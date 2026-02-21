2026-02-21 11:50 女子漾／編輯ANDREA
開工前腦袋像「卡住」？醫師提醒：高脂高糖連吃四天就能讓記憶力掉16%
過完年準備回到工作狀態，卻怎麼樣都專注不起來，連想講的話都卡在嘴邊？這種腦袋像放假放到當機的「腦霧感」，其實可能和年假期間的大魚大肉有關。初日診所李唐越醫師提醒，短短幾天的高脂高糖飲食，就足以讓年輕健康的大腦瞬間「變鈍」。一項刊登於《PLOS ONE》的研究顯示，只要連續四天吃進高油高糖的早餐，記憶力測試就會直接下滑近 16%，對飢餓與飽足的敏感度也跟著下降。
文字資料來源：初日診所提供
收假後如果覺得腦袋不受控，不一定是心理作用，而是飲食造成的真實生理變化。
過年吃太好，大腦反而累壞
李唐越醫師說，這項研究找來飲食規律、無慢性病的 102 位大學生，分成兩組進行四天早餐實驗。兩組吃的形式相同，都是三明治與奶昔，但實驗組的脂肪比例與糖分含量更高，例如烤三明治加巧克力奶昔，對照組則採較健康的營養配置。
研究團隊在第 1 天與第 4 天、餐前與餐後，測試受試者的記憶力、血糖、血脂以及對飢餓的感受。
四天後的差異相當驚人 實驗組的記憶力直接下降 15.7% 大腦感覺「飽足」所需的熱量比健康組多近 70% 飯後血糖與三酸甘油酯上升幅度更明顯 同時對飢餓與飽足的訊號變得不敏感
換句話說，短短四天，大腦就開始「卡彈」。
大腦為什麼會在短時間內變遲鈍
李唐越醫師解釋，過量糖分與飽和脂肪會干擾掌管記憶與學習的海馬體神經訊號，使大腦的運作像被拖慢。刊登於《Neuron》的小鼠研究也指出，短期內攝取大量高脂食物會影響葡萄糖輸送機制，讓海馬體中的齒狀回出現能量供應不足，形成近似「大腦缺糖」的狀態。
當能量不足，大腦內的警報系統就會變得緊繃 訊息傳遞混亂 注意力下降 容易恍神、反應變慢 就是俗稱的腦霧
幸好，這些變化多半是暫時的，只要調整飲食，海馬體通常能在幾天內恢復運作。
收假前做到這四件事，大腦會快很多
李唐越醫師建議，不想一開工就腦袋空空，可以在收假前幾天開始做調整。
一、慢慢減少油脂與糖分
避開炸物、蛋糕、手搖飲，降低血糖波動，能讓大腦訊號更穩定。
二、依「211 餐盤」吃得更均衡
每餐一半蔬菜，四分之一蛋白質，四分之一全穀類，提供大腦穩定能量來源，避免吃太多或太少造成代謝混亂。
三、嘗試溫和的 168 間歇性斷食
適度拉長不進食的時間，能讓血糖比較平穩。但要以身體舒適為主，不需勉強。
四、提早入睡，讓作息回到軌道
提前調整睡眠節奏，固定起床時間，讓大腦提前回到工作模式。
如果腦霧持續超過一週，別忽略
短期的飲食失衡造成的遲鈍多半會自行恢復，但若飲食與作息正常後仍持續注意力不集中、常覺得頭昏、記憶變差，或出現想戒也戒不掉的高糖飲食習慣，就建議尋求醫師或營養師協助，找出身體卡住的點，才能更有效恢復代謝與大腦的清晰度。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower