2026-02-13 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走
二種都是娃娃菜，傻傻搞不清了一年，弄明白了嗎？
去年從教會弟兄送來來自福壽山的翡翠娃娃菜，一時之間搞不懂，跟著都說是娃娃菜，有一天在花蓮美崙市場，跟菜攤老闆說我要娃娃菜，他問是要哪一種？這才知道有二種的娃娃菜，傻傻地喊了一年，最近在買菜中和婆婆媽媽的話題中，才想起要來弄明白，查考網路資訊給了我們答案，二個都是具特色美味好吃的食材，一個是芥菜家族，另一個則是白菜家族，確實是不一樣的，都好吃就是了。
⟪翡翠娃娃菜⟫就是「抱子芥菜」，是特色食材，常在冬末春初見到，也稱人嵾菜，因為菜株倒立的形狀相似。口感脆嫩、微苦回甘，營養富含維生素A、鈣與鉀。料理前須削去外皮， 翡翠娃娃菜特色。
- 特色是側芽會環繞在粗大的莖上，抱子芥菜是芥菜家族。
- 口感：脆嫩清爽多汁，略帶苦味後甘甜。我料理過也吃產地若是來自福壽山，完全是沒有苦味的鮮甜多汁，其它產地的確實會有一點點的苦味，清炒也沒問題。
- 料理前處理和去苦味的方法及料理方式：切除老皮，滾刀法切塊或切片，加油和鹽川燙再炒，炒菜時薑片蒜末爆香，起鍋前淋上一點米酒。
- 採買的訣竅：外觀翠綠，尾端沒有萎黃，肉質莖肥大飽滿者佳。🫠
⟪翠玉娃娃菜⟫是結球白菜的迷你品種，外型精緻，菜葉鮮嫩，菜梗脆口帶有甘甜味，營養價值高。口感細膩易入味，適合清炒、燴煮、燉湯、烤煎或火鍋料理，口感軟嫩的特別適合老人與小孩食用，火鍋與高檔餐廳常見。💕
翠玉娃娃菜的特點😳
- 是黃心結球白菜的迷你版本，葉片呈嫩黃色，體型約為大白菜的1/5。是受皆是以三個為一小包的販售。
- 營養價值： 富含維生素C、胡蘿蔔素、B群維生素以及磷、鐵等礦物質。
- 功效： 具養胃生津、除煩解渴、利尿通便及清熱解毒的功效。
- 熱門料理： 奶油蒜香娃娃菜、香菇蝦米燴娃娃菜、上湯干貝娃娃菜，鹽烤奶油娃娃菜。
- 採買訣竅與料理前處理：以外觀大小均勻、手感緊實、葉片嫩黃平整、紋路細緻的為佳，料理前去掉根部，清洗並根據喜好對切。
🔻居酒屋名菜「鹽烤奶油娃娃菜」
🔻家常版「煎娃娃菜」，撒點胡椒鹽和芝麻，香甜的美味可口。
