2026-02-12 10:55 女子漾／編輯黃冠婷
111歲人瑞辭世！日本最高齡阿公生前只做一習慣：不要糾結、馬上忘記
日本最長壽男性111歲辭世，生前一句話道破長壽關鍵。2026年2月8日，居住於靜岡縣磐田市的水野清隆因衰老辭世，享壽111歲，為日本國內最高齡男性。橫跨明治到令和五個時代的人生，他在去年剛滿111歲時接受專訪，思緒清晰、談吐流暢，完全看不出高齡。他對長壽的解答出乎意料地簡單：「不要讓壓力累積。憂慮於事無補，不如馬上忘掉它。」
長壽秘訣只有四個字：不要糾結
當被問到如何活到111歲，水野清隆笑著說自己也說不上原因，但最重要的是「不要擔心任何事」。在他看來，壓力才是健康最大的敵人，煩惱解決不了問題，不如立刻放下。這種「懂得遺忘」的生活哲學，成為他最核心的養生原則。
108歲失明仍自理 醫師讚血壓脈搏都正常
水野清隆108歲時因白內障雙眼失明，一度以為人生就此結束，但除了視力問題外，幾乎沒有重大疾病。醫師每月兩次到府檢查，仍評價他「血壓與脈搏都非常健康」。他與兒子一家同住，即使失明，也能在熟悉的家中靠著牆壁行走，直到110歲前仍幾乎不需他人照護。
規律作息＋七分飽 甜點也照吃
他的生活作息極為規律，每天清晨6點起床、晚間8點就寢，一日三餐從不省略，且堅持「吃到七分飽」。務農多年，他習慣食用當季食材，飲食清淡卻不極端。每天上午與下午各吃一次點心，最愛蜂蜜蛋糕、年輪蛋糕與養樂多。年輕時曾飲酒，但95歲時自覺身體負擔加重，便決定戒酒，至今未再碰杯。
111歲的人生感言：沒想到能活這麼久
去年生日受訪時，他曾笑著說：「沒想到能活這麼久。」這句話沒有豪語，卻透露一種對生命的坦然。或許長壽的答案，不在追求更多，而是學會放下更多。當我們減少糾結、停止內耗，或許也能為自己的人生，多留下一點從容的時間。
