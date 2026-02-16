年菜怎麼越吃越「重口味」？專家示警：味覺變鈍恐是糖尿病前期的早期訊號

每逢過年，家裡的招牌年菜總是最令人期待。然而，如果今年你突然覺得長輩煮的料理比以往更鹹、更甜，別急著以為是手滑或食材換了品牌，初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出，味覺變得遲鈍，不僅與年齡老化相關，更可能是糖尿病前期的徵兆之一，尤其是長輩反覆試吃卻仍煮出偏重口味時，更值得家人提高警覺。

年齡、糖代謝異常都會讓味覺「變得不靈光」

陳威龍醫師說明，味覺會隨年紀自然下降，但最新研究也發現，味覺失靈其實可能比想像中更早就出現。

《Frontiers in Oral Health》整合18篇研究、超過 2,700 位受試者，結果指出：

1.鹹味敏感度：

18–30 歲的年輕人：只要 1.3 單位 食鹽濃度即可嚐出鹹味

60 歲以上長輩：需要 4.9 單位

→ 差距高達 3.7 倍

2.甜味敏感度：

年輕族群在 7.2 單位 糖濃度就能感覺甜

長輩則需要 10.2 單位

要多放近一半的糖才覺得「剛剛好」

然而，更值得注意的是，就算血糖控制看似正常，味覺功能也可能悄悄受損。

《Nutrients》研究比較健康者與血糖控制良好的第二型糖尿病患者，發現：

甜味辨識率：從 80.5% → 53.9%

鹹味辨識率：從 68.3% → 55.1%

也就是說，只要糖代謝開始出現問題，味覺可能會是最先亮紅燈的器官之一，甚至與病程長短、血糖控制程度都沒有直接關聯。

圖片來源：初日診所 提供

過年返家最能觀察長輩健康！4個細節協助你提早發現異常

1. 陪長輩一起料理

若發現長輩「越煮越重口味」、頻頻加糖加鹽才覺得有味道，可能代表味覺退化，也讓全家在不知不覺中吃進更多鈉與糖。

2. 觀察飲食喜好是否突變

若以往不喝甜飲的長輩，突然迷上奶茶、拿鐵或點半糖手搖，可能反映甜味辨識下降。

3. 定期量測血糖、血壓

過年飲食更豐盛、聚餐頻繁，長輩的血壓與血糖更容易波動，在家準備血糖機與血壓計，有助及早發現異常。

4. 選擇更友善代謝的過年禮

無糖茶葉、無調味堅果、保健品，都比甜點糕餅更適合長輩，有助全家減少糖分攝取。

健康問題往往悄悄開始 別忽略味覺的改變

陳威龍醫師提醒，許多代謝問題在初期並不會帶來不適感，但可能已在體內累積。若在過年期間觀察到長輩味覺敏感度下降、偏好變甜，建議在年後儘早安排血糖與代謝檢查，掌握越早，介入越有效。