農曆年穿紅反扣分？小孟老師點名「3 生肖」穿太紅恐影響財運

2月2日，大S離開即將滿一周年。

韓國 KBS 《名人生老病死的祕密》曝光近期來台拍攝的片段，把具俊曄這一年來的狀態，攤在所有人眼前。

畫面裡，已經沒有大S。但留下來的具俊曄，卻像還沒走出她離開的那一天。

具俊曄站在墓園裡，整個人瘦了一圈，肩線塌下來，臉頰凹陷得明顯。他低著頭，看著平板裡兩人過去的影片，畫面裡的大S還在笑、還在說話、還在生活。

​那不是什麼特別的日子，也不是為了拍攝才出現的畫面。只是日復一日，具俊曄這一年來每天過的樣子。

晴天去、雨天也去。節目棚裡，主持人談到這一段時，聲音明顯停頓，最後直接哭了出來。我也跟著掉眼淚。

​所有人都說，這是深情。

但我看著那一幕，心裡卻浮現一個逆風的想法：如果大S 真的看得到，真的聽得到，她會希望歐巴這樣過一輩子嗎？

兩個丈夫，一個給了地獄 一個給了天堂

大S在婚姻裡，幾乎走過兩個極端世界。

第一段婚姻，她愛得很用力，只是那份愛，卻為她帶來長期的消耗與委屈。

流產後沒多久，身體還沒恢復，就被要求如期舉行婚宴，只為了曝光與宣傳；汪小菲的財務黑洞，是她拿自己的婚前資產一筆一筆補上；情緒失控、出軌不斷的伴侶，讓她一次又一次，把自己往地獄裡推。

​離婚時，她沒有翻舊帳，沒有公開清算，甚至沒有用惡意的語言替自己討回什麼。她帶著傷，安靜離場。

後來，她和具俊曄再次相愛。

年輕時錯過，二十多年後重逢，一通電話，把命運重新接上。沒有曖昧期，沒有試探，她一如既往，直接把自己交出去。那一直是她的愛情方式。

大S和具俊曄，是一段完全不同的關係。

具俊曄沒有要她證明價值，沒有把她當成資源，也沒有要求她扮演任何角色。大S不用再補洞、不用再撐場，只需要做自己。她第一次，在親密關係裡，可以休息。

也難怪S媽會說，那幾年是女兒「48年人生中最幸福的時光」。這句話，很溫柔，也很痛。

因為它同時意味著：在那之前，大S的人生，其實沒有真正被好好接住過。​一個婚姻，讓大S只學會忍；一個婚姻，讓她只需要放鬆的被抱緊。

大S走後，具俊曄活在自責裡

大S離開後，具俊曄的狀態，被完整記錄在 KBS 的鏡頭裡。

雨天，他仍到墓園。工作人員以為他不會出現，他卻說：「還是要來……熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」那句話一出來，很多人哭了。

但我聽到的，除了思念，還有一種深沉的自責：你走了，都是我的錯，我不可以過得比你更好，我必須毀了我自己。

​那是一個人，把摯愛的離開，全部歸咎成自己錯誤的方式。以大S的性格，她不是那種，會希望別人為她犧牲一輩子的人。

她一生都在替別人想辦法、扛責任、撐場面。她怎麼可能，希望自己最愛的具俊曄，因為她的離開，把人生也一併封閉？如果大S能說話，我相信她不會說「你一輩子都不可再去愛別人」。​她會說的是：請你要繼續去愛人，也同樣被愛。

​寫在大S離開滿一年的這一天

​這一年，具俊曄已經把他能給的，全都給了。陪伴、思念、眼淚、日復一日沒有缺席的愛，他沒有少過一分。

所以，真的夠了。具俊曄已經深深地愛過大S，也被大S深深地愛過。

大S的離開，不該成為具俊曄此生反覆承受的責任。那不是具俊曄做得不夠好，也不是他該一直背著的重量。

在大S離開滿一年的時候，我真心希望，具俊曄可以慢慢走出悲痛，把那份大S留給他的愛，還給人生。

勇敢去愛，也勇敢讓自己再次被愛。那不是辜負，是大S最想看到的畫面。如果真的有來生，願你們不必錯過，不必重逢。一開始，就站在彼此身旁。