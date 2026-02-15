EPA、DHA怎麼選？藥師解析現代飲食下的魚油補充重點

2026-02-15

　

　

現代人飲食型態改變，外食比例高、油脂種類攝取不平衡，許多人開始關心是否需要額外補充魚油。然而，市面上常見的Omega-3、EPA、DHA究竟該怎麼選，才能符合自己的生活型態與營養需求？

　

富康活力藥局藥師吳思杰指出，魚油補充並非越多越好，而是應從日常飲食結構出發，認識Omega-3在體內的角色，再依需求選擇適合的補充方式，才能真正發揮日常保養的價值。

　

為什麼現代人更需要關注油脂比例？

日常飲食中的油脂，主要由不同種類的脂肪酸組成，其中常見的不飽和脂肪酸包括Omega-3、Omega-6與Omega-9。這些脂肪酸在體內各自參與不同的生理調節機制，但關鍵不只在於「有沒有吃到」，而是「比例是否平衡」。

　

吳思杰藥師說明，現代飲食中常使用的大豆油、葵花油、玉米油等，多屬於 Omega-6含量較高的油脂，而富含Omega-3的魚類攝取量相對不足，長期下來，容易使脂肪酸比例失衡。對於外食族或魚類攝取較少的人而言，透過魚油補充Omega-3，成為調整飲食結構的一種方式。

　

EPA與DHA有什麼不同？

　

　

魚油中的Omega-3脂肪酸，主要由EPA與DHA組成，兩者雖同屬Omega-3，但在體內扮演的角色略有差異。

DHA多集中於腦部與視覺相關組織，與腦部與視覺相關組織的營養組成有關，因此常受到長時間用腦族群、熟齡族與孕期族群的關注；EPA則較多參與循環、代謝及發炎反應相關的調節機制，因其脂肪酸特性，常被討論於一般營養攝取的相關研究中。

藥師提醒，並非一定要在EPA或DHA之間二選一，而是應依個人需求與生活型態來判斷。

　

哪些族群適合補充不同型態的魚油？

　

  • 偏向DHA補充者：長時間使用電腦或手機的上班族、學生族群，以及關注思緒清晰與視覺健康的熟齡族。

  • 偏向EPA補充者：外食比例高、油脂攝取不均者，或希望調整日常飲食油脂來源的族群。

  • 綜合型魚油（EPA＋DHA）：魚類攝取不足、希望進行全方位日常保養，或不確定自身需求者。

　

吳思杰藥師表示，對多數一般族群而言，選擇EPA與DHA兼具的綜合型魚油，是相對穩妥且實用的補充方式。

　

魚油怎麼吃、怎麼選比較安心？

　

在食用方式上，藥師建議魚油於飯後補充，因其屬於脂溶性營養素，與餐後油脂一同攝取，有助於吸收與利用。

在選擇產品時，可留意原料來源、是否有公開檢驗報告、魚油的新鮮度指標，以及包裝方式是否有助於降低氧化風險。補充劑量則應依個人需求調整，日常保養不需過量，若有特殊體質或正在服藥，建議先與專業人員討論。

　

補充前，這些族群要特別留意

藥師提醒，近期需接受手術、正在服用抗凝血藥物、凝血功能異常者，或對魚類過敏者，在補充魚油前應先諮詢醫師或藥師評估；素食者則可考慮以藻油作為Omega-3的替代來源。

　

找到適合自己的魚油補充方式

EPA與DHA在體內各有分工，吳思杰藥師建議，從自身飲食型態與生活需求出發，選擇合適的魚油補充方式，才能在現代飲食環境中，協助維持身體的穩定狀態，讓日常保養更有方向。

　

免責聲明：本文為一般營養資訊整理，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

富康活力藥局

Omega-3魚油相關健康知識

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#魚油 #飲食 #日常

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待

往下滑看更多精彩文章
❤心靈修復❤每個當下都是真的

❤心靈修復❤每個當下都是真的

2026-02-11

#每個當下都是真的❤

不管喜歡或討厭你的時候

相信每個互動都是真心的

喜歡的時候很真心

傷害的時候也一樣。

人心本來就很複雜

無法僅用單一事件

就表示喜歡或討厭

即便造謠這檔事~

也可能只是當下自以為的幽默

但結果就是傷害已造成!!

