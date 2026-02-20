嗅覺與飲食行為的關聯：日本流行的「嗅覺管理」概念解析

2026-02-20 12:01 潮健康

　

明明才剛吃完午餐，下午三點一到，同事就來問下午茶要不要訂飲料配雞排？這是許多上班族的真實寫照，也是減肥計畫屢屢失敗的主因。許多人以為變胖是因為意志力不夠強，但實際上，飲食選擇往往同時受到生理、心理與環境因素影響。

　

在歐美與日本蔚為風潮的「嗅覺瘦身法」（Aroma Diet / Olfactory Diet），正是探討香氣感受在日常飲食行為與情緒調節中的輔助角色；所謂的「嗅覺瘦身法」，其討論重點在於從感官與情緒層面，理解進食動機的多元來源。

　

現代人的進食往往並非源於生理性的能量匱乏，而是「享樂性飢餓」，即大腦為了尋求愉悅感而發出的訊號（例如壓力大想吃甜食）。

　

　

香氣如何影響大腦對食物的感受？

為什麼聞味道能影響食慾？嗅覺是五感中唯一不經過「視丘」過濾，能直接傳導至大腦邊緣系統的感官。邊緣系統負責掌管情緒、記憶與慾望，更能進一步影響負責調控食慾與飽足感的「下視丘」。

　

以芳療的觀點來看，「嗅覺瘦身法」意味著以特定香氣分子刺激，透過嗅覺感官，向大腦傳遞訊號，而不必等到吃進食物的味覺感受。這種方法並非依靠嗅覺來「燃燒」脂肪，而是利用植物香氣的特性來滿足大腦的情緒需求，進而在心理層面帶來滿足或放鬆的感受。

　

禾場國際芳療學苑創辦人張元霖表示，如果正餐刻意節食，身體會啟動生存機制，釋放大量「飢餓素」，這時候任何精油或意志力都難以抵擋生理上的強烈渴求。所以「正餐吃飽」才是防止暴食、讓嗅覺放鬆作為日常生活輔助的一環。

　

護理師的 3 種香氣口袋名單

全有機品牌沐禾資深芳療師同時也是護理師的任雲嫻建議，在辦公桌或包包裡準備以下三種香氣，針對不同情境對症下藥，讓你在維持良好體態的路上更加安全：

　

  1. 葡萄柚精油─啟動機制的關鍵在日本芳療文化中常被討論的香氣之一，清爽帶點苦味的柑橘香，常被用於提振精神與提升清醒感的香氣，讓身體處於較為活躍的狀態。許多日本女性習慣在運動前或早晨嗅吸葡萄柚精油，幫助提振精神與提升活動前的主觀感受。

  2. 歐薄荷精油─擊退下午茶誘惑下午三點是意志力最薄弱的時刻。薄荷強烈清涼的氣味，能瞬間醒腦，阻斷大腦對高熱量食物的渴望。美國威靈耶穌會大學（Wheeling Jesuit University）研究發現，薄荷氣味可能影響部分受試者對食物的主觀偏好，但結果仍受多重因素影響。

  3. 甜茴香─滿足甜點胃的替代方案這是「甜點控」的專屬秘密武器，帶有清新的甘草氣息，當大腦接收到這種甜味訊號，在氣味聯想下，可能帶來心理上的滿足感。

　

既然是為了健康，吸入體內的香氣絕對要慎選，越接近完全有機認證標準的精油品牌，越能確保來源純淨，不受化學污染。若買到含有塑化劑等「環境荷爾蒙」，聞了絲毫沒有實際幫助，可能影響使用上的安心感與品質評價。精油是輔助控制食慾與情緒的工具，並非聞了就會自動燃燒脂肪，仍需搭配均衡飲食與運動，才能瘦得健康又長久。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

延伸閱讀：

全有機精油認證規範

　

　

　

資料來源：

薄荷香味對食慾控制和卡路里攝取的影響

原文出處：嗅覺與飲食行為的關聯：日本流行的「嗅覺管理」概念解析

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#香氣 #精油 #感受

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
往下滑看更多精彩文章
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

2026-02-15 10:24 女子漾／編輯許智捷
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

明天就是除夕夜，圍爐年菜與紅包早已準備就緒，不少人此刻最糾結的，反而是站在衣櫃前反覆思考「到底要穿什麼」。過年穿新衣帶有迎接新一年、轉換氣場的象徵意義。尤其在火馬年即將展開之際，如何透過穿搭替新年開個好頭，也成為年節前的熱門話題。

