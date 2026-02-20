越睡越累不是幻覺！醫師點名「社交時差」：過年補眠反讓身體大失衡

過年連假一到，許多人都想「一覺補回平日累積的疲勞」。但你有發現嗎？睡得更久，反而更累、腦袋更昏、食慾也完全失控？ 初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷提醒，這不是年假魔咒，而是你悄悄落入了現代人最常見的作息陷阱「社交時差」（Social Jetlag）。

研究指出，只要平日與假日的睡眠中點偏移超過 1.5 小時，即使睡更久，仍會造成腸道菌相惡化、全身發炎與暴食衝動，甚至增加肥胖風險。更特別的是，男性的影響比女性更劇烈。

以下帶你一次掌握「社交時差」的成因、風險，以及醫師給出的 3 大健康補眠準則。

王律婷醫師引用刊載於《European Journal of Nutrition》的研究指出，只要睡眠中點（Mid-sleep point）在平日與假日間位移超過 1.5 小時，就被視為社交時差。

什麼是睡眠中點？

平日：00:00 睡 → 07:00 起，中點為 03:30。

連假：02:00 睡 → 12:00 起，中點變 07:30。 → 中點一口氣往後挪 4 小時，就是重度社交時差。

當作息出現這樣的大幅位移時，人體的代謝時鐘與腸道節律也會跟著錯亂：

17 種腸道細菌出現異常變化

「壞菌」增加

發炎指標 GlycA、IL-6 都被拉高

大腦獎賞系統遲鈍 → 更想吃甜、吃油、喝含糖飲

飢餓素節律被打亂 → 夜間暴食、宵夜慾望增加

研究也提到，男性因荷爾蒙緩衝較弱，更容易演變成慢性發炎；兒童與青少年同樣敏感，只要中點偏移超過 1 小時，就會啟動肥胖風險。

為什麼假日狂睡會讓你越睡越累？醫師點出關鍵機制

王律婷醫師解釋，社交時差會：

1. 擾亂中樞神經與獎賞機制

你的大腦需要「更高強度的快樂刺激」才能感到滿足，因此假日特別容易嘴饞、想喝手搖、吃炸物。

2. 打亂飢餓素與瘦體素節律

原本應該在白天啟動的食慾訊號，被夜晚錯位激活，宵夜誘惑自然更難抵抗。

3. 引發全身慢性發炎

包括腸道菌相、發炎標記、激素分泌都會連帶受影響，長期可能導致肥胖、代謝惡化。

想睡好也要睡對！醫師教你「不傷身補眠法」

1. 睡眠中點「不要偏移超過 1.5 小時」

例：平日 00:00–07:00 → 連假可調為 01:00–09:00。 避免一覺睡到中午。

2. 補眠改成白天 20–30 分鐘短暫小睡

比狂睡 12 小時更能恢復精神，也不會破壞生理時鐘。

3. 收假前 2–3 天逐步調整

每天提早起床 20–30 分鐘、晚間提前就寢，並增加日照與活動量，讓生理時鐘漸漸歸位。

醫師提醒：常態性作息錯亂＝慢性發炎的起點

如果你長期：

補眠後依然疲累、一到假日就睡到自然醒、體重開始失控、常深夜暴食、白天精神差、起床困難

王律婷醫師建議，最好儘早評估整體代謝與生理時鐘狀況。睡眠絕不只是「精神問題」，更牽動腸道、代謝、賀爾蒙與體重。