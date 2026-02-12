2026-02-12 10:28 女子漾／編輯許智捷、黃冠婷
錢母擺錯恐漏財！命理專家揭「6大財位」 這地方千萬別放
農曆新年將至，各大宮廟陸續發放象徵「以錢養錢」的錢母，不少信眾都希望藉由神明加持，在新的一年財運翻倍。不過，錢母可不是拿回家隨便一放就有效。命理專家、名門易理楊登嵙博士日前就在臉書發文提醒，錢母若擺放錯誤，不僅無法招財，甚至可能「漏財」。
錢母不是護身符？先「啟動」才有效
楊登嵙表示，求來的錢母第一步就是要「啟動」。信眾應先在廟中向神明稟告姓名、生日、地址，並祈求神明保佑工作順利、小人遠離，同時請求賜予聖杯，確認神明允諾。
若想強化財運，他也提出「祈願加強版」做法。尤其從事業務、業績導向工作的民眾，可向神明清楚許願，例如在多長時間內達成多少業績，若順利完成願以多少金額還願。待神明允杯後，再將錢母拿至主爐過火，順時針繞三圈，象徵招財納福。
錢母放哪裡最旺？6大財位曝光
至於錢母擺放位置，楊登嵙整理出六大建議地點。
1. 家中財位：一般而言，大門斜對角且呈L形直角、能藏風聚氣之處，常被視為財位。
2. 擺在神龕上：象徵持續接受庇佑。
3. 保險箱上：加強守財能量。
4. 收銀檯上：店家有助於生意興隆。
5. 辦公桌、生財工具上：幫助工作發揮更順利。
6. 錢包：特別適合業務性質工作者，讓財氣隨行。
兩大禁忌別踩 雷區恐反破財
除了擺放方式，楊登嵙也提醒兩大禁忌。
1. 不可將錢母買賣交易
他指出，這等同於把向神明求來的好運轉賣他人，失去原本意義。
2. 不可將錢母放在汙穢不淨之處
例如地面任人跨越、廁所或夫妻房間等，這在傳統觀念中屬於對神明不敬，恐反而招致破財。
