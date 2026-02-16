心理師選書｜《我們怎麼了》：關係的解藥，永遠在自己身上

當你婚姻觸礁時，你會打給誰？是打給朋友訴苦，還是找家人抱怨？除了打給別人之外，也要記得打一通電話給自己。問問自己：親愛的，你怎麼了？

最近，讀了許瑞云醫師與鄭先安醫師合著的《我們怎麼了》，書中針對親密關係，提供了一些不同於心理諮商的觀點，不過也有許多對人性的觀察與心理學相互呼應。

我整理了其中最有感的三段話，希望能幫助你陪伴──那位正在親密關係觸礁的自己。

我的心有什麼樣的黑洞？

書中提到：「幸福的婚姻並不是找對的人，而是自己的心是否不虞匱乏又有彈性。當一個人的心沒有匱乏感又有彈性，不管遇到誰，都可以和諧共處。」

作者說的「不匱乏」，是指心裡沒有黑洞需要靠別人來填補。

很多人明知道對方不適合，甚至發現對方有問題，卻還是離不開，是因為內在太匱乏了——因為缺錢，所以需要對方填補；因為沒安全感，所以需要黏著對方不放。

你可以問問自己：我的內在匱乏什麼？

這世界上沒有全然豐盛的人，每個人都有脆弱的部分。重點不是強求自己「沒有匱乏」，而是懂得如何「善待匱乏」。我們需要覺察它、安撫它，也需要練習自給自足。

如果你渴望被人關心，請一定要先學會關心自己。畢竟，這世上或許根本沒有「對的人」。如果我們心裡的黑洞還在，再完美的人、再完美的愛也無法填滿內心的匱乏。

你的付出是關係的潤滑劑，還是包著糖衣的毒藥？

書中提到：「我們只能確定自己快不快樂，無法決定伴侶快不快樂。」

這句話不是要我們自私、只顧自己快樂，而是要學會誠實面對自己。無論何時，都請想清楚自己的需求，並為此負責。

書中舉了一個例子：全家出遊時，老婆體諒老公開車辛苦，自願睡地板把床讓給老公，結果自己滿腹委屈。這種委屈感會不自覺地「偷渡」到生活各個角落，讓人想趁機向對方宣洩自己的不滿。

如果你選擇睡地板，是為了換取對方的感激或罪惡感，但其實心裡有睡床的需求，那這將會是包著糖衣的毒藥；如果你選擇睡地板，是為了讓對方能夠舒服一些，而你願意犧牲睡床的機會，那也許是關係的潤滑劑。如果你有睡床的需求，請大方接納自己──想要有被照顧、想要感到舒適的時候。

在關係裡，懂得「討好自己」其實是極其關鍵的。一時的討好或許能作為關係的潤滑劑，但劑量過高的討好會讓人上癮，也會讓自己累積過多的委屈。而這些委屈，最終都會演變成對關係有害的劇毒。

所以，與其在關係中鞠躬盡瘁，不如先回過頭來，好好地「討好自己」。

圖／Pixabay

關係發展至此，你貢獻了多少？

最後，作者提醒我們：「人與人的關係是共同創造出來的結果，所以不要抱怨伴侶對我們不好，因為伴侶怎麼回應我們，往往是我們如何對待他們的反射。」

這並不是在說，對方不用負任何的責任，也不是在說對方沒有任何的問題，而是一個銅板拍不響。

當我們抱怨另一半冷漠、不體貼時，或許我們能做的是，可以回頭想想：我為這段觸礁的關係到底「貢獻」了什麼？是我指引錯方向了？還是我的內心有顆大石頭？

我們總以為是因為對方先做錯，我才這樣反應。但這就像雞生蛋、蛋生雞，爭論先後沒有意義。

《我們怎麼了》這本書教會我最重要的一件事是：關係的解藥，永遠在自己身上。

當我們不再期待對方來填補心裡的黑洞，不再用委屈的討好換取對方的感激，重新看見自己在關係中的匱乏與需求，你將會發現對自己誠實，才是對關係最好的貢獻。