圖片來源：アメーバブログ
圖片來源：アメーバブログ

民俗專家王老師近日分享，2026 年為火馬年，只要在走春時選對「幸運色」，不僅能替新年開好運，也象徵為自己開啟新的財運循環。他指出，過年添購新衣本就有「除舊布新」的寓意，若能搭配個人生肖適合的顏色，更能在新的一年為運勢加分。

2026 火馬年 12 生肖走春幸運色一次看

依據生肖五行屬性，王老師整理出適合 2026 火馬年的走春開運色，提供民眾在選購新衣時參考：

2026 火馬年【鼠、豬】走春開運色

藍色、白色、淺灰

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【牛、龍、羊、狗】走春開運色

咖啡色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【蛇、馬】走春開運色

綠色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【猴、雞】走春開運色

棕色、白色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【虎、兔】走春開運色

藍色、綠色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

不必勉強穿搭　心情才是關鍵

王老師也特別提醒，開運穿搭不必過度拘泥於特定顏色，如果衣櫃裡沒有相關款式，或個人風格、喜好不相符，也無須刻意勉強。只要穿得自在、看了心情愉快，就是最好的新年穿搭

他強調，過年期間維持輕鬆、正向的心態，才是真正能帶來好運與財氣的關鍵。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#走春 #生肖 #紅色 #新年穿搭

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

2026-02-09 16:36 女子漾／編輯許智捷
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照

台灣長年處在高溫又潮濕的環境，許多看似無害的粉末食品，其實一旦保存不當，反而可能成為肝腎的隱形負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，粉末類產品只要受潮，微生物就容易趁虛而入，進而產生黃麴毒素、赭麴毒素等黴菌代謝物，長期低劑量攝取，恐對肝臟與腎臟造成慢性傷害。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

他也特別提醒，粉末若出現結塊、顏色變深，或聞起來有油耗味、霉味，就代表結構已經改變，無論是否過期，都不該再食用。以下是他點名的「五大受潮最傷肝腎粉末」，家中若有，務必多加留意。

編輯推薦

第五名｜乳清蛋白、膠原蛋白粉

健身族、熟齡族群常補充的高蛋白粉末，若長期放在流理台、飲水機旁或潮濕空間，頻繁開關容器容易讓水氣滲入。蛋白質含量高的環境，正是黴菌最容易繁殖的溫床，一旦水分活性升高，就可能產生真菌代謝物。醫師指出，這類物質可能誘發肝腎氧化壓力，長期食用反而讓腎臟承受更多負擔。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

第四名｜即溶咖啡包、咖啡粉

咖啡原豆在潮濕條件下，本就容易生成赭麴毒素A，磨成粉後若密封不良，風險更高。研究顯示，赭麴毒素A屬於強效腎毒素，會破壞腎小管結構，且在體內代謝時間長，長期少量累積，可能成為慢性腎病的隱形因子。醫師提醒，咖啡粉一旦受潮結塊，就不該再沖泡飲用。

圖片來源：八根精品咖啡
圖片來源：八根精品咖啡

第三名｜五穀粉、堅果粉

芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉、堅果粉常被視為養生食品，但這類粉末本身油脂含量高，遇到濕氣後，除了可能滋生黴菌，還容易發生油脂酸敗，產生大量自由基。相關研究指出，保存不良的穀物粉狀食品，進入體內後，可能同時增加肝臟解毒與腎臟排除的負擔，長期下來對器官健康並不友善。

圖片來源：池上鄉農會
圖片來源：池上鄉農會

第二名｜科學中藥粉

不少科學中藥會添加玉米澱粉等賦形劑來改善口感與穩定性，但這類成分吸水力極強。一旦藥粉結塊，內部往往已形成適合黴菌生長的環境，卻不一定能用肉眼辨識。研究發現，儲存條件不佳的中藥粉，可能檢出具累積性的赭麴毒素A，對腎功能原本就較弱的人風險更高。

圖片來源：港香蘭中藥廠
圖片來源：港香蘭中藥廠

第一名｜花生粉

花生本身就是黃麴黴菌最偏好的寄主之一，而花生粉又常以碎裂或品質較差的花生加工而成，在台灣飲食中使用頻率極高。黃麴毒素不僅被列為一級致癌物，也會直接傷害肝腎細胞功能，且具有高度耐熱性，就算經過烘烤、油炸也難以破壞，因此被醫師視為風險最高的粉末類食品。

