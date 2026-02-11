2026-02-11 22:17 Belinda的玩美甜蜜窩
❤心靈修復❤每個當下都是真的
#每個當下都是真的❤
不管喜歡或討厭你的時候
相信每個互動都是真心的
喜歡的時候很真心
傷害的時候也一樣。
人心本來就很複雜
無法僅用單一事件
就表示喜歡或討厭
即便造謠這檔事~
也可能只是當下自以為的幽默
但結果就是傷害已造成!!
但自以為幽默的背後
會公開拿此人來揶揄
表示造謠者已不在意傷害此人
所以即便只是話多、嘴碎
自以為風趣等都已非善意
曾經好過不代表會好一輩子
從沒交集也可能帶著善意來
人與人的互動向來沒有絕對
沒利害關係才可能有純真心
不然都是繞著利益調整距離
以上回應某娃近期煩惱
就那群看似閨蜜又常龜裂的小圈
某娃近期感傷曾很好的某閨
最近都在背後說些無謂的話
覺得自己看錯她、覺得她太虛偽
我只強調某閨現在就算壞掉
不代表之前對妳的好全假的
沒必要全盤否定~不然人生也太悲傷!!
畢竟從頭到尾都在算計
毫無善意的極惡之人是少數
況且還只是個小學生餒
有時未必討厭妳
也許只是莫名的嫉妒
總之做出了這些行為
其實就拉開距離就好
走一輩子的朋友本來就不多
沿途順勢過濾都很合理囉~!!
#女人的友情向來微妙
#越大這矛盾只會越多
#人心難測&真不用都懂
