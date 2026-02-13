2026-02-13 12:00 卡娃思 / 開心趴趴走
不蒸不油炸，低脂無糖減鹽的料理【蘿蔔絲煎餅】
蘿蔔絲煎餅，不蒸不油炸，這做法最健康也好吃，低脂無糖減鹽的料理，口感是外酥脆，內裡柔嫩軟鹹甜味，還聞得到蘿蔔的香氣，當早餐吃，來上二片搭配牛奶豆漿，吃的飽足。
【蘿蔔絲煎餅】健康食譜 / 5~6人份💕
材料及預備😳
⒈白蘿蔔：去頭尾 1000克，刨成絲約900克
⒉蝦米50克、乾香菇8朵，泡水20～60分鐘取出切丁
⒊港式臘腸2個，切碎切丁
⒋香菜一把，切小切碎
⒌中筋麵粉約150~200克
⒍調味料：鹽、胡椒粉各1茶匙
⒎紅蔥頭6~8瓣，切丁切碎
作法😊
⒈調理碗裡放鹽，抓拌後靜置10分鐘，取出擠出水分到乾燥無水狀態後切碎。
⒉炒料：炒鍋淋點油，炒香紅蔥頭後，依序放入臘腸丁、香菇、蝦米，炒到臘腸出油，取出放入碎蘿蔔丁的調理碗內，充分攪拌均勻。
⒊接續在調理碗內分次加入麵粉用筷子或將調理碗內所有材料和麵粉抓拌均勻，到每一樣材料都沾到麵粉，無顆粒乾粉狀態。
⒋捏圓形狀蘿蔔絲餅：手持一次性食用級的塑膠手套，用一大湯匙取調好生的蘿蔔絲餅，捏緊成一球狀後再輕壓成一個圓餅狀，一個個放入，淋好油的平底鍋，煎到熟的雙面煎到金黃色，時間約5分鐘（分批煎熟）
今年的白蘿蔔，特漂亮的又大又重，水分多還有濃濃蘿蔔香，隨便買隨意料理都好吃。
🔻新鮮的一斤15元，這二個＄70元台幣，小的做「蘿蔔絲餅」早餐，大的做農曆春節應景年菜「港式蘿蔔糕」，精算的日常，喜樂而滿足。