圖片來源：iOPEN Mall
圖片來源：iOPEN Mall

粉末類食品保存原則很簡單，就是「小包購買、確實密封、盡快吃完」。只要發現結塊、異味或外觀異常，就應果斷丟棄，別因捨不得而讓肝腎承受長期健康風險。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#黴菌 #肝腎 #濕氣 #腎臟 #粉末類

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11 12:16 女子漾／編輯許智捷
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#財神 #新鈔 #錢母 #2026馬年

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
❤心靈修復❤每個當下都是真的

❤心靈修復❤每個當下都是真的

2026-02-11 22:17 Belinda的玩美甜蜜窩

#每個當下都是真的❤

不管喜歡或討厭你的時候

相信每個互動都是真心的

喜歡的時候很真心

傷害的時候也一樣。

人心本來就很複雜

無法僅用單一事件

就表示喜歡或討厭

即便造謠這檔事~

也可能只是當下自以為的幽默

但結果就是傷害已造成!!

但自以為幽默的背後

會公開拿此人來揶揄

表示造謠者已不在意傷害此人

所以即便只是話多、嘴碎

自以為風趣等都已非善意

曾經好過不代表會好一輩子

從沒交集也可能帶著善意來

人與人的互動向來沒有絕對

沒利害關係才可能有純真心

不然都是繞著利益調整距離

以上回應某娃近期煩惱

就那群看似閨蜜又常龜裂的小圈

某娃近期感傷曾很好的某閨

最近都在背後說些無謂的話

覺得自己看錯她、覺得她太虛偽

我只強調某閨現在就算壞掉

不代表之前對妳的好全假的

沒必要全盤否定~不然人生也太悲傷!!

畢竟從頭到尾都在算計

毫無善意的極惡之人是少數

況且還只是個小學生餒

有時未必討厭妳

也許只是莫名的嫉妒

總之做出了這些行為

其實就拉開距離就好

走一輩子的朋友本來就不多

沿途順勢過濾都很合理囉~!!

#女人的友情向來微妙

#越大這矛盾只會越多

#人心難測&真不用都懂

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #朋友 #人生 #育兒教養 #工作職場

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
可以嗎？車禍被撞肇事者說會負全責 卻拒絕支付20萬雷射美容費

