狼瘡腎炎治療突破！ 新標靶生物製劑獲核准併用，醫：2大重要指標明顯改善

2026-02-17 15:01 潮健康

　

潮健康／編輯部

　

精準合併治療新趨勢  助病友告別「月亮臉」

過往全身性紅斑狼瘡病友最恐懼的併發症—狼瘡性腎炎（LN），『新標靶生物製劑』近期已獲衛福部核准，可與標準治療併用，適用於治療患有活動性狼瘡腎炎的成人病人。中華民國風濕病醫學會理事長暨臺大醫院免疫風濕過敏科科主任李克仁醫師指出，透過最新的機轉以清除B細胞，有望同時達成國際治療指引中所訂立的雙治療目標：「提升完全腎臟反應率」以及「類固醇逐步減量」。

　

全身性紅斑狼瘡（SLE）好發於15至45歲育齡女性，女性發病率為男性的9倍 。李克仁理事長強調，病友在應該要追求夢想的花樣年華，卻被迫展開一場與自身免疫系統的漫長戰爭，持續與類固醇等各式藥物為伍，以壓制免疫系統對內臟的攻擊。以病友雯雯為例，20歲出頭發病時一度抗拒治療，直到併發嚴重的狼瘡性腎炎，腹水嚴重到如同懷孕、尿蛋白破表，才驚覺這場「內戰」正危及生命。

　

據統計，高達5至6成病友一生中會併發狼瘡性腎炎 ，且治療必須與時間賽跑，因為腎臟損傷一旦發生便不可逆，嚴重者恐面臨洗腎危機。李克仁理事長援引歐美最新國際治療指引指出，現今狼瘡性腎炎的治療目標，除了關注療效的保護腎功能、預防慢性腎損傷與慢性腎臟病發生外，還進一步擴及至改善生活品質的面向，進階至「提升完全腎臟反應率」與「類固醇逐步減量」的雙重標準。

　

精準藥物合併治療最新利器  新標靶生物製劑鎖定致病關鍵

李克仁理事長指出，紅斑性狼瘡本質上是一場免疫系統「認錯對象」的內戰。當原本防禦外敵的軍隊因反轉矛頭攻擊自身而產生的「自體抗體」隨血液流經負責過濾全身廢物的腎臟時，會如同淤泥般卡在精密的濾網（腎絲球）中引發發炎。當發炎反覆發生，腎臟組織將面臨不可逆的硬化與纖維化；病友最終將走向洗腎一途，對生活品質造成巨大打擊。

　

然而，傳統對抗這場內戰的武器卻是一柄「雙面刃」。李克仁理事長解釋，過往針對嚴重的第三或第四型腎炎，標準治療多以類固醇合併口服免疫抑制劑，甚至動用俗稱「化學針」的細胞毒殺劑。這類療法雖能壓制發炎，卻因缺乏選擇性，在清除致病細胞時也同步誤傷正常細胞，導致病友元氣大傷。

　

這種治療上的兩難，對病友而言是生理與心理的雙重煎熬。中華民國思樂醫之友協會代表凃秀蕊理事感性分享，台灣每兩位病友就有一位面臨腎炎威脅，年紀輕輕就必須面對「一輩子躺在洗腎床上」成為家人的負擔的恐懼。除了病痛，副作用帶來的「月亮臉」更是一道無聲傷口，「我們失去了社交的勇氣，走在路上最怕聽到別人說：『你也該減肥了！』這對正全力抗病的我們來說，是極大的心理摧殘。」

　

隨著醫療技術突破，「新標靶生物製劑」是透過新機轉以達到B細胞的清除。不僅有望可以提升完全腎臟反應率，更重要的是有機會能幫助病友逐步調降類固醇劑量，在療效與生活品質之間，重塑幸福人生的新標準。　

　

不只要痊癒更要變美！療效&生活品質不再是單選題

除了病理機轉的突破，權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的大型臨床試驗指出，在標準治療中合併使用新標靶生物製劑，能展現出更快速且穩定的療效。第一，在治療短期內即可觀察到 B 細胞減少與尿蛋白指標的改善；第二，近半數的病友可達成「完全腎臟反應」以及成功達成逐步減少類固醇劑量。

　

林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科蔡昀臻醫師指出，在臨床診間，醫師評估的是尿蛋白與腎功能等「保命指標」；但對於正值追求夢想年紀的女性病友而言，長期服用類固醇所帶來的外觀改變，才是身心最艱難的試煉。蔡昀臻醫師進一步分享，類固醇雖是壓制免疫大軍攻擊腎臟的救命藥，但長期使用往往伴隨月亮臉、水牛肩、腹部脂肪堆積、皮膚變薄等外觀變化，更隱藏著骨質疏鬆、糖尿病及高血壓等慢性病隱憂。

　

