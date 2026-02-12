2026-02-12 08:13 顏宏斌 / 銳思風險管理顧問有限公司 首席顧問
合約多寫這兩個字，公司虧錢照樣得發年終獎金？老闆必看的年終「避坑」指南
每到農曆年前，診所院長和老闆們最頭痛的，除了業績結算外，就是年終「要不要發」、「要發多少」。許多人以為，發不發是看「老子心情」，但實務上，也有可能是認定為工資（不能不給）。
更可怕的是：一旦被認定為「工資」，不只要補發，連退休金、資遣費、加班費、投保薪資的基數都要全部重算，「經常性薪資」與「恩惠性給與」一線之隔天壤之別。
來看看這三個最常踩的雷區，你中了幾個？
迷思 1：年終獎金一定要發嗎？
原則上，不一定要發。
根據勞基法與施行細則的規定，年終獎金的前提是「公司有賺錢」且「員工無過失」，且主管機關也將年終定性為「非經常性」的獎金，而沒有強制規定發放。
所以，老闆當然可以看心情決定不發。
但請注意： 如果合約裡寫明「固定薪資14個月」、「年終保證2個月」，這筆錢就會從「看公司誠意」變成「按契約給」，這時候就非發不可。（#契約自由）
迷思 2：合約雖然「保障年終2個月」，但去年嚴重虧損，能不能少發？
不行！寫了「保障」就是「一定要給」。
這是診所或小公司最常見的地雷。為了搶人才寫「保障」年薪，這兩個字在法律上具備強大的承諾效力。一旦寫下「保障」，這筆錢就是工資的一部分，而不是獎勵。
老闆不能因為業績下滑、診所虧損、購買新機器或設備（或飛機）就賴帳，否則就是「工資不完全給付」。
建議：「保障年薪」就像「男人的誓言」，說出口就一定要做到。
迷思 3：發放時，員工「已離職」可以不用給嗎？
看這筆錢的「名目」是什麼。
如果是「恩惠性給與」（#看盈餘給）、有約定在職發放條款：合法，法院尊重契約自由。
如果是「工資」（保障年薪 / 績效對價）：不合法。員工勞務已經付出了，不能因「剛好在發錢那天不在」，就剝奪他應得的勞務對價。
不想變冤大頭？避雷三招：
1. 文字要精準
在工作規則或合約中明確載明：「年終獎金屬恩惠性給與，視公司當年度獲利及個人績效裁量」
2. 基數先講明
同樣發兩個月，是「全薪」還是「底薪」？若沒寫清楚，員工期待全薪，你想發底薪，爭議就來了。
3. 打破理所當然
即使每年都發，公告時也要強調是「因年度獲利良好」、「績效卓越」，避免被視為慣例與固定發放。
小結
年終獎金就像情侶間的禮物。
「生日禮物」，送不送看心意，沒人能強迫；但如果沒寫明，被當成是「情侶借款」，時間到了就得還，沒錢還會被告。
我想知道：你的年終獎金，是「禮物」還是「債務」呢？你的勞動契約中，有約定發放方式、還是都隨心情發放呢？
#年終獎金 #勞資爭議 #診所風險管理