可以嗎？車禍被撞肇事者說會負全責 卻拒絕支付20萬雷射美容費

2026-02-13 08:14 顏宏斌 / 銳思風險管理顧問有限公司 首席顧問
車禍示意圖。圖片來源：Canva
車禍示意圖。圖片來源：Canva

還記得車禍發生當下，對造陳先生在病房態度極度謙卑。 他握著傷者的手，聲音誠懇地說： 「真的對不起，醫藥費我一定會負責到底。」

直到傷口結痂，留下一道猙獰的長疤。醫師建議，為了不影響社交與美觀，需要進行多次皮秒與飛梭雷射。 預估費用：二十多萬。

當我們把清單寄給陳先生時，對方的臉色瞬間變得比疤痕還難看。

「二十幾萬？這太誇張了！」、「雷射是醫美，那是為了漂亮，不是治病。」、「頂多賠兩萬塊藥膏錢，其他不可能。」

"負責到底"這句承諾，在二十萬面前，轉眼成了最廉價的笑話。

一、為什麼理賠人員常會說：醫美不理賠？

這是典型利用資訊差，進行「認知誤導」。一般理賠人員的邏輯通常是：

傷口癒合 ＝ 治療結束

疤痕治療 ＝ 醫美（愛美）行為

願意負擔藥膏 ＝ 達成法律義務

但他們沒告訴你（或者他們刻意忽略），損害賠償的原則，不僅止於醫療費用的支出，而是「回復原狀」與「負擔因此增加的生活費用」

二、實務見解：這不是愛美，是你的權利

目前多數的實務見解，對於因為事故造成的疤痕，而需要進行治療、修復，立場很明確：

皮膚完整，也是權利

原本沒疤，因為車禍留疤，這就是權利受損。為了把皮膚「恢復」到傷前狀態，進行雷射治療，屬於「增加生活上需要之費用」

因為美醜不僅是人的天性，更影響社交、工作、以及精神層面（人格權）。

✅ 還沒支出，也可請求

有些時候，對方會說「你這個沒有收據，我們不認」，甚至被騙說「先去全部做完、拿到收據我們才賠」

錯！只要能透過醫師證明，未來有除疤的必要，再依照醫院收費行情推估，法院一樣會判賠這筆「預估之費用」。

尤其：疤痕治療，因個人體質影響（如：蟹足腫），可能需要一兩年。如果要等全部治療完再拿收據請領，恐怕嚴重影響到請求權的行使。

✅ 體質不是藉口

有時對方會推託說：「疤痕是個人體質，與車禍無直接因果關係。」

但實務見解認為：雖然留疤與體質有關，但「起因」是車禍，所以肇事者依然要負責

三、實務建議：有效求償，留意三大關鍵

如果正在面臨類似糾紛，請一定要留意三個重點，不要踩雷：

1️⃣ 病歷關鍵

不要只寫「除疤手術」。請與醫師溝通，在診斷書中針對「傷疤位置、恢復狀況、回復原狀的醫療必要性、治療的建議」進行說明。這些關鍵字，才是賠償的核心。

2️⃣ 避開美容工作室

一定要去「醫療機構（醫院或診所）」由「醫師」執行。絕對不能去美容工作室做臉、做SPA、買美容課程、音波拉提，實務上一定被打槍。

3️⃣ 證據保全

進行醫美治療前，請務必先留存清晰的傷疤照片，證明有治療的必要，尤其傷疤並非只有「長度」「部位」，還要考量「深度」「恢復狀況」。法院會根據綜合條件，判斷透過雷射來回復原狀的必要性。

小結

除疤並非為了「變美」，而是重新找回「自信的自己」，別因為對方的話術，輕易放棄你回復原狀的權利。

你有遇過理賠人員用「雷射醫美拒絕理賠」的經驗嗎？留言跟我說說你的看法，或是標記那個開車總是不夠小心的好友！

#車禍賠償 #雷射除疤 #回復原狀

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#雷射 #車禍 #美容 #賠償 #皮膚

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

最新文章

嗅覺與飲食行為的關聯：日本流行的「嗅覺管理」概念解析

嗅覺與飲食行為的關聯：日本流行的「嗅覺管理」概念解析

#香氣 #精油 #感受

潮健康 2026.02.20 13
薑炒京都水菜 加一點薑，多了一點暖

薑炒京都水菜 加一點薑，多了一點暖

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #蔬食 #京都

isa小眼睛 2026.02.20 9
投資不是猜高低點？「這件事」發生時，就該調整你的投資組合

投資不是猜高低點？「這件事」發生時，就該調整你的投資組合

#股市 #財富 #弱勢股 #投資組合

女子漾／編輯許智捷 2026.02.20 37
過年後診間湧現「看病潮」？ 爽吃一週驚見脂肪肝上身，醫示警「身材不胖也有危險」

過年後診間湧現「看病潮」？ 爽吃一週驚見脂肪肝上身，醫示警「身材不胖也有危險」

#脂肪 #飲食控制 #體重

潮健康 2026.02.19 15
在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？

在陪伴中學會道別　當母親成為「老娃娃」，我們還能為她做什麼？

#失智 #故事 #身體 #生命 #人生

女子漾／編輯許智捷 2026.02.19 87
清炒京都水菜 清爽脆口，好滿足

清炒京都水菜 清爽脆口，好滿足

#健康飲食 #食譜DIY #蔬食 #健康食譜 #京都

isa小眼睛 2026.02.19 15
異位性皮膚炎一直復發怎麼辦？專家教你打破「癢癢循環」

異位性皮膚炎一直復發怎麼辦？專家教你打破「癢癢循環」

#皮膚 #日常 #清潔

潮健康 2026.02.19 19
安眠藥增加罹癌風險

安眠藥增加罹癌風險

#癌症 #睡眠 #腫瘤

斛說針灸學塾 2026.02.18 21
三十歲一定要財富自由嗎？「慢富」最可複製的致富策略 重新定義財務自由

三十歲一定要財富自由嗎？「慢富」最可複製的致富策略 重新定義財務自由

#財富 #人生 #慢富 #金錢 #財務 #心理學

女子漾／編輯許智捷 2026.02.18 88
A-Lin 也曾中標！ 明明很瘦卻有脂肪肝？ 醫警告：「瘦型代謝異常」者肝癌風險更高

A-Lin 也曾中標！ 明明很瘦卻有脂肪肝？ 醫警告：「瘦型代謝異常」者肝癌風險更高

#脂肪 #體重 #A-Lin

潮健康 2026.02.18 33
18+