老母親弒子案特赦、割頸案少年犯輕判：照顧癱子50年的媽差點入獄，割頸殺人的魔鬼已在賀倒數出獄

今天有兩則社會新聞，我們必須記住。

新北國中生割頸案，最高法院駁回上訴，行兇的郭姓少年定讞12年徒刑，教唆的林姓少女11年徒刑。

另一頭，80歲老母親悶殺腦麻兒一審判2年6月，在全國輿論求情下，總統批示「免刑不免罪」特赦，免除發監。

兩則新聞看似不相關，但同樣都是傷心的父母失去了兒子。不同的是，割頸案讓人感嘆司法已死、弒子案卻讓人看見了人性的溫暖。

如果不說這是法庭，還以為是廟口械鬥後的慶功宴

新北割頸案的結果，就像一記悶棍，狠狠敲在所有自認善良的老百姓頭上。

慘案發生後，被害者父親在法庭外哭得撕心裂肺，因為庭內這兩個未成年犯「大搖大擺」地走進去。沒有發抖、沒有低頭、沒有羞愧，那種姿態彷彿在說：「反正我未成年，你們能拿我怎樣？」

最後，行兇的「乾哥」判12年，教唆殺人的「乾妹」判11年，看起來好像很久？錯。

根據法律，只要執行超過三分之一的刑期就能申請假釋，也就是說只要關4年，就可以出來繼續他們精彩的人生。

如果再扣掉被收容的日子，這位拿彈簧刀把人捅成蜂窩的郭同學，最快2028年初就能申請假釋。

​原來殺人得到的懲罰比貪汙還要輕。2年後，他已經可以在街上打卡喝手搖飲了。

對被害者家屬的二次獵殺

​這案子最恐怖的地方，還有法律對被害者的二次獵殺。​

被害者父親絕望地說，兇嫌出獄後，自己可能是下一個被殺的。因為在民事求償的過程中，法院把被害者家屬的全部個資通通攤開給兇手看。

很荒謬吧？殺人犯受到《少事法》的嚴密保護，家屬連閱卷都困難重重，什麼都不能看；結果被害人的隱私在兇手面前，卻是全裸的。

​我們的法律逼著被害人活在恐懼裡，卻忙著幫加害人鋪平未來的路。

​把協助殺人當義氣表現、把教唆殺人當課後休閒活動的價值觀，難道是關個幾年、寫幾篇悔過書就能扭轉的嗎？

​但割頸案的法官似乎對「可教化」這三個字，有著近乎迷信的執著。

一萬元紅包與封箱膠帶，這是媽媽最後的愛

對比割頸案的兇嫌的囂張，80歲老母親弒子案卻只有讓人窒息的悲傷。老母親50多年為了照顧臥床腦性麻痺兒子，賣掉房子、犧牲了自己的人生。

​50年啊。她從青春少婦顧到變成佝僂老嫗。兒子身上沒有褥瘡、身形跟一般成年男子無異、衣著乾淨，這需要多大的愛和毅力才能做到？

​但超人也會老，也會病。

2023年，她因為確診新冠肺炎，自己跌倒骨折，心臟還裝了支架。她看著躺在床上的兒子，恐懼的不是自己會死，而是「如果我死了，誰來照顧他？」

這種絕望把她逼到了牆角，親手結束了她守護了50年的生命。一審法官判了她2年6個月，但法官卻在判決書裡喊話，懇請總統特赦，掀起全國輿論響應。

好消息是，總統聽到了。

​就在新北割頸案定讞這一天，總統也批示了老媽媽的特赦，免除入監執行。這是「免刑不免罪」，國家承認她犯了法，但也憐憫了她的情有可原。

總統特赦了老媽媽，但台灣司法也向惡魔鞠躬了​

把這兩個案子擺在一起看，你會發現一種令人抓狂的對比：​

新北割頸案的兇手，殺完人嗆聲、在法庭上表現輕蔑、把責任推得一乾二淨，結果法官和《少事法》拼命想著怎麼給他們機會，讓他們趕快回到社會。

老媽媽案的兇手，愛了兒子一輩子，被命運逼到絕境，弒子後心碎欲絕，結果是社會輿論和總統動用特赦權，才勉強把她從監獄門口拉回來。

辯護律師說，即便老媽媽被特赦了，可以讓兒子知道媽媽沒罪了、能放心離去，但她始終認為自己做錯事，內心的悲傷會一輩子在。

割頸案裡法官認為，要考慮「少年健全發展」，要給他們重返社會的機會。

但我們都知道，壞人不是長大後才變壞的，很多時候，壞人只是長大了而已。

當法律對於「未成年」的寬容變成了惡魔的護身符，當被害家屬要發「不自殺聲明」來防範兇手報復，這個社會的安全網就已經讓人不安心。

看到這兩則新聞同時出現，心情只有沈重。

我們教孩子善良、教孩子見義勇為，結果他可能會遇到一個覺得「我看你不爽」就可以殺人的同學。

正義不該只是法條的排列組合，更不該是讓好人活在恐懼裡，讓壞人活在保護傘下。

老媽媽的特赦讓我們看到了一絲人性的光輝，但割頸案的輕判與囂張，卻讓我們看到了法治的極限與荒謬。

我們不需要完美的法律，但我們需要一個能分得清「無奈的悲劇」與「純粹的惡意」的司法。

如果連這一點都做不到，那這法槌敲下去的聲音，只會成為正義的喪鐘。