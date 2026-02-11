2026-02-11 17:54 斛說針灸學塾
CT掃描與罹患癌症風險
整體而言，大多數的人都相信科技能有助人類生活，這樣的想法也在健康方面呈現。
電腦斷層掃描（computed tomography scan，CT scan）對於現代人而言應該是耳熟能詳，但是，真的是萬無一失的手段？
事實上2013年美國放射學期刊上的一篇論文指出，CT掃描有增加罹癌的風險（https://ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.12.9226）。然而，在這一篇論文中也提到，對於高風險的肺癌及結腸癌患者而言，CT掃描則有「利大於弊」的角色。
這一個研究的結論在2022年的一篇針對亞洲、歐洲及美洲等3大洋洲所作的研究中也持同樣的看法（https://link.springer.com/article/10.1186/s12885-022-10310-2）。另外，2025年的美國內科學會期刊也指出，愈多次的CT掃描與罹患率及死亡率具有一定的關係（https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2834345?resultClick=1）。
無可否認地，臨床上醫生們常常最喜歡對患者說的就是「兩害取其輕」這一句話。這句話的意思就是CT掃描有優點，但卻也是具有致命性的傷害。更令人覺得惋惜的事實是，大部分患者所接收到醫藥資訊全盤地彰顯優點，然後就主觀地認定CT掃描有助於病情！
國中的物理就告訴過我們，放射線就是會引起細胞病變。我們必須注意，每一個人的基因特性是不一樣的，每一篇論文所討論的研究結果都是片斷的，無法完全全面地展現人體各個系統的真實狀況。更何況，每一個醫師限於學習、臨床經驗等因素都會導致判讀錯誤。
最令人不解的情況是，居然有患者會武斷地認為醫師很貼心，因為，多作幾次CT掃描會讓診斷更準確？！
最重要的是在接受X光或CT掃描後，立即到戶外，定點不動地進行日光浴至少30分鐘，以消散輻射線。放射線對於12歲以下的兒童而言，最容易在日後引發與血液有關的疾病，當然抱括血癌等問題。
一個人如果習慣在晚上超過11點後才上床躺平的，身體必然發炎；甚至於一段時間後就處於慢性發炎，最終，細胞就必然會癌變！
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數