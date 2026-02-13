2026-02-13 10:01 潮健康
新年餐桌的新選擇：從磷鉀攝取管理角度思考年節餐點搭配
圖說：磷鉀飲食管理成為年節餐桌上的新選擇 (圖片來源：經由 AI 技術生成)
農曆新年象徵新的開始，也是全年聚餐最密集的時刻。從年菜、點心到親友聚會，餐桌上的食物往往偏向高蛋白與重口味，讓重視飲食控制的族群，在歡聚之餘也多了一份營養攝取失衡的擔憂。
健康管理師張恆恩分享：近年從消費行為觀察中發現，年節期間的聚餐已不再只聚焦於「吃得豐盛」，而是逐漸轉向如何在豐盛之外，更全面的考量營養成分與餐點選擇，磷鉀飲食攝取管理的概念，也因此成為新年期間餐點選擇的新方向。
年節不只大魚大肉 餐點內容開始調整
年節期間，傳統餐點多以燉肉、火鍋與年貨為主，雖然象徵豐盛與團圓，但整體熱量偏高，營養攝取也容易失衡。對中世代女性而言，平日已具備良好的健康飲食觀念，年節期間更希望在享受聚餐氛圍的同時，替家人找到兼顧年味與營養的餐食搭配方式。
奇美食品從既有顧客的消費行為中發現，越來越多家庭開始從魚肉等大菜之外，加入低油、低鹽、低糖，或經營養成分調整(如:磷鉀含量調整)、份量適中的餐點選項，讓年節飲食不只停留在「吃得澎派」，而是朝向「吃得更精準」的方向前進。
磷鉀飲食管理 讓餐點選擇更有方向
所謂「磷鉀飲食管理」，指的是部分族群在進行飲食規劃時，會同時留意食材中的磷、鉀含量與來源，作為營養資訊參考之一，以協助日常餐點安排更清楚明確。此概念近年逐漸受到關心營養的族群關注，也被視為年節期間飲食控制與調整的重要方向之一。
透過磷鉀飲食管理概念，家庭在準備年節餐點時，不必完全改變年節習慣，而是透過選擇清楚標示磷鉀含量的食品，不僅讓整桌餐食的營養資訊更清楚，也讓有飲食管理考量的族群在選擇餐點時，多一分參考依據。
磷鉀含量標示友善點心 年節搭配大受好評
近年市面上看到的具備磷鉀含量標示的點心產品，提供清楚的營養資訊，讓有飲食管理考量的族群在選擇時能更容易評估是否符合自身需求，不僅適合作為日常健康點心，同時考量長輩的生理需求，亦成為年節期間聚餐時的新選項。
其中式產品深受長輩歡迎，包含麻油薑香珍珠丸，以及象徵團圓與吉祥的蘿蔔糕、芋頭糕等傳統點心，在保有懷舊風味與香氣的同時，並清楚標示營養成分，讓不同成員能依自身狀況選擇合適的食用份量與搭配方式。
從點心開始 讓年節飲控更有彈性
相較於大菜，餐點規劃時，點心往往更容易被忽略。透過專業營養設計的點心，可作為蛋白質與熱量來源之一，也為年節餐食提供有別於大魚大肉的搭配選項；對於沒有時間天天自理三餐、卻仍需為家人把關健康的家庭照顧者而言，這類營養資訊清楚透明的餐點，正是將困難的餐點內容規劃，轉化為更輕鬆的選擇。
讓新年的第一餐，多一分選擇
年節期間的飲食不必走向極端限制，而是在豐盛之餘，加入更有彈性的餐食選擇。當飲食攝取管理的概念融入日常餐點規劃中，有助於讓飲食選擇過程更具彈性與可行性，也為接下來的一年，開啟健康的新飲食生活。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
