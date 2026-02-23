心理師選書｜《分心世代》：「休息」讓你更有效率！

還記得十幾年前，我剛成為心理師時，很少有學生會跟我討論「專注力」的問題，但近幾年，這似乎成為許多學生的困擾。

幾年前，我離開學校的專任工作，成為行動心理師。當時間變成一種「成本」後，我才深刻體會到，專注力越高，效率就越好，時間也就越省。

這不一定是所有人的困擾，但我相信有人跟我一樣：不是不能專注，而是專注太久、太用力，大腦很快就陷入疲勞。就如同一支高速運作的手機，電力快速耗盡，不管怎麼滑，螢幕都亮不起來，必須接上電源充電，過一段時間後才能重新運作。

不知道你是否跟我一樣，在專注力上，最大的問題就是「不太會休息」。

專注的關鍵，藏在「休息」裡

最近我重拾鋼琴，這個興趣從高中畢業後就荒廢了。我記得，在學生時代練琴，可以相當專注，但現在卻超容易分心、神遊。有時，會在某個段落一直卡關，指法再正確也彈不好。不過我發現，只要隔一段時間再回去彈，竟然就能流暢地彈出那些段落。

這讓我深切體會到《分心世代：找回你的專注力》提到的觀點。作者是享譽國際的行為科學家葛蘭娜‧蒙特米尼博士，他指出：「休息讓你更有效率，是最佳表現的必要條件。」

書中以護理師的研究為例，提及長時間不間斷工作的護理師，在臨床上判斷的效率會變差，而且代價也會變大。這也是我不願排滿諮商的原因，因為我希望每個當事人見到良好狀態的我，能做出正確的心理評估與高品質的陪伴。

讓大腦休息的三個方法

讀書讀累了，就滑手機，看抖音、追劇？葛蘭娜‧蒙特米尼博士提醒我們，「恢復元氣」不等於「有趣、好玩」。看了可愛小動物或搞笑影片，雖然心情會變好，但不代表大腦能真正休息到。

《分心世代：找回你的專注力》一書中有提供數個有助於休息的辦法，而其中幾個正巧是我這幾年來有在嘗試，且有效的方法。





1.站起來動一動，給大腦喘息的時間

如果你跟我一樣，工作或學習需要高強度動腦，且不希望專注的節奏被分心打斷，邀請你試試以下三個我親身實踐的方法：

運動能幫助我們提升專注力，如溫和的瑜珈（伸展也可以）、在走廊散步，都很不錯。我自己的做法，是在家裡走動、或做點家事，如洗衣服或掃地，有時興致來了，就會放點音樂、跳跳舞。這些時候，我試著把注意力放在身體上，不去思考繁瑣複雜的事情，為的就是讓疲憊的腦袋，有喘息的時間。

2.小睡一下，比咖啡更有力

《分心世代：找回你的專注力》書中提到，二、三十分鐘的小睡，有很好的恢復效果。有研究發現，小睡可以提升警覺性與注意力，效果相當於攝取兩百毫克的咖啡因，也就是2-3杯的咖啡，而且還有助於提升記憶力。

自從孩子上小學，我每天得早起做早餐，有時送孩子上學後會感到筋疲力竭，若是硬著頭皮工作，通常效率都極差。不如，先躺了二十分鐘，哪怕只是淺眠，醒來之後精神會很好多，效率也會提升不少。

3.練習冥想，把注意力放回身體

書中建議我們可以試著「深呼吸」或「行走冥想」。雖然我家空間不大，但我會室內來回行走，把注意力放在腳掌與小腿。若是太疲憊的話，我會躺在床上，進行正念的身體掃描，把注意力從腦袋的思考裡拉回到身體的感受。有時太累，就順勢小睡一下。