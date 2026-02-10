2026-02-10 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走
看得到蘿蔔絲：親子玩味廚房，超簡易家庭版【港式蘿蔔糕Diy】
過年少不了的蘿蔔糕，在各款口味中，以 廣港式蘿蔔糕在過年期間和年糕一樣的特受歡迎的，年前做好，春節期間想吃就有，好久沒做，有點生疏，瀏覽了2015年曾經分享的食譜，想起了關鍵技巧，今年有二個小幫手，祖孫親子開心完成了。😘
簡易家庭版【港式蘿蔔糕Diy】💕
材料及預備😳
- 白蘿蔔：去頭尾 1000克，刨成絲約900克
- 水 600克
- 玉米粉 30克
- 調味料：鹽、胡椒粉各1茶匙
- 蝦米一杯、乾香菇8朵，泡水20～60分鐘取出切丁
- 港式臘腸2個，切丁
- 紅蔥頭6~8瓣，切丁切碎
- 模具，10人份大同電鍋內鍋，鍋內底部鋪圓形烘焙紙，兩旁刷油。
作法😳
- 調麵糊：在來米粉、玉米粉加水攪拌調勻。
- 炒料：炒鍋淋點油，炒香紅蔥頭後，依序放入臘腸丁、香菇、蝦米，炒到臘腸出油，取出備用。
- 六起一不沾平底鍋，乾炒白蘿蔔絲到出水變透明色，轉小火或先熄火在開火，將調製好粉漿，分次加入鍋中小火拌炒，當粉漿從水湖狀漸漸變成濃稠至似泥漿狀時，熄火。
- 炒好的蘿蔔絲麵糊倒入模具，表面用盛飯匙輕刷至平整。
- 電鍋外鍋加水2杯，放一加熱鐵架，再放裝好蘿蔔絲麵糊的模具（模具底部不能碰水），隨即啟動煮飯鍵。
- 電鍋啟動電跳起來一次，繼續蒸煮，並在外鍋加水2杯，按下第二次煮飯鍵，當煮飯鍵跳起來，蘿蔔糕完成了，從電鍋取出來稍微放涼15分鐘即可脫模，立即切片可食。
料理心得🫠
- 今年農曆春節在學童寒假結束前，和孫子們親子玩味廚房，並不輕鬆，分配他們能勝任的簡單分類、秤重、洗洗剪剪切切，有趣的在他們倆不停地互相爆料，還互虧，在笑不停談笑中完成了，長輩得有耐心些。
- 瀏覽2015年我在部落格分享的做法，那時候白蘿蔔的價格，和這次所買的蘿蔔大小一樣的，價格上漲三倍噎！那時三個台幣$50元，現在是一個50元。
延伸閱讀
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數