蔡昀臻醫師強調，「過往病友常陷入『不吃藥怕洗腎、吃藥怕變形』的深淵中，在健康與美貌之間痛苦掙扎。」隨著新治療方式獲核准，治療目標已從單純「保腎」進化到「保品質」。類固醇減量不再是遙不可及的夢想，病友不再需要面對殘酷的單選題，而是能真正實現「療效」與「生活品質」雙達標的幸福人生。

　

新標靶生物製劑獲我國衛福部核准  列歐洲風濕病學會治療指引

新標靶生物製劑已通過美國FDA核准使用於活動性狼瘡腎炎，也被列入歐洲風濕病學會（EULAR）最新治療指引中，針對預後較不佳的活動性狼瘡腎炎病患，建議可盡早與標準治療合併使用新標靶生物製劑。我國衛生福利部近期也已通過適應症，希望造福更多狼瘡腎炎病友；此外，現行生物製劑的治療頻率為每月治療，新標靶生物製劑能大幅延長治療頻率，降低病友回診負擔。

　

中華民國思樂醫之友協會代表凃秀蕊理事表示，自己身為紅斑狼瘡病友，在醫院診間、衛教聚會中，經常都可以見到經歷與疾病對抗，遭遇困惑與痛苦歷練後，仍然不放棄希望的病友夥伴們，大家彼此打氣、交換治療訊息，狼瘡腎炎也是所有病友最關切的重點之一，因此新標靶生物製劑獲得核准的好消息，希望能第一時間分享給病友們知道。目前新標靶生物製劑仍需自費，未來期盼政策端能聽見病友的需求納入健保，確保多元用藥的選擇自由，也鼓勵病友主動跟主治醫師討論治療策略，積極配合醫囑，都有機會與狼瘡和平共存，重返幸福人生道路。

　

　

延伸閱讀：

女性比男性多3-8倍！ 紅斑性狼瘡不只侵犯皮膚 徵兆、診斷、治療一次看懂

「最美周芷若」周海媚逝世！ 醫：「紅斑性狼瘡」引發全身共病 致死率增2.6倍

　

　

原文出處：狼瘡腎炎治療突破！ 新標靶生物製劑獲核准併用，醫：2大重要指標明顯改善

#人生 #生活品質 #慢性腎臟病

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

2026-02-15 10:24 女子漾／編輯許智捷
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

明天就是除夕夜，圍爐年菜與紅包早已準備就緒，不少人此刻最糾結的，反而是站在衣櫃前反覆思考「到底要穿什麼」。過年穿新衣帶有迎接新一年、轉換氣場的象徵意義。尤其在火馬年即將展開之際，如何透過穿搭替新年開個好頭，也成為年節前的熱門話題。

圖片來源：アメーバブログ
圖片來源：アメーバブログ

民俗專家王老師近日分享，2026 年為火馬年，只要在走春時選對「幸運色」，不僅能替新年開好運，也象徵為自己開啟新的財運循環。他指出，過年添購新衣本就有「除舊布新」的寓意，若能搭配個人生肖適合的顏色，更能在新的一年為運勢加分。

2026 火馬年 12 生肖走春幸運色一次看

依據生肖五行屬性，王老師整理出適合 2026 火馬年的走春開運色，提供民眾在選購新衣時參考：

2026 火馬年【鼠、豬】走春開運色

藍色、白色、淺灰

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【牛、龍、羊、狗】走春開運色

咖啡色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【蛇、馬】走春開運色

綠色、紅色、紫色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【猴、雞】走春開運色

棕色、白色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

2026 火馬年【虎、兔】走春開運色

藍色、綠色

圖片來源：編輯許智捷製
圖片來源：編輯許智捷製

不必勉強穿搭　心情才是關鍵

王老師也特別提醒，開運穿搭不必過度拘泥於特定顏色，如果衣櫃裡沒有相關款式，或個人風格、喜好不相符，也無須刻意勉強。只要穿得自在、看了心情愉快，就是最好的新年穿搭

他強調，過年期間維持輕鬆、正向的心態，才是真正能帶來好運與財氣的關鍵。

#走春 #生肖 #紅色 #新年穿搭

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

❤心靈修復❤每個當下都是真的

❤心靈修復❤每個當下都是真的

2026-02-11 22:17 Belinda的玩美甜蜜窩

#每個當下都是真的❤

不管喜歡或討厭你的時候

相信每個互動都是真心的

喜歡的時候很真心

傷害的時候也一樣。

人心本來就很複雜

無法僅用單一事件

就表示喜歡或討厭

即便造謠這檔事~

也可能只是當下自以為的幽默

但結果就是傷害已造成!!