但自以為幽默的背後

會公開拿此人來揶揄

表示造謠者已不在意傷害此人

所以即便只是話多、嘴碎

自以為風趣等都已非善意

曾經好過不代表會好一輩子

從沒交集也可能帶著善意來

人與人的互動向來沒有絕對

沒利害關係才可能有純真心

不然都是繞著利益調整距離

以上回應某娃近期煩惱

就那群看似閨蜜又常龜裂的小圈

某娃近期感傷曾很好的某閨

最近都在背後說些無謂的話

覺得自己看錯她、覺得她太虛偽

我只強調某閨現在就算壞掉

不代表之前對妳的好全假的

沒必要全盤否定~不然人生也太悲傷!!

畢竟從頭到尾都在算計

毫無善意的極惡之人是少數

況且還只是個小學生餒

有時未必討厭妳

也許只是莫名的嫉妒

總之做出了這些行為

其實就拉開距離就好

走一輩子的朋友本來就不多

沿途順勢過濾都很合理囉~!!

#女人的友情向來微妙

#越大這矛盾只會越多

#人心難測&真不用都懂

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#互動 #朋友 #人生 #育兒教養 #工作職場

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待

舊物別急著丟！2026全台回收、捐贈管道懶人包，舊衣舊鞋都能變資源！

往下滑看更多精彩文章
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了

寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了

2026-02-09
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了。圖片來源：photoAC
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡　醫示警「這症狀」不要再泡了。圖片來源：photoAC

台北市北投區一家溫泉餐廳昨日發生一起憾事，一名46歲女子被發現於湯屋泡湯池內已明顯死亡，另一名46歲男子則倒臥池外，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，男子為餐廳員工，疑似在目睹女友身亡後情緒劇烈波動，最終也未能挽回性命。

冷熱瞬間切換最危險

針對寒流期間泡湯風險，烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科醫師李榮基指出，天氣寒冷時，血管本就處於收縮狀態，若短時間內遭遇劇烈冷熱變化，可能導致血管內不穩定斑塊剝落，進而阻塞冠狀動脈，引發急性心肌梗塞，嚴重者甚至可能猝死。

李榮基說明，泡湯本身並非壞事，但在低溫環境下，人體血管管徑縮小、阻力上升，血壓容易飆高。此時若直接進入高溫溫泉池，或從溫泉池迅速起身、未保暖就回到低溫空氣中，都會讓心血管承受極大壓力，增加突發心血管事件的風險。

「這些症狀」不要再泡了

李榮基提醒，泡湯時若出現以下症狀，代表身體正在發出警訊：

視線模糊、眼前發黑

噁心、嘔吐或頭暈不適

胸口悶脹、壓迫感或疼痛

呼吸急促、感覺喘不過氣

離池、進池都要慢

李榮基強調，一旦出現上述情況，應立刻停止泡湯、慢慢離開池水，並尋求協助。即使感到不適，也切忌急著起身或衝到室外，而是要循序漸進，讓身體慢慢適應溫度變化。他也提醒，慢性病患者、飲酒後泡湯，確實屬於高風險族群，但真正致命的關鍵，往往是「動作太快」。包括一脫衣服就下水、泡完湯未擦乾身體就直接走到戶外，都是常見卻危險的行為。

#低溫 #血管 #溫泉 #急性心肌梗塞

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待

舊物別急著丟！2026全台回收、捐贈管道懶人包，舊衣舊鞋都能變資源！

往下滑看更多精彩文章
不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元

不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元

2026-01-29
不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元。圖片來源：聯合報系資料照、FB @新北i環保
不是所有舊衣都能回收！春節大掃除舊衣分類懶人包，這 4 類不可回收，丟錯最高罰 6000 元。圖片來源：聯合報系資料照、FB @新北i環保

農曆春節前夕，許多家庭開始進行年度大掃除，其中整理衣櫃往往是最花時間的一項。不少人會把穿不到的舊衣打包後直接投入回收箱，希望減少浪費、順手做環保，但其實舊衣回收有明確規範，並非所有衣物都適合回收。

新北市政府環保局提醒，若未依規定分類回收，可能依《廢棄物清理法》裁處 1200 元至 6000 元罰鍰。女子漾幫大家整理舊衣回收的實用知識與判斷原則，幫助大家在整理衣物時更安心也更正確。

舊衣回收的判斷標準：先看「能不能再穿」

判斷衣物能不能回收的標準，其實不在於新舊與否，是依照當衣物清洗整理後，還適不適合再穿及使用。環保單位說明，舊衣回收僅限於在簡單清潔後，仍具備基本穿著功能、可供他人使用的衣物；若衣物本身存在衛生疑慮，或已破損、變形到無法再利用，即使外觀看起來還算完整，也不建議投入回收系統。

