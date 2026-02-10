2026-02-10 16:10 女子漾／編輯許智捷
農曆年穿紅反扣分？小孟老師點名「3 生肖」穿太紅恐影響財運
農曆春節將至，不少人習慣穿上紅色衣物討個好彩頭，但紅色真的適合每個人嗎？命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師提醒，並非所有生肖在過年期間都適合大紅大紫，若穿錯顏色，反而可能影響財運與整體運勢。
其中有 3 個生肖特別要注意，過年穿太紅不一定加分，改選對的顏色，反而更能招來好運。
生肖馬：太紅太高調 恐加重犯太歲壓力
生肖馬五行屬火，照理說與紅色相應，但今年逢犯太歲，運勢本就較為動盪。小孟老師建議，過年期間不宜穿過於鮮紅、張揚的服裝，以免火氣過旺、影響整體氣場。若真的想沾點紅色喜氣，可選擇粉紅色、淡紅色等柔和色系，既保留節慶氛圍，也能降低運勢衝擊。
生肖豬：水火相剋 紅色易影響財運
生肖豬五行屬水，與火屬性的紅色容易形成相剋，過年若全身大紅，反而可能讓財運不穩。小孟老師建議，生肖豬不妨改穿素雅、乾淨的色調，像是白色、米色或帶有光澤感的亮色系，能讓整體氣場更平衡，也有助於在新年期間累積好財氣。
生肖鼠：屬水又怕火 改穿冷暖平衡色更順
同樣五行屬水的生肖鼠，也不適合過年穿太紅。再加上「鼠怕火」的象徵意涵，紅色容易讓運勢受壓。小孟老師建議，生肖鼠可依自身狀況多選擇水藍色、深藍色，或是橘色等帶有暖意卻不過火的色系，有助於穩定氣場、提升整體財運。
