2026-02-13 10:48 胡瑋婷諮商心理師
心理師選書｜《1分鐘冥想筆記》：告別混亂，找回內心平靜的書寫練習
你有沒有過這種感覺？明明沒做什麼特別累的事，但體力值很快就歸零了。每天睜開眼，要趕著送去孩子冬令營，忙著回覆工作訊息，心裡還掛記著昨晚跟另一半沒吵完的架。
我們的大腦很奇妙，天生就愛往負面想，在心理學上這叫「負面偏誤」。原本是為了讓我們躲避危險，但在現代生活中，這機制反而讓我們變得很焦慮。
如果你也覺得心好亂，想找個出口，我想推薦這本《 1分鐘冥想筆記》。
為什麼我們的心總是那麼混亂
我們的腦袋，每天都被各種雜事塞滿。這就像是一個很久沒整理的房間。舊的雜物還在，新的包裹又一直寄進來。有時連走路的空間都沒有，有時甚至連空氣讓人感到窒息。不知道，你是否有這樣的困擾嗎？
其實，我們不是沒想過要整理，只是工程太浩大，畢竟日積月累的資訊量，可不是一兩天就能整理完畢了。然而，當心裡的空間越來越雜亂，我們的生存空間就越來越狹窄。
只要一分鐘把壓力寫在紙上
很多人聽到「冥想」或「寫筆記」，第一反應就是：我哪有時間？ 這就是這本書最親切的地方。作者建議我們只要騰出一分鐘。在這一分鐘裡，專注寫下你的不安、思緒或在意的人事物。當你把這些東西寫下來，原本模糊的壓力，會慢慢變得具體。
從心理學的角度來說，有助於提升「後設認知」。簡單來說，就是讓我們能站在高處，看著自己的想法。你會發現：「哦，原來我是這麼看待這件事情的。」當你擁有看見自己視角的能力，就更有機會打破這種負面慣性的循環哦！
不用每天寫也沒關係
這本書最讓我喜歡的建議，就是這句話：「不用每天寫也沒關係。」
這簡直是許多人的救贖，瞬間讓人的壓力歸零！「堅持」每天做到，會帶給我們很大的壓力，也會讓我們會因為沒做到而感到挫折，最後乾脆就放棄了。這種沒壓力的開始，讓人更有意願想持續嘗試。
如何開始你的冥想筆記？
根據書中的內容，我有三個小建議給你：
- 準備一本喜歡的筆記本，和一枝寫起來順暢的筆。
- 每天給自己一個1分鐘的暫停時間。
- 誠實記錄當下的情緒感受、想法。
不用在意字醜，不用在意邏輯。就像把房間的垃圾清掉一樣，你只需要把心裡的聲音倒出來，就可以囉！
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數