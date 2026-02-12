2026-02-12 19:30 胡瑋婷諮商心理師
繪本推薦｜《家裡的錢從哪裡來》：引導孩子認識金錢的價值與工作的辛勞
有天，我們在討論睡前要念哪一本書時，姪女看到這本《家裡的錢都從哪裡來》，好奇地問：「這書名怎麼這麼奇怪？」
其實，這本書一點都不奇怪，因為讓孩子知道「要工作才能有錢」，是件很重要的事情。
爸爸的汗臭味
我想起有天，女兒剛洗完澡，爸爸剛好下班回來。女兒聞到爸爸身上的味道，皺著眉頭說：「爸爸的身體好臭，不要靠近我。」
我接著問她：「妳知道為什麼爸爸身體這麼臭嗎？」 女兒回：「當然是因為上班啊！」 我問：「那為什麼爸爸要上班？」 女兒說：「當然是要賺錢買東西吃啊！」
我再問：「那是要買給誰吃？」 女兒數了家裡的所有人，最後她說：「還有要買給我吃啊！」
當爸爸下班回來還得繼續加班時，女兒又提到了爸爸身體很臭。 我跟她說：「對啊，爸爸辛苦工作，其實是要為我們大家付出，是很不容易的！」
沒人賺錢是輕鬆的
恰巧，這天在公園裡溜兩個孩子時，聽到歐巴桑跟歐吉桑的對話。我不知道前面聊了什麼，但歐吉桑反覆問著：「妳告訴我，到底有誰賺錢是快活的？」他的意思大概是想表達，沒有人賺錢是輕鬆的，大家賺錢都是辛苦的。這句話雖然直白，卻也是最真實的體悟。
而旁邊的歐巴桑臉色沉重，從頭到尾都沉默著，她回答不出來這個問題。
我想，這個問題沒有答案。不過，我們不需要讓孩子感到沉重，也不需要刻意強調或誇大父母賺錢工作的辛苦。雖說是為了孩子而工作，但父母也要承認，賺錢也有「為了自己」的部分。
身為父母可以引導他們去理解，家裡的每一分資源背後，都有著家人的努力與汗水。如果你也想要讓孩子對於金錢更有概念，推薦你閱讀這本書唷！
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數