這4種衣物不可回收！處理方式一次看

基於衛生與實務處理考量，下列4種衣物不屬於舊衣回收範圍，應裝入專用垃圾袋，交由垃圾車清運。判斷的原則可簡化為兩點，只要是「貼身接觸私密處」或「已經破損無法再穿」，都應視為一般垃圾處理。

1.貼身內衣褲：包含內褲與內衣，因直接接觸私密部位，不適合再流通使用

2.泳衣：屬於貼身機能衣物，同樣有衛生疑慮

3.睡衣：因長時間貼身穿著，也被歸類為不可回收項目

4.無法再使用之衣物：破損、發霉或明顯髒污，且已無法修補或清潔的衣物

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

除了衣服之外，這些居家織品也不可舊衣回收

除了可穿著的衣物之外，大家在整理家中物品時，也常會把其他布製品一併投入舊衣回收箱，但實際上，這類物品並不屬於舊衣回收的範圍。常見不適用回收的品項包括棉被、枕頭、床單、床罩等寢具類用品，以及窗簾、毛巾、浴巾、地毯、踏墊等居家織品；另外，襪子與一般鞋類，也通常不在舊衣回收項目之列。

由於這些物品的材質結構與處理流程，與一般衣物不同，若隨意投入舊衣回收箱，反而會增加回收端分類與報廢的負擔。若遇到慈善團體或公益單位有特定募集活動，仍應以各單位公告的募集品項與方式為準，再行捐贈。

哪些衣物符合舊衣回收與捐贈條件

在確認衣物「具備再穿條件」後，下一步則是判斷是否屬於實際可回收或可捐贈的衣物類型。環保單位指出，衣物是否符合回收條件，與成人或孩童尺寸無關，重點仍在衣物本身的狀況與性質。

只要不是貼身衣物，且在清洗後仍保持完整、乾淨，沒有破損或明顯污漬，不論是成人或兒童的外衣，都屬於可回收或捐贈的範圍。常見符合條件的品項，包括上衣、褲子、裙子、洋裝、外套、西裝等日常外出服，只要穿著功能正常、外觀狀況良好，就能進入回收或捐贈系統，延續使用價值。

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

舊衣回收前記得確認這件事！

為了降低清潔隊與社福單位在後端分類與處理上的負擔，大家在投放舊衣前，建議先進行基本檢查，建議以下三步驟：

第一步：先檢視衣物是否屬於貼身衣物，或已有破損、發霉、明顯髒污等情況，這類衣物應以一般垃圾處理

第二步：確認可回收的衣物已完成清洗並完全晾乾，避免因潮濕導致整批回收衣物受影響

第三步：依照規定選擇投放方式，可交給循線資源回收車、投入政府核准設置的舊衣回收箱，或捐贈給合法的慈善團體

舊衣要丟去哪才安心？合法回收據點這樣查

如果不確定家附近的舊衣回收箱是否為合法設置，可以透過環境部建置的「全國不用品藏寶地圖」查詢。這個平台整合了各地合法的回收與捐贈站點資訊，能幫助民眾快速確認投放地點，避免把衣物投入來源不明的回收箱，讓回收流程更安心也更符合規定。

