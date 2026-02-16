頭髮是否柔順有光澤：與「毛鱗片狀態」密切相關

毛髮上有個奇妙的結構，決定了頭髮是否光澤、柔順與健康。我們常說頭髮「毛躁、乾澀、沒光澤」，其實問題往往不在頭髮本身，而是在頭髮最外層的結構：毛鱗片；毛鱗片就像頭髮的保護外衣，默默影響著每一次觸感、每一道光澤，以及染燙後的狀態。

毛鱗片是什麼？

健康管理師張恆恩分享：「毛鱗片（Cuticle）」是頭髮最外層的結構，由一層一層半透明的角質細胞組成；它的排列方式很像屋頂的瓦片、魚鱗或松果表面般片狀結構，這些鱗片由髮根向髮尾單向排列、彼此重疊，包覆並保護頭髮內部的重要結構（皮質層與髓質）；毛鱗片主要負責包覆頭髮內部結構，並影響外觀與觸感。

毛鱗片的主要作用

毛鱗片雖然薄，卻負責多項關鍵功能，像是保護頭髮內部結構、維持水分與養分、也決定了頭髮的觸感與光澤。

毛鱗片本身可以為毛髮的內部結構阻擋外在傷害，像是熱源、摩擦、紫外線與化學物質。而且健康的毛鱗片，應該是呈現閉合的狀態，有助於減少水分流失，使頭髮維持較穩定的含水狀態。而且不紊亂、翹起的毛鱗片，排列整齊的狀態下，頭髮摸起來越是滑順，反射光線的能力也越好，頭髮看起來就會相當健康、亮麗。

健康的毛鱗片通常具有以下特徵：

1. 鱗片緊密、平整地貼合

2. 表面光滑、反光均勻

3. 頭髮觸感柔順、不易打結

4. 水分不易流失

所以健康的頭髮，即使不特別造型，看起來也會自然有光澤。

毛鱗片什麼情況下會受損？

如果過度摩擦、長時間接觸高溫（長時間吹風機直吹、離子夾、捲棒）、過度清潔、過度染燙，就會造成毛鱗片受損。當毛鱗片因外力或化學刺激受損，就會開始變得毛躁乾澀、易打結易斷裂、染後顏色容易流失、褪色快。

許多人覺得「頭髮怎麼越護越乾」，往往就是毛鱗片已經嚴重受損。在多種可能影響毛鱗片狀態的因素中，染髮是其中之一。染髮其實是一個刻意「打開毛鱗片」的過程。

染髮時，染劑中常見的鹼性配方成分，會影響毛鱗片的排列狀態。雖然染髮會有試圖讓毛鱗片閉合的步驟，但問題在於已經被打開的毛鱗片並不一定能完全恢復原狀。且隨著染燙次數越多，毛鱗片越容易永久受損，這也是為什麼反覆染燙後，頭髮會變得乾枯、失去彈性。

如何在保護毛鱗片的狀態下達到染髮效果？

雖然受損的毛鱗片無法真正「修復回原狀」，但可以減少傷害、改善狀態。尤其使用免沖洗護髮產品，幫毛鱗片建立暫時性的保護膜。若有非染不可的原因，比如遮蓋白髮的需求，但又怕染髮會傷害毛鱗片的話，可以嘗試使用 有日本銀離子感光技術專利的光彩護汝髮。

光彩護汝髮本身是護髮乳，但使用了銀離子感光技術，只需要薄薄塗一層在頭髮上，不需沖洗，待頭髮吸收後，搭配日常光照條件後，可能逐漸產生顏色變化；且因為配方溫和，是草本萃取，配方設計以溫和為考量，實際使用仍應依個人膚質狀況評估。

相較於傳統染髮方式，作為一種以外觀調整為訴求的替代選項。比起反覆染燙、破壞髮質，被部分使用者視為相對溫和的選擇之一。

毛鱗片這個結構，雖然肉眼看不見，但不代表它不重要。它決定了頭髮是否柔順、有光澤，也決定了染燙後的結果與壽命。與其追求快速修復，不如從日常溫柔對待毛鱗片開始，頭髮的狀態，往往反映的正是我們對自己的照顧方式。

免責聲明：本文為一般頭髮結構知識與產品使用資訊整理，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

