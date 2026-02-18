教授推薦的大好人 卻讓她和妹妹都被性侵！300萬頁的淫魔私密檔案 揭露的真相和你我都很很近！

她是藝術學院的高材生，才華洋溢，前途看好。

有一次，指導教授介紹一對買下畫作的情侶讓她認識「他們是富豪，長期資助我們學院，很喜歡你的作品。」

能被老師介紹的人欣賞、還願意投資自己到世界遊歷，她欣喜若狂，立刻就信任對方。甚至，對方聽說自己有妹妹，還答應資助才14歲的妹妹到國外去念長春藤大學。

這對情侶是知名的慈善家、科研投資家，加上教授背書，她的爸媽一直覺得，女兒真是太幸運了，遇到看見女兒潛能的好人了。

沒有想到，這卻是姊妹倆遭到長年性侵的開始。被性侵後，她試圖逃離、報警，但這對情侶有權有勢、形象良好，沒有人相信他們。

​姊妹倆甚至被威脅、跟蹤、就算搬家也有人找上門，被揚言要毀了他們一生，這輩子別想在藝術領域出頭。​

愛藝術的她，就此放棄作畫，四處流浪、躲藏20年。面對妹妹她更是愧疚萬分，自責、心疼又恨自己的無能為力。

她和妹妹都是性犯罪下的無辜被害者，一生背負創傷，但加害者卻毫無悔意，這太委屈也讓人憤怒了。

​這是Netflix紀錄片影集《傑佛瑞‧艾普斯坦：上流濁水》的其中兩位倖存者的故事，而這只是冰山一角。

紀錄片裡，有九個被害少女的現身說法；鏡頭外的，還有更多、更多。

最新一批淫魔富豪「艾普斯坦文件」300萬頁文件被公開了，各國政要、權貴紛紛中槍。

我本來以為，這件事離我很遙遠，直到看紀錄片氣到哭，我才發現，原來這件事，很可能會在你我身旁發生。

獵食者的陷阱：從「機會」開始的系統性誘騙

遭到艾普斯坦性侵、性販賣的少女是怎麼開始遭遇不幸的？

紀錄片裡顯示，艾普斯坦的招募策略極具針對性，專門挑選處於人生轉折點、有夢想卻缺乏資源保護的少女 。

①包裝成夢想的門檻：

犯罪行為常被包裝在「藝術贊助」或「職業培訓」的糖衣下 ，利用贈送鮮花、禮物建立偽親和力 。

②脆弱性評估：

他們偏好經濟弱勢或單親家庭背景，透過「幫忙按摩就付 200 美元」作為誘餌，降低受害者的戒心 。

③物理與心理的徹底隔離：

把受害者以招待旅遊為藉口，帶往孤立的農場或私人海島，讓物理上和心理完全被孤立只能無奈接受 。

心理操縱術：受害者變共犯的「性愛龐氏騙局」

這些女孩難道沒有抗拒嗎？這是紀錄片裡讓我看得最難受的地方。

沒有一個女孩願意，但艾普斯坦最殘酷的手法在於透過心理技術，實現對受害者的長期控制。

① 創傷絆與罪惡感：

受害少女如果不想被性侵，只要帶人來就可以拿到錢又不用被性侵，有女孩前後帶了40多位閨密、同學來。

這種「受害者招募受害者」的機制，在心理上製造了無法回頭的罪惡感，使她們覺得自己也是加害者，因而難以發聲 。

② 習得性無助：

艾普斯坦刻意與全球頂級權貴（如各國總統、王室、科技巨頭）建立聯繫，甚至利用與名流的合照展示權威 。

對受害者而言，這營造了一種「他不可撼動」的假象，使人感到反抗是徒勞的。

③性侵完給錢合理化為性交易：

艾普斯坦將系統性性侵在法律上包裝為「非法賣淫」，讓受害者在法律程序中被標籤為「妓女」而非「受害者」，迫使她們因恐懼道德羞辱而噤聲 。

家長可以怎麼保護孩子？

身為兩個孩子的媽，記錄片我看得萬分難受，但卻很慶幸自己看完，更理解未成年的孩子可能會遭遇的陷阱，也推薦你看。

如果你家也有未成年孩子，我把給自己的三個提醒分享給你：

① 教孩子辨識「過度熱心的大人」

真正正當的機會，不會只找你的孩子、也不會急著單獨培養。

當一個成年人過度稱讚、過度栽培、過度慷慨，甚至想繞過父母建立關係，請一定要慢下來、查清楚、陪孩子一起判斷。

② 請讓孩子知道：任何事情都可以回家說

多數受害者不是不知道不對勁，而是不敢說。怕被罵、怕被禁止、怕被否定、怕失去機會。

所以最重要的保護，不是監控手機、限制交友，而是建立信任：當孩子遇到危險時第一個想到的人是我們，她就不會孤單走進黑暗。

③別只教孩子防壞人，要教看懂「像好人的壞人」

真正的危險，有時候看起來很安全。它常常穿著成功的外衣，說著支持夢想的話，給著看似善意的機會。

請務必讓孩子知道：真正的機會，不會讓你越來越孤單；真正的幫助，不會要你隱瞞父母；真正的善意，不會讓你感到害怕。

願我們的孩子都能不受傷害，好好長大，成長路上，都能是平坦幸福的康莊大道。