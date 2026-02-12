2026-02-12 11:01 潮健康
過年零食吃太多？營養師解析年節零食怎麼選、怎麼吃
每到春節，家中總會提前準備各式零食，糖果、餅乾、糕點一字排開，邊聊天邊吃，時間一久，往往在不知不覺中吃進比平時更多的熱量。許多人年後站上體重計才發現，短短幾天假期，體重卻悄悄上升。
富康活力藥局營養師王玟涵指出，春節期間體重增加，往往不是某一餐吃太多，而是「零食攝取頻率提高」加上活動量下降，讓熱量持續累積所造成。只要掌握零食選擇與進食時機，其實不必完全忌口，也能兼顧年節氣氛與身體負擔。
為什麼過年特別容易胖？
營養師王玟涵表示，春節期間常見幾個容易被忽略的變胖關鍵。首先是零食隨手可得，從正餐到餐後幾乎沒有空檔；其次是久坐聊天、追劇或打牌，活動量明顯下降；再加上冬天穿著較為寬鬆，體態變化不易察覺，讓人更容易低估自己實際吃下的份量。
此外，過年期間作息延後、睡眠不足，也可能讓身體的作息與能量使用節奏出現變化，當用餐時間變得不固定時，零食便成了補充能量的來源，進一步提高整體熱量攝取。
年節常見零食，熱量其實不低
春節零食大多屬於高熱量密度食物，主要熱量來源常來自「糖、油與精製澱粉」。例如：糖果類零食多以砂糖、麥芽糖或蜂蜜為基底；油炸餅乾(如卡哩卡哩、小耳朵餅乾與地瓜酥等)則同時含有澱粉與油脂；而米粩、年糕、沙其馬等糕點，則屬於精製澱粉加糖的組合。
營養師提醒，這類零食的共通點是「看起來份量不大，但熱量集中」，若在聊天時一口接一口，很容易在不知不覺中超過身體實際所需。
過年零食不是不能吃，關鍵在「怎麼吃」
營養師指出，春節零食管理不在於完全禁止，而是調整方式與順序，讓享受變得更有分寸。
首先，建議將零食事先分裝，避免整包放在身邊不知不覺吃太多。其次，建議將零食安排為餐間點心，與正餐保留適當間隔，避免在飯後接續食用零食，以減少進食後的不適感與負擔感。
在選擇上，可優先挑選原味、少調味或非油炸的品項，並搭配白開水或無糖茶飲，有助於解膩並增加飽足感。若嘴饞想吃點有口感的零食，也可選擇適量堅果或海苔，並留意份量控制。
小改變，讓年後負擔少一點
營養師也提醒，春節期間不必給自己太大壓力，只要在零食選擇、份量與進食時機上多一分留意，就能有助於減少年後因飲食習慣改變所帶來的負擔感。若能搭配簡單運動、伸展，或避免長時間久坐，更有助於維持身體的平衡狀態。
春節是團聚與放鬆的重要時刻，懂得聰明吃零食，才能在享受節慶氣氛的同時，為新的一年留下更輕鬆的身體狀態！
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
