外觀問題！醫師解析嚴重落髮原因與治療新趨勢

#皮膚 #年齡 #習慣

潮健康 2026.03.07 9
法規一次懂！保養品不是藥卻可能影響健康？ 

法規一次懂！保養品不是藥卻可能影響健康？ 

#保養品 #消費者 #核心

潮健康 2026.03.07 6
年輕男性性喚起反應為何特別明顯？從神經、血管到荷爾蒙解析生理機制

年輕男性性喚起反應為何特別明顯？從神經、血管到荷爾蒙解析生理機制

#男性 #血管 #身體

潮健康 2026.03.07 8
手腳老是冰冷，冬天更是「雪上加霜」？六種手腳冰冷改善方式一次看

手腳老是冰冷，冬天更是「雪上加霜」？六種手腳冰冷改善方式一次看

#網路聲量 #食物 #網友

Social Lab社群實驗室 2026.03.06 13
吃黑巧克力減少「腦霧」症狀？ 日研究實測：決策速度明顯變快，1天然物質是關鍵

吃黑巧克力減少「腦霧」症狀？ 日研究實測：決策速度明顯變快，1天然物質是關鍵

#黑巧克力

潮健康 2026.03.06 19
寫作不是靈感問題，而是能量管理

寫作不是靈感問題，而是能量管理

#小說 #專注力

梅洛琳 2026.03.06 11
骨質疏鬆吃什麼？營養師曝30種強健骨骼食物＋3大飲食禁忌

骨質疏鬆吃什麼？營養師曝30種強健骨骼食物＋3大飲食禁忌
潮健康 2026.03.06 17
新學期開始 孩子面臨呼吸道症狀高峰

新學期開始 孩子面臨呼吸道症狀高峰

#校園 #身體

潮健康 2026.03.06 12
18+