#舊衣回收

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待

舊物別急著丟！2026全台回收、捐贈管道懶人包，舊衣舊鞋都能變資源！

往下滑看更多精彩文章
如果真的愛大S，希望具俊曄能再去愛一次！她不會想要他，一輩子活在自責裡

如果真的愛大S，希望具俊曄能再去愛一次！她不會想要他，一輩子活在自責裡

2026-02-02

2月2日，大S離開即將滿一周年。

韓國 KBS 《名人生老病死的祕密》曝光近期來台拍攝的片段，把具俊曄這一年來的狀態，攤在所有人眼前。

畫面裡，已經沒有大S。但留下來的具俊曄，卻像還沒走出她離開的那一天。

具俊曄站在墓園裡，整個人瘦了一圈，肩線塌下來，臉頰凹陷得明顯。他低著頭，看著平板裡兩人過去的影片，畫面裡的大S還在笑、還在說話、還在生活。

​那不是什麼特別的日子，也不是為了拍攝才出現的畫面。只是日復一日，具俊曄這一年來每天過的樣子。

晴天去、雨天也去。節目棚裡，主持人談到這一段時，聲音明顯停頓，最後直接哭了出來。我也跟著掉眼淚。

​所有人都說，這是深情。

但我看著那一幕，心裡卻浮現一個逆風的想法：如果大S 真的看得到，真的聽得到，她會希望歐巴這樣過一輩子嗎？

兩個丈夫，一個給了地獄 一個給了天堂

大S在婚姻裡，幾乎走過兩個極端世界。

第一段婚姻，她愛得很用力，只是那份愛，卻為她帶來長期的消耗與委屈。

流產後沒多久，身體還沒恢復，就被要求如期舉行婚宴，只為了曝光與宣傳；汪小菲的財務黑洞，是她拿自己的婚前資產一筆一筆補上；情緒失控、出軌不斷的伴侶，讓她一次又一次，把自己往地獄裡推。

​離婚時，她沒有翻舊帳，沒有公開清算，甚至沒有用惡意的語言替自己討回什麼。她帶著傷，安靜離場。

後來，她和具俊曄再次相愛。

年輕時錯過，二十多年後重逢，一通電話，把命運重新接上。沒有曖昧期，沒有試探，她一如既往，直接把自己交出去。那一直是她的愛情方式。

大S和具俊曄，是一段完全不同的關係。

具俊曄沒有要她證明價值，沒有把她當成資源，也沒有要求她扮演任何角色。大S不用再補洞、不用再撐場，只需要做自己。她第一次，在親密關係裡，可以休息。

也難怪S媽會說，那幾年是女兒「48年人生中最幸福的時光」。這句話，很溫柔，也很痛。

因為它同時意味著：在那之前，大S的人生，其實沒有真正被好好接住過。​一個婚姻，讓大S只學會忍；一個婚姻，讓她只需要放鬆的被抱緊。

大S走後，具俊曄活在自責裡

大S離開後，具俊曄的狀態，被完整記錄在 KBS 的鏡頭裡。

雨天，他仍到墓園。工作人員以為他不會出現，他卻說：「還是要來……熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」那句話一出來，很多人哭了。

但我聽到的，除了思念，還有一種深沉的自責：你走了，都是我的錯，我不可以過得比你更好，我必須毀了我自己。

​那是一個人，把摯愛的離開，全部歸咎成自己錯誤的方式。以大S的性格，她不是那種，會希望別人為她犧牲一輩子的人。

她一生都在替別人想辦法、扛責任、撐場面。她怎麼可能，希望自己最愛的具俊曄，因為她的離開，把人生也一併封閉？如果大S能說話，我相信她不會說「你一輩子都不可再去愛別人」。​她會說的是：請你要繼續去愛人，也同樣被愛。

寫在大S離開滿一年的這一天

​這一年，具俊曄已經把他能給的，全都給了。陪伴、思念、眼淚、日復一日沒有缺席的愛，他沒有少過一分。

所以，真的夠了。具俊曄已經深深地愛過大S，也被大S深深地愛過。

大S的離開，不該成為具俊曄此生反覆承受的責任。那不是具俊曄做得不夠好，也不是他該一直背著的重量。

在大S離開滿一年的時候，我真心希望，具俊曄可以慢慢走出悲痛，把那份大S留給他的愛，還給人生。

勇敢去愛，也勇敢讓自己再次被愛。那不是辜負，是大S最想看到的畫面。如果真的有來生，願你們不必錯過，不必重逢。一開始，就站在彼此身旁。


失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#大S #人生 #具俊曄 #藝人大小事

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待

舊物別急著丟！2026全台回收、捐贈管道懶人包，舊衣舊鞋都能變資源！

往下滑看更多精彩文章
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看

2026-02-11
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師
錢包變財庫這樣做！命理師公開「五色錢鈔招財法」生財步驟一次看。圖片來源：Getty Images、臉書@湯鎮瑋老師

農曆年將近，不少民眾開始到銀行兌換新鈔，準備包紅包或替新一年討個好兆頭。除了換新錢，坊間也流傳不少與「錢包開運」相關的方法。

圖片來源：Getty Images
圖片來源：Getty Images

命理師湯鎮瑋近日分享一套名為「五色錢鈔生財法」的做法，強調透過五行概念與特定時機運用，讓紙鈔不只是用來花，而是象徵「錢母」，為財運加分。

5 種顏色 補齊五行財氣

湯鎮瑋指出，這套方法準備起來不複雜，只要蒐集五種不同面額的新台幣紙鈔即可，包括 100 元、200 元、500 元、1000 元與 2000 元各一張，並另外準備一個全新的紅包袋。

圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師
圖片來源：臉書@湯鎮瑋老師

若無法一次湊齊所有面額，也可改用其他國家的紙鈔，重點在於顏色所代表的五行意象，例如綠色、粉紅色、咖啡色（黃色系）、灰色（銀色系）、藍色或黑色，只要能對應五行即可。

選對時間 把錢「過香火」

完成準備後，湯鎮瑋建議可選在具有財運象徵的日子進行儀式，包括農曆 3、6、9、12 月，或過年期間、立春、元宵、端午、天赦日、財神誕辰等時點，將裝有五色鈔的紅包袋帶至財神廟過香火。

圖片來源：unsplash
圖片來源：unsplash

過程中只需心中默念「財神錢母，對我生財」，之後再將紅包袋放入錢包中隨身攜帶，且不要動用其中的紙鈔，象徵讓錢包成為穩定聚財的「財庫」。

不同身分擺放位置也不同

對於經營生意的商家，湯鎮瑋建議可將五色鈔紅包袋放置於收銀檯內，象徵以錢生錢、現金流順暢。一般上班族或家庭主婦，則可將紅包袋放在梳妝台、保險箱或家中財位，取其五行循環、生生不息之意。

換不到新鈔怎麼辦？命理師這樣說

有民眾反映，200 元與 2000 元面額的新鈔並不容易兌換。對此，湯鎮瑋回應，往年已使用過的五色鈔仍可延續作為錢母，但記得每年更換新的紅包袋，以示更新財氣。

圖片來源：浮水印
圖片來源：浮水印

他也提醒，相關方法屬於民俗信仰的一環，真正的財富仍需靠努力與踏實規劃累積，開運儀式只是提醒自己珍惜金錢、把握機會，而非取代現實中的付出。

#財神 #新鈔 #錢母 #2026馬年

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待

筍乾排骨湯 鹹香老味道

筍乾排骨湯 鹹香老味道

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜

isa小眼睛 2026.02.15 8
除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光

#新年穿搭 #走春 #生肖 #紅色

女子漾／編輯許智捷 2026.02.15 50
EPA、DHA怎麼選？藥師解析現代飲食下的魚油補充重點

EPA、DHA怎麼選？藥師解析現代飲食下的魚油補充重點

#魚油 #飲食 #日常

潮健康 2026.02.15 12
水果鮮奶西米露 情人節的甜甜

水果鮮奶西米露 情人節的甜甜

#健康飲食 #食譜DIY #健康食譜 #水果 #甜點

isa小眼睛 2026.02.14 13
市售補鈣保健大評比！別只看廣告：營養師提醒補鈣選購前應注意3項重點

市售補鈣保健大評比！別只看廣告：營養師提醒補鈣選購前應注意3項重點

#營養師 #消費者 #胜肽

潮健康 2026.02.14 21
大掃除後腰痠背痛？年前勞動增加可能影響春節生活品質

大掃除後腰痠背痛？年前勞動增加可能影響春節生活品質

#身體 #清潔 #假期

潮健康 2026.02.14 13
從經期到更年期：女性內分泌平衡影響生活品質

從經期到更年期：女性內分泌平衡影響生活品質

#身體 #生活品質 #角色

潮健康 2026.02.14 19
春節不卡油！營養師揭圍爐控醣2大關鍵 拒絕澱粉炸彈、擺脫隱藏熱量 滿足口腹之慾更守住體態

春節不卡油！營養師揭圍爐控醣2大關鍵 拒絕澱粉炸彈、擺脫隱藏熱量 滿足口腹之慾更守住體態

#熱量 #機能 #營養師 #黑木耳 #香氣 #湯底 #過年

女子漾／編輯黃冠婷 2026.02.13 18
年前預約增加：SPA 成為舒緩與休息的生活選擇

年前預約增加：SPA 成為舒緩與休息的生活選擇

#SPA #身體 #日常

潮健康 2026.02.13 22
不蒸不油炸，低脂無糖減鹽的料理【蘿蔔絲煎餅】

不蒸不油炸，低脂無糖減鹽的料理【蘿蔔絲煎餅】

#食譜DIY #蔬菜 #早餐 #健康食譜 #出油

卡娃思 / 開心趴趴走 2026.02.13 42
18+