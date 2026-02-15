2026-02-15 10:24 女子漾／編輯許智捷
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺 12 生肖幸運色一次曝光
明天就是除夕夜，圍爐年菜與紅包早已準備就緒，不少人此刻最糾結的，反而是站在衣櫃前反覆思考「到底要穿什麼」。過年穿新衣帶有迎接新一年、轉換氣場的象徵意義。尤其在火馬年即將展開之際，如何透過穿搭替新年開個好頭，也成為年節前的熱門話題。
民俗專家王老師近日分享，2026 年為火馬年，只要在走春時選對「幸運色」，不僅能替新年開好運，也象徵為自己開啟新的財運循環。他指出，過年添購新衣本就有「除舊布新」的寓意，若能搭配個人生肖適合的顏色，更能在新的一年為運勢加分。
2026 火馬年 12 生肖走春幸運色一次看
依據生肖五行屬性，王老師整理出適合 2026 火馬年的走春開運色，提供民眾在選購新衣時參考：
2026 火馬年【鼠、豬】走春開運色
藍色、白色、淺灰
2026 火馬年【牛、龍、羊、狗】走春開運色
咖啡色、紅色、紫色
2026 火馬年【蛇、馬】走春開運色
綠色、紅色、紫色
2026 火馬年【猴、雞】走春開運色
棕色、白色
2026 火馬年【虎、兔】走春開運色
藍色、綠色
不必勉強穿搭 心情才是關鍵
王老師也特別提醒，開運穿搭不必過度拘泥於特定顏色，如果衣櫃裡沒有相關款式，或個人風格、喜好不相符，也無須刻意勉強。只要穿得自在、看了心情愉快，就是最好的新年穿搭。
他強調，過年期間維持輕鬆、正向的心態，才是真正能帶來好運與財氣的關鍵。
