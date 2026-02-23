2026-02-23 10:01 潮健康
總是睡不飽又頭昏腦脹？從生活型態談長期疲勞感的可能原因
不是沒睡飽，而是能量調節失衡？從生理角度理解長期疲勞感
許多人都有這樣的經驗：明明週末補了眠，起床後卻依然頭昏腦脹，思緒像裹了一層霧，甚至覺得比沒睡還累，大多數人將其歸咎於「睡眠品質差」或「壓力大」，這類感受，可能與身體能量調節、循環狀態或生活作息失衡有關。
這裡所指的並非急性呼吸問題，而是指在某些情況下，組織氧氣利用效率可能下降的生理現象。大腦雖然只佔體重 2%，卻消耗了全身體 20% 的氧氣與葡萄糖。當循環效率下降或活動量不足時，身體對氧氣與能量的利用效率也可能受到影響。大腦一旦偵測到供氧不足，身體在能量供應不足時，可能會暫時降低部分高耗能的認知與情緒調節表現。，這就是為什麼你總是感到反應遲鈍、倦怠無力的根本原因。
粒線體罷工：能量貨幣 ATP 的崩盤
要理解大腦缺氧的嚴重性，必須回到細胞能量學的第一性原理。人體細胞內的發電廠是「粒線體」，它需要氧氣作為助燃劑，將食物轉化為能量貨幣「ATP」。
部分研究指出，當能量利用效率長期偏低時，細胞內的能量生成表現也可能隨之下降。這不僅讓你覺得疲憊外，過多的自由基還會攻擊神經細胞，進而影響神經系統的穩定狀態。所以為什麼慢性疲勞患者常伴隨著莫名的身體痠痛與焦慮，因為你的細胞正處於發炎與能量枯竭的雙重危機中。
補氧策略：從呼吸到營養的全面優化
正欣診所營養師庭萱表示，若長期感到精神不濟，僅補眠有時未必能完全改善，必須主動提升「攝氧」與「用氧」效率，因此建議三招策略：
- 提升紅血球的品質：氧氣需要紅血球運送，確保鐵質、維生素 B12 與葉酸攝取充足，避免因貧血導致的攜氧量下降。
- 提升粒線體效能：補充輔酶 Q10（CoQ10）與維生素 B 群，這些是粒線體發電的關鍵輔酶，能幫助細胞更有效率地利用氧氣產生能量。
- 改善末梢循環：久坐族群應定時伸展，或透過有氧運動提升心肺功能。若本身有心血管相關疑慮，應由醫師進行個別評估與專業建議，透過功能性營養或EECP療程改善血管彈性，打通輸氧的「最後一哩路」。
免責聲明： 本文為一般健康知識與生活型態資訊整理，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
