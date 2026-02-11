2026-02-11 13:56 女子漾／編輯許智捷
2026 丙午馬年「雙火」來了！命理師示警：少碰紅色、點名 4 色開運
農曆新年將至，不少民眾已開始關注來年運勢走向。命理師詹惟中近日分析 2026 年丙午馬年的五行結構，指出天干為「丙」、地支為「午」，兩者皆屬火，因此整體能量呈現火勢偏旺的格局，可說是「雙火之年」。
他提醒，在這樣的年份裡，生活態度與情緒管理將格外重要，關鍵在於「降溫」與「收斂」。
雙火格局 情緒與安全都要留意
詹惟中表示，火象能量旺盛，象徵行動力強、衝勁足，但若過度外放，容易轉為急躁、衝動或口角衝突。人際相處上應避免情緒升溫過快，以柔和態度化解摩擦，才能減少不必要的消耗。
除了性格層面，他也提醒，與火相關的生活細節需更加謹慎，例如廚房用火、電器安全與居家設備檢查等，都不可掉以輕心。
為何少用紅色？命理師這樣解釋
不少人過年習慣以紅色象徵喜氣，但詹惟中指出，紅色屬火，而丙午年火氣本已偏盛，若再大量使用紅色，可能在無形中放大浮躁與壓力。
他強調，並非完全不能穿紅或使用紅色，而是建議避免過度堆疊，尤其在情緒敏感或重要場合時，更宜選擇沉穩色調作平衡。
2026 年 4 種開運色 以柔制火為核心
從五行角度延伸，他建議 2026 年可多運用下列四種顏色作為日常穿搭或生活佈局參考。
開運色1. 【黑色】
黑屬水，在五行中水能制火，象徵穩定與沉著，有助於壓住躁動能量。
開運色2. 【綠色】
綠代表木，木生火，但在視覺上帶有生機與成長意涵，能為運勢注入活力與貴人助力。
開運色3. 【白色】
白屬金，具有清明與理性象徵，幫助思緒清晰、判斷冷靜。
開運色4. 【黃色】
黃色與土相關，土能承載與穩固，象徵財氣與踏實基礎。
詹惟中表示，2026 年的核心精神可用「和氣生財、柔中帶剛」來形容。火旺之年不必過度緊張，但需懂得調整步調，用包容與冷靜為自己創造更穩定的發展空間。
