2026-02-15
EPA、DHA怎麼選？藥師解析現代飲食下的魚油補充重點
現代人飲食型態改變，外食比例高、油脂種類攝取不平衡，許多人開始關心是否需要額外補充魚油。然而，市面上常見的Omega-3、EPA、DHA究竟該怎麼選，才能符合自己的生活型態與營養需求？
富康活力藥局藥師吳思杰指出，魚油補充並非越多越好，而是應從日常飲食結構出發，認識Omega-3在體內的角色，再依需求選擇適合的補充方式，才能真正發揮日常保養的價值。
為什麼現代人更需要關注油脂比例？
日常飲食中的油脂，主要由不同種類的脂肪酸組成，其中常見的不飽和脂肪酸包括Omega-3、Omega-6與Omega-9。這些脂肪酸在體內各自參與不同的生理調節機制，但關鍵不只在於「有沒有吃到」，而是「比例是否平衡」。
吳思杰藥師說明，現代飲食中常使用的大豆油、葵花油、玉米油等，多屬於 Omega-6含量較高的油脂，而富含Omega-3的魚類攝取量相對不足，長期下來，容易使脂肪酸比例失衡。對於外食族或魚類攝取較少的人而言，透過魚油補充Omega-3，成為調整飲食結構的一種方式。
EPA與DHA有什麼不同？
魚油中的Omega-3脂肪酸，主要由EPA與DHA組成，兩者雖同屬Omega-3，但在體內扮演的角色略有差異。
DHA多集中於腦部與視覺相關組織，與腦部與視覺相關組織的營養組成有關，因此常受到長時間用腦族群、熟齡族與孕期族群的關注；EPA則較多參與循環、代謝及發炎反應相關的調節機制，因其脂肪酸特性，常被討論於一般營養攝取的相關研究中。
藥師提醒，並非一定要在EPA或DHA之間二選一，而是應依個人需求與生活型態來判斷。
哪些族群適合補充不同型態的魚油？
- 偏向DHA補充者：長時間使用電腦或手機的上班族、學生族群，以及關注思緒清晰與視覺健康的熟齡族。
- 偏向EPA補充者：外食比例高、油脂攝取不均者，或希望調整日常飲食油脂來源的族群。
- 綜合型魚油（EPA＋DHA）：魚類攝取不足、希望進行全方位日常保養，或不確定自身需求者。
吳思杰藥師表示，對多數一般族群而言，選擇EPA與DHA兼具的綜合型魚油，是相對穩妥且實用的補充方式。
魚油怎麼吃、怎麼選比較安心？
在食用方式上，藥師建議魚油於飯後補充，因其屬於脂溶性營養素，與餐後油脂一同攝取，有助於吸收與利用。
在選擇產品時，可留意原料來源、是否有公開檢驗報告、魚油的新鮮度指標，以及包裝方式是否有助於降低氧化風險。補充劑量則應依個人需求調整，日常保養不需過量，若有特殊體質或正在服藥，建議先與專業人員討論。
補充前，這些族群要特別留意
藥師提醒，近期需接受手術、正在服用抗凝血藥物、凝血功能異常者，或對魚類過敏者，在補充魚油前應先諮詢醫師或藥師評估；素食者則可考慮以藻油作為Omega-3的替代來源。
找到適合自己的魚油補充方式
EPA與DHA在體內各有分工，吳思杰藥師建議，從自身飲食型態與生活需求出發，選擇合適的魚油補充方式，才能在現代飲食環境中，協助維持身體的穩定狀態，讓日常保養更有方向。
免責聲明：本文為一般營養資訊整理，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