但自以為幽默的背後

會公開拿此人來揶揄

表示造謠者已不在意傷害此人

所以即便只是話多、嘴碎

自以為風趣等都已非善意

曾經好過不代表會好一輩子

從沒交集也可能帶著善意來

人與人的互動向來沒有絕對

沒利害關係才可能有純真心

不然都是繞著利益調整距離

以上回應某娃近期煩惱

就那群看似閨蜜又常龜裂的小圈

某娃近期感傷曾很好的某閨

最近都在背後說些無謂的話

覺得自己看錯她、覺得她太虛偽

我只強調某閨現在就算壞掉

不代表之前對妳的好全假的

沒必要全盤否定~不然人生也太悲傷!!

畢竟從頭到尾都在算計

毫無善意的極惡之人是少數

況且還只是個小學生餒

有時未必討厭妳

也許只是莫名的嫉妒

總之做出了這些行為

其實就拉開距離就好

走一輩子的朋友本來就不多

沿途順勢過濾都很合理囉~!!

#女人的友情向來微妙

#越大這矛盾只會越多

#人心難測&真不用都懂

#互動 #朋友 #人生 #育兒教養 #工作職場

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11 12:16 女子漾／編輯許智捷
圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

#財神 #新鈔 #錢母 #2026馬年

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎

2026-02-09 16:36 女子漾／編輯許智捷
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照
花生粉奪冠最危險！醫點名「五大受潮粉末」長期吃恐傷肝腎。圖片來源：聯合報系資料照

台灣長年處在高溫又潮濕的環境，許多看似無害的粉末食品，其實一旦保存不當，反而可能成為肝腎的隱形負擔。腎臟科醫師洪永祥提醒，粉末類產品只要受潮，微生物就容易趁虛而入，進而產生黃麴毒素、赭麴毒素等黴菌代謝物，長期低劑量攝取，恐對肝臟與腎臟造成慢性傷害。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

他也特別提醒，粉末若出現結塊、顏色變深，或聞起來有油耗味、霉味，就代表結構已經改變，無論是否過期，都不該再食用。以下是他點名的「五大受潮最傷肝腎粉末」，家中若有，務必多加留意。

第五名｜乳清蛋白、膠原蛋白粉

健身族、熟齡族群常補充的高蛋白粉末，若長期放在流理台、飲水機旁或潮濕空間，頻繁開關容器容易讓水氣滲入。蛋白質含量高的環境，正是黴菌最容易繁殖的溫床，一旦水分活性升高，就可能產生真菌代謝物。醫師指出，這類物質可能誘發肝腎氧化壓力，長期食用反而讓腎臟承受更多負擔。

圖片來源：翻攝網路
圖片來源：翻攝網路

第四名｜即溶咖啡包、咖啡粉

咖啡原豆在潮濕條件下，本就容易生成赭麴毒素A，磨成粉後若密封不良，風險更高。研究顯示，赭麴毒素A屬於強效腎毒素，會破壞腎小管結構，且在體內代謝時間長，長期少量累積，可能成為慢性腎病的隱形因子。醫師提醒，咖啡粉一旦受潮結塊，就不該再沖泡飲用。

圖片來源：八根精品咖啡
圖片來源：八根精品咖啡

第三名｜五穀粉、堅果粉

芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉、堅果粉常被視為養生食品，但這類粉末本身油脂含量高，遇到濕氣後，除了可能滋生黴菌，還容易發生油脂酸敗，產生大量自由基。相關研究指出，保存不良的穀物粉狀食品，進入體內後，可能同時增加肝臟解毒與腎臟排除的負擔，長期下來對器官健康並不友善。

圖片來源：池上鄉農會
圖片來源：池上鄉農會

第二名｜科學中藥粉

不少科學中藥會添加玉米澱粉等賦形劑來改善口感與穩定性，但這類成分吸水力極強。一旦藥粉結塊，內部往往已形成適合黴菌生長的環境，卻不一定能用肉眼辨識。研究發現，儲存條件不佳的中藥粉，可能檢出具累積性的赭麴毒素A，對腎功能原本就較弱的人風險更高。

圖片來源：港香蘭中藥廠
圖片來源：港香蘭中藥廠

第一名｜花生粉

花生本身就是黃麴黴菌最偏好的寄主之一，而花生粉又常以碎裂或品質較差的花生加工而成，在台灣飲食中使用頻率極高。黃麴毒素不僅被列為一級致癌物，也會直接傷害肝腎細胞功能，且具有高度耐熱性，就算經過烘烤、油炸也難以破壞，因此被醫師視為風險最高的粉末類食品。

圖片來源：iOPEN Mall
圖片來源：iOPEN Mall

粉末類食品保存原則很簡單，就是「小包購買、確實密封、盡快吃完」。只要發現結塊、異味或外觀異常，就應果斷丟棄，別因捨不得而讓肝腎承受長期健康風險。

#黴菌 #肝腎 #濕氣 #腎臟 #粉末類

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了

2026-02-09 16:59 女子漾／編輯許智捷
圖片來源：photoAC
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了。圖片來源：photoAC

