台灣生育率持續探低，光靠育兒津貼根本不夠？ 醫建議：改變「1現狀」才是治本之道
潮健康／林昱彣
近年隨著社群媒體興起，網路上關於性別議題的爭論日益激化，男性與女性之間的對立似乎更甚以往。黃建榮婦產科暨台北協育試管嬰兒中心副院長黃珽琦醫師受訪指出，隨著女性自主意識抬頭、經濟獨立，確實間接影響兩性關係與生育意願；不少女性縱使想婚，也傾向於在經濟穩定的「三十後段」尋找對象，晚婚導致生育力降低、甚至不孕等狀況時有所聞。
▲ 黃珽琦醫師表示，台韓兩國生育率「互相比低」；究其原因，除了前述的晚婚與不婚風氣外，經濟壓力是不可忽視的關鍵因素。
台韓生育率「互相比低」 高房價與育兒成本成硬傷
黃珽琦醫師表示，社會風氣的變遷確實對生育率造成顯著影響：女性自主性提升，傳統性別角色的期待逐漸淡化，加上社交媒體推波助瀾，兩性互動模式產生劇烈變化。男性開始出現「求偶焦慮」，在雙方對社會期待出現落差的情況下，結婚時間點容易被迫後移，不婚族群比例上升，生育率自然隨之下降。
台灣生育率在全球排名敬陪末座，但生育率低迷的現象並非台灣獨有。黃珽琦醫師指出，台灣與南韓在社會結構與經濟壓力上具有高度相似性，兩國的總生育率與新生兒出生量皆呈現「互相比低」的狀態。究其原因，除了前述的晚婚與不婚風氣外，經濟壓力是不可忽視的關鍵因素。
黃珽琦醫師解釋，高房價、昂貴的教育費用以及生活成本，讓即便有意願生育的年輕夫妻也卻步，或者頂多只敢生一胎。另外，職場與家庭平衡的失衡，也是台韓兩國共同面臨的困境。若社會氛圍仍預設女性婚後需辭職或承擔大部分家務，現代女性在權衡生活品質與自我實現後，往往會選擇拒絕步入婚姻或生育，導致台灣與韓國陷入高齡化與少子化的惡性循環 。
▲ 晚婚趨勢直接反映在臨床端的求診數據上。黃珽琦醫師表示，不孕症門診中，大多數初診諮詢的女性，年齡約在39、40歲以上。
不孕症初診年齡飆高 40歲以上女性成常態
「晚婚趨勢可說是直接反映在臨床端的求診數據上！」黃珽琦醫師指出，近年來尋求不孕症協助的伴侶，其「初次」求診的平均年齡有明顯升高的趨勢。過去30多歲求診已屬常見，但現在診間內出現許多第一次來諮詢就已經是「4字頭」（39、40歲以上）的女性。
「現在看到37、38歲的患者，有時候反而覺得還算年輕、成功機率大！」黃珽琦醫師坦言，當患者年齡達到40歲以上，即便進行試管嬰兒療程，過程也會相當辛苦且成功率極低。不少夫妻其實剛結婚不久，嘗試懷孕一年半載未果就來求醫，但因為起步時間太晚，生理機能已大幅衰退，與過去年輕夫妻求診的情況大不相同 。
▲ 黃珽琦醫師坦言，願意凍卵的女性大多喜歡小孩，而凍卵技術使女性在面對人生規劃時，如同買「保險」般能有多一份餘裕。
為未來留下一份生育保險 35歲女性凍卵詢問度增加
面對找不到合適伴侶但又想保留生育機會的壓力，選擇「凍卵」的女性日益增加。黃珽琦醫師觀察，近期諮詢凍卵的族群中，34、35歲左右的女性確實有增加趨勢。這群女性可能受同儕影響或媒體資訊焦慮，雖然暫時不敢步入婚姻或未有對象，但仍希望為未來保留生兒育女的選擇權。
至於凍卵後是否會改變對婚姻的態度？黃珽琦醫師表示，當初凍卵的女性，在後來若高齡結婚且嘗試自然受孕未果，就會選擇解凍卵子；也有人將未解凍的卵子作為生第二胎的預備選項。基本上，願意凍卵的女性大多喜歡小孩，而凍卵技術使其在面對人生規劃時，如同買「保險」般能有多一份餘裕。
▲ 台灣生育率持續探低，光靠育兒津貼恐怕難以提升年輕伴侶的生育意願。 黃珽琦醫師建議，有關單位應完善「公共託育系統」，有助改善「養比生還難」的育兒現況。
只靠生育補助難救生育率？ 改變「養比生還難」現狀才能治本
針對台灣未來生育率的走向，黃珽琦醫師抱持較為悲觀的看法，認為若無重大政策改變，未來新生兒人數恐將跌破10萬大關。目前的試管嬰兒補助雖能幫助到「已婚且面臨不孕」的族群，但對於因經濟壓力而「不敢生、不想生」的伴侶而言，微薄的生育津貼或補助可能缺乏實質誘因。
黃珽琦醫師認為，政府應從根本解決民眾的痛點。除了高房價與物價問題外，建構完善的「公共托育系統」更是至關重要；卻鮮少被專家或有關單位所提起。若能讓雙薪家庭在孩子出生後，立即享有費用親民且品質優良的公托服務，無須擔憂抽籤不到或費用高昂，降低育兒對職涯與經濟的衝擊，有望能改善「養比生還難」的育兒現況，真正解決新手父母們的痛點。
面對即將步入適婚年齡的Z世代（00後）年輕族群，黃珽琦醫師則建議，若數年後年近30歲時，應開始關注自身生殖健康。呼籲年輕族群可在例行健康檢查時加測「AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）」指數 ；若發現數值偏低，或者已有晚婚、晚育的規劃，便應及早諮詢專業醫師，評估是否需要凍卵保存生育力。對於32至35歲的女性，若清楚未來有成家夢想但現階段無法實現，更應提前部署，以免錯過生育黃金期 。
