2026-02-09 16:59 女子漾／編輯許智捷
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡 醫示警「這症狀」不要再泡了
台北市北投區一家溫泉餐廳昨日發生一起憾事，一名46歲女子被發現於湯屋泡湯池內已明顯死亡，另一名46歲男子則倒臥池外，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，男子為餐廳員工，疑似在目睹女友身亡後情緒劇烈波動，最終也未能挽回性命。
冷熱瞬間切換最危險
針對寒流期間泡湯風險，烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科醫師李榮基指出，天氣寒冷時，血管本就處於收縮狀態，若短時間內遭遇劇烈冷熱變化，可能導致血管內不穩定斑塊剝落，進而阻塞冠狀動脈，引發急性心肌梗塞，嚴重者甚至可能猝死。
李榮基說明，泡湯本身並非壞事，但在低溫環境下，人體血管管徑縮小、阻力上升，血壓容易飆高。此時若直接進入高溫溫泉池，或從溫泉池迅速起身、未保暖就回到低溫空氣中，都會讓心血管承受極大壓力，增加突發心血管事件的風險。
「這些症狀」不要再泡了
李榮基提醒，泡湯時若出現以下症狀，代表身體正在發出警訊：
視線模糊、眼前發黑
噁心、嘔吐或頭暈不適
胸口悶脹、壓迫感或疼痛
呼吸急促、感覺喘不過氣
離池、進池都要慢
李榮基強調，一旦出現上述情況，應立刻停止泡湯、慢慢離開池水，並尋求協助。即使感到不適，也切忌急著起身或衝到室外，而是要循序漸進，讓身體慢慢適應溫度變化。他也提醒，慢性病患者、飲酒後泡湯，確實屬於高風險族群，但真正致命的關鍵，往往是「動作太快」。包括一脫衣服就下水、泡完湯未擦乾身體就直接走到戶外，都是常見卻危險的行為。