台北市北投區一家溫泉餐廳昨日發生一起憾事，一名46歲女子被發現於湯屋泡湯池內已明顯死亡，另一名46歲男子則倒臥池外，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，男子為餐廳員工，疑似在目睹女友身亡後情緒劇烈波動，最終也未能挽回性命。

冷熱瞬間切換最危險

針對寒流期間泡湯風險，烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科醫師李榮基指出，天氣寒冷時，血管本就處於收縮狀態，若短時間內遭遇劇烈冷熱變化，可能導致血管內不穩定斑塊剝落，進而阻塞冠狀動脈，引發急性心肌梗塞，嚴重者甚至可能猝死。

李榮基說明，泡湯本身並非壞事，但在低溫環境下，人體血管管徑縮小、阻力上升，血壓容易飆高。此時若直接進入高溫溫泉池，或從溫泉池迅速起身、未保暖就回到低溫空氣中，都會讓心血管承受極大壓力，增加突發心血管事件的風險。

「這些症狀」不要再泡了

李榮基提醒，泡湯時若出現以下症狀，代表身體正在發出警訊：

視線模糊、眼前發黑

噁心、嘔吐或頭暈不適

胸口悶脹、壓迫感或疼痛

呼吸急促、感覺喘不過氣

離池、進池都要慢

李榮基強調，一旦出現上述情況，應立刻停止泡湯、慢慢離開池水，並尋求協助。即使感到不適，也切忌急著起身或衝到室外，而是要循序漸進，讓身體慢慢適應溫度變化。他也提醒，慢性病患者、飲酒後泡湯，確實屬於高風險族群，但真正致命的關鍵，往往是「動作太快」。包括一脫衣服就下水、泡完湯未擦乾身體就直接走到戶外，都是常見卻危險的行為。

#低溫 #血管 #溫泉 #急性心肌梗塞

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

最新文章

狼瘡腎炎治療突破！ 新標靶生物製劑獲核准併用，醫：2大重要指標明顯改善

狼瘡腎炎治療突破！ 新標靶生物製劑獲核准併用，醫：2大重要指標明顯改善

#慢性腎臟病 #生活品質 #人生

潮健康 2026.02.17 13
補鈣一定要等老了嗎？營養師解析三類族群的鈣質攝取觀念

補鈣一定要等老了嗎？營養師解析三類族群的鈣質攝取觀念

#胜肽 #胃酸 #睡眠品質

潮健康 2026.02.17 9
上班族注意！營養師解析三大常被誤認為健康的飲品選擇

上班族注意！營養師解析三大常被誤認為健康的飲品選擇

#營養 #飲食 #骨質疏鬆

潮健康 2026.02.17 18
京都水菜煎蛋捲 翠綠藏在蛋香裡的小清新

京都水菜煎蛋捲 翠綠藏在蛋香裡的小清新

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #京都 #雞蛋

isa小眼睛 2026.02.17 11
天才破產、警衛成富翁？！《致富心態》揭開理財成敗的真正關鍵

天才破產、警衛成富翁？！《致富心態》揭開理財成敗的真正關鍵

#財富 #致富心態

女子漾／編輯許智捷 2026.02.17 14
提升睡眠品質與心血管健康之間的關聯：現代人不可忽視的重要課題

提升睡眠品質與心血管健康之間的關聯：現代人不可忽視的重要課題

#睡眠品質 #運動 #飲食

潮健康 2026.02.17 15
吃飯聲、敲鍵盤聲都讓你失控？恐怕是罹患這種病

吃飯聲、敲鍵盤聲都讓你失控？恐怕是罹患這種病

#身體 #心理學 #咖啡廳 #親密關係 #人格特質

女子漾／編輯周意軒 2026.02.16 100
劉金標辭世！73歲單車環島，他卻騎進了無數人的人生！最狂的成就：讓平凡人也敢挑戰不可能

劉金標辭世！73歲單車環島，他卻騎進了無數人的人生！最狂的成就：讓平凡人也敢挑戰不可能

#人物故事 #單車 #人生 #生命

張念慈 2026.02.16 127
成績之外，父母更焦慮的是這件事？4本繪本一次培養孩子的情緒、品格與人際力

成績之外，父母更焦慮的是這件事？4本繪本一次培養孩子的情緒、品格與人際力

#繪本 #故事 #互動 #勇氣

女子漾／編輯許智捷 2026.02.16 20
年菜怎麼越吃越「重口味」？專家示警：味覺變鈍恐是糖尿病前期的早期訊號

年菜怎麼越吃越「重口味」？專家示警：味覺變鈍恐是糖尿病前期的早期訊號

#長輩 #血壓 #飲食 #糖尿病 #年齡 #過年 #年菜

女子漾／編輯ANDREA 2026.02.16 34
18+