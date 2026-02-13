2026-02-13 08:14 顏宏斌 / 銳思風險管理顧問有限公司 首席顧問
可以嗎？車禍被撞肇事者說會負全責 卻拒絕支付20萬雷射美容費
還記得車禍發生當下，對造陳先生在病房態度極度謙卑。 他握著傷者的手，聲音誠懇地說： 「真的對不起，醫藥費我一定會負責到底。」
直到傷口結痂，留下一道猙獰的長疤。醫師建議，為了不影響社交與美觀，需要進行多次皮秒與飛梭雷射。 預估費用：二十多萬。
當我們把清單寄給陳先生時，對方的臉色瞬間變得比疤痕還難看。
「二十幾萬？這太誇張了！」、「雷射是醫美，那是為了漂亮，不是治病。」、「頂多賠兩萬塊藥膏錢，其他不可能。」
"負責到底"這句承諾，在二十萬面前，轉眼成了最廉價的笑話。
一、為什麼理賠人員常會說：醫美不理賠？
這是典型利用資訊差，進行「認知誤導」。一般理賠人員的邏輯通常是：
傷口癒合 ＝ 治療結束
疤痕治療 ＝ 醫美（愛美）行為
願意負擔藥膏 ＝ 達成法律義務
但他們沒告訴你（或者他們刻意忽略），損害賠償的原則，不僅止於醫療費用的支出，而是「回復原狀」與「負擔因此增加的生活費用」
二、實務見解：這不是愛美，是你的權利
目前多數的實務見解，對於因為事故造成的疤痕，而需要進行治療、修復，立場很明確：
✅ 皮膚完整，也是權利
原本沒疤，因為車禍留疤，這就是權利受損。為了把皮膚「恢復」到傷前狀態，進行雷射治療，屬於「增加生活上需要之費用」
因為美醜不僅是人的天性，更影響社交、工作、以及精神層面（人格權）。
✅ 還沒支出，也可請求
有些時候，對方會說「你這個沒有收據，我們不認」，甚至被騙說「先去全部做完、拿到收據我們才賠」
錯！只要能透過醫師證明，未來有除疤的必要，再依照醫院收費行情推估，法院一樣會判賠這筆「預估之費用」。
尤其：疤痕治療，因個人體質影響（如：蟹足腫），可能需要一兩年。如果要等全部治療完再拿收據請領，恐怕嚴重影響到請求權的行使。
✅ 體質不是藉口
有時對方會推託說：「疤痕是個人體質，與車禍無直接因果關係。」
但實務見解認為：雖然留疤與體質有關，但「起因」是車禍，所以肇事者依然要負責
三、實務建議：有效求償，留意三大關鍵
如果正在面臨類似糾紛，請一定要留意三個重點，不要踩雷：
1️⃣ 病歷關鍵
不要只寫「除疤手術」。請與醫師溝通，在診斷書中針對「傷疤位置、恢復狀況、回復原狀的醫療必要性、治療的建議」進行說明。這些關鍵字，才是賠償的核心。
2️⃣ 避開美容工作室
一定要去「醫療機構（醫院或診所）」由「醫師」執行。絕對不能去美容工作室做臉、做SPA、買美容課程、音波拉提，實務上一定被打槍。
3️⃣ 證據保全
進行醫美治療前，請務必先留存清晰的傷疤照片，證明有治療的必要，尤其傷疤並非只有「長度」「部位」，還要考量「深度」「恢復狀況」。法院會根據綜合條件，判斷透過雷射來回復原狀的必要性。
小結
除疤並非為了「變美」，而是重新找回「自信的自己」，別因為對方的話術，輕易放棄你回復原狀的權利。
你有遇過理賠人員用「雷射醫美拒絕理賠」的經驗嗎？留言跟我說說你的看法，或是標記那個開車總是不夠小心的好友！
#車禍賠償 #雷射除疤 #回復原狀
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower