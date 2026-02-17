狼瘡腎炎治療突破！ 新標靶生物製劑獲核准併用，醫：2大重要指標明顯改善

潮健康／編輯部

精準合併治療新趨勢 助病友告別「月亮臉」

過往全身性紅斑狼瘡病友最恐懼的併發症—狼瘡性腎炎（LN），『新標靶生物製劑』近期已獲衛福部核准，可與標準治療併用，適用於治療患有活動性狼瘡腎炎的成人病人。中華民國風濕病醫學會理事長暨臺大醫院免疫風濕過敏科科主任李克仁醫師指出，透過最新的機轉以清除B細胞，有望同時達成國際治療指引中所訂立的雙治療目標：「提升完全腎臟反應率」以及「類固醇逐步減量」。

全身性紅斑狼瘡（SLE）好發於15至45歲育齡女性，女性發病率為男性的9倍 。李克仁理事長強調，病友在應該要追求夢想的花樣年華，卻被迫展開一場與自身免疫系統的漫長戰爭，持續與類固醇等各式藥物為伍，以壓制免疫系統對內臟的攻擊。以病友雯雯為例，20歲出頭發病時一度抗拒治療，直到併發嚴重的狼瘡性腎炎，腹水嚴重到如同懷孕、尿蛋白破表，才驚覺這場「內戰」正危及生命。

據統計，高達5至6成病友一生中會併發狼瘡性腎炎 ，且治療必須與時間賽跑，因為腎臟損傷一旦發生便不可逆，嚴重者恐面臨洗腎危機。李克仁理事長援引歐美最新國際治療指引指出，現今狼瘡性腎炎的治療目標，除了關注療效的保護腎功能、預防慢性腎損傷與慢性腎臟病發生外，還進一步擴及至改善生活品質的面向，進階至「提升完全腎臟反應率」與「類固醇逐步減量」的雙重標準。

精準藥物合併治療最新利器 新標靶生物製劑鎖定致病關鍵

李克仁理事長指出，紅斑性狼瘡本質上是一場免疫系統「認錯對象」的內戰。當原本防禦外敵的軍隊因反轉矛頭攻擊自身而產生的「自體抗體」隨血液流經負責過濾全身廢物的腎臟時，會如同淤泥般卡在精密的濾網（腎絲球）中引發發炎。當發炎反覆發生，腎臟組織將面臨不可逆的硬化與纖維化；病友最終將走向洗腎一途，對生活品質造成巨大打擊。

然而，傳統對抗這場內戰的武器卻是一柄「雙面刃」。李克仁理事長解釋，過往針對嚴重的第三或第四型腎炎，標準治療多以類固醇合併口服免疫抑制劑，甚至動用俗稱「化學針」的細胞毒殺劑。這類療法雖能壓制發炎，卻因缺乏選擇性，在清除致病細胞時也同步誤傷正常細胞，導致病友元氣大傷。

這種治療上的兩難，對病友而言是生理與心理的雙重煎熬。中華民國思樂醫之友協會代表凃秀蕊理事感性分享，台灣每兩位病友就有一位面臨腎炎威脅，年紀輕輕就必須面對「一輩子躺在洗腎床上」成為家人的負擔的恐懼。除了病痛，副作用帶來的「月亮臉」更是一道無聲傷口，「我們失去了社交的勇氣，走在路上最怕聽到別人說：『你也該減肥了！』這對正全力抗病的我們來說，是極大的心理摧殘。」

隨著醫療技術突破，「新標靶生物製劑」是透過新機轉以達到B細胞的清除。不僅有望可以提升完全腎臟反應率，更重要的是有機會能幫助病友逐步調降類固醇劑量，在療效與生活品質之間，重塑幸福人生的新標準。

不只要痊癒更要變美！療效&生活品質不再是單選題

除了病理機轉的突破，權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的大型臨床試驗指出，在標準治療中合併使用新標靶生物製劑，能展現出更快速且穩定的療效。第一，在治療短期內即可觀察到 B 細胞減少與尿蛋白指標的改善；第二，近半數的病友可達成「完全腎臟反應」以及成功達成逐步減少類固醇劑量。

林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科蔡昀臻醫師指出，在臨床診間，醫師評估的是尿蛋白與腎功能等「保命指標」；但對於正值追求夢想年紀的女性病友而言，長期服用類固醇所帶來的外觀改變，才是身心最艱難的試煉。蔡昀臻醫師進一步分享，類固醇雖是壓制免疫大軍攻擊腎臟的救命藥，但長期使用往往伴隨月亮臉、水牛肩、腹部脂肪堆積、皮膚變薄等外觀變化，更隱藏著骨質疏鬆、糖尿病及高血壓等慢性病隱憂。

蔡昀臻醫師強調，「過往病友常陷入『不吃藥怕洗腎、吃藥怕變形』的深淵中，在健康與美貌之間痛苦掙扎。」隨著新治療方式獲核准，治療目標已從單純「保腎」進化到「保品質」。類固醇減量不再是遙不可及的夢想，病友不再需要面對殘酷的單選題，而是能真正實現「療效」與「生活品質」雙達標的幸福人生。

新標靶生物製劑獲我國衛福部核准 列歐洲風濕病學會治療指引

新標靶生物製劑已通過美國FDA核准使用於活動性狼瘡腎炎，也被列入歐洲風濕病學會（EULAR）最新治療指引中，針對預後較不佳的活動性狼瘡腎炎病患，建議可盡早與標準治療合併使用新標靶生物製劑。我國衛生福利部近期也已通過適應症，希望造福更多狼瘡腎炎病友；此外，現行生物製劑的治療頻率為每月治療，新標靶生物製劑能大幅延長治療頻率，降低病友回診負擔。

中華民國思樂醫之友協會代表凃秀蕊理事表示，自己身為紅斑狼瘡病友，在醫院診間、衛教聚會中，經常都可以見到經歷與疾病對抗，遭遇困惑與痛苦歷練後，仍然不放棄希望的病友夥伴們，大家彼此打氣、交換治療訊息，狼瘡腎炎也是所有病友最關切的重點之一，因此新標靶生物製劑獲得核准的好消息，希望能第一時間分享給病友們知道。目前新標靶生物製劑仍需自費，未來期盼政策端能聽見病友的需求納入健保，確保多元用藥的選擇自由，也鼓勵病友主動跟主治醫師討論治療策略，積極配合醫囑，都有機會與狼瘡和平共存，重返幸福人生道路。

