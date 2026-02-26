2026-02-26 10:01 潮健康
眼睛疲勞吃什麼？營養師整理7大護眼食物：日常保養這樣搭配
眼睛疲勞吃什麼？3C產品早已融入我們的日常生活，長時間盯著螢幕、滑手機，加上忽略日常保養，雙眼其實早已默默「超時加班」。不論年齡大小，眼睛保健都是現代人必修課。其實透過日常飲食補充相關營養素，可作為眼睛日常保養的一部分。
《FJ豐傑生醫》營養師游子嫻將帶你認識7大護眼食物與5招簡單護眼方法，讓你從日常飲食與小習慣雙管齊下，幫助長時間用眼族群找回舒適明亮的雙眼。
7大關鍵護眼食物
以下整理7大護眼食物與對應營養機能，一起來看看日常生活中有哪些食材與關鍵營養素：
- 深綠色蔬菜富含葉黃素等天然植化素，具抗氧化作用，常被作為眼睛營養補充的飲食來源之一。
- 推薦食物：菠菜、花椰菜、小黃瓜
- 綠/黃色蔬果含有特殊植化素，常被用於補充與長時間用眼相關的營養素。
- 綠/黃顏色蔬果，如玉米、南瓜、枸杞等。
- 多脂深海魚提供眼睛所需脂肪酸，常被納入眼睛相關營養補充的飲食建議中
- 推薦食物：鯖魚、鮭魚。
- 動物性食物
部分動物性食材含有玻尿酸相關成分，但天然含量有限，飲食層面僅能作為營養來源之一，實際效果仍因人而異。
- 推薦食物：雞冠、豬腳、魚眼，但含量極低，建議以考慮微生物濃縮萃取來源來做補給。
- 紫色蔬果
富含藍紫色植化素，常見於抗氧化相關飲食建議中。
- 推薦食物：紫紅色蔬果如茄子、紫玉米、紫洋蔥、甜菜根、紫蘇或桑葚、蔓越莓、藍莓、葡萄、櫻桃
- 維生素C食物
具抗氧化作用，幫助維持細胞健康與結構穩定。
- 橘色水果如柑橘、柳橙，以及芭樂、奇異果等。
- 維生素A食物
有助於維持黏膜健康與暗處視覺表現。
- 推薦食物：胡蘿蔔、動物肝臟、魚肝油、南瓜、地瓜。
5招簡易護眼運動
1.眨眼運動：
- 做法：先緊閉雙眼5～10秒，再慢慢睜開。
- 功效：可作為工作間的放鬆活動，幫助減少長時間用眼帶來的不適感。
2.眼球轉動：
- 做法：閉眼後眼球向上看3至5秒，先順時針轉動眼球5圈，再逆時針轉動5圈。
- 功效：舒緩眼睛疲勞、乾澀與充血，適合工作休息時做。
3.遠近交替凝視：
- 做法：盯著桌面上的近物5秒，再看遠方窗外的物體5秒，來回5～10次。
- 功效：訓練眼睛調節能力，減少近距離用眼造成的疲勞。
4.減少藍光與眩光傷害：
- 做法：出門時戴太陽眼鏡，避免強光直射眼睛；睡前盡量少用3C產品，也避免在光線過暗的環境中觀看螢幕。
- 功效：降低眩光與藍光對眼睛的傷害，減少眼睛疲勞與不適，同時保護睡眠品質。
5.熱毛巾敷眼：
- 做法：眼睛感到疲勞或乾澀時，閉上雙眼並用溫熱毛巾敷在眼部。
- 功效：緩眼睛疲勞、減輕乾澀不適。
圖說：掌握正確護眼方式，遠離眼睛不適
關於眼部保養的3大常見Q&A
Q1：眼睛容易酸澀，需要看醫生嗎？
- 偶爾短暫酸澀：建議多補充護眼食物，並養成適度休息、熱敷和按摩的習慣。
- 頻繁不適，影響生活作息：建議盡快就醫檢查，找出原因；同時養成每年一次的眼部健康檢查習慣，及早發現異常。
Q2：如果要吃眼部的保健品有哪些選擇？
如果想透過保健品保養眼睛，營養師建議可以考慮以下選擇：
- 魚油（Omega-3）：提供眼睛所需脂肪酸，常被納入眼睛相關營養補充的選項之一。
- 玻尿酸：為人體常見成分，部分族群會在專業建議下作為營養補充來源。
- 維生素A：維持暗處視覺，支持眼睛黏膜與角膜健康。
Q3：需要每天點眼藥水保養嗎？眼睛若沒有乾澀或疲勞，不必每天用眼藥水。先從休息、護眼習慣、飲食與運動做起，效果更持久也更安全。
免責聲明：本文為一般營養與生活保健資訊分享，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
