不是老化！75 歲長者疑似失智 醫揭真相：潮濕環境竟釀「假性失智」
一名原本生活自理、思緒清楚的 75 歲老翁，近三個月卻突然出現眼神渙散、脾氣大變，甚至連回家的路都會迷失，家屬一度以為是失智症前兆，沒想到檢查後發現，真正的「傷腦元兇」竟藏在他長期居住的潮濕環境中。
腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目中分享，這名患者本身僅有高血壓病史，平時規律回診，但某次回診時，醫師就察覺其反應明顯變慢、眼神空洞。家屬也透露，老人家原本熱衷外出與朋友下棋，近期卻變得不願出門、情緒暴躁，甚至出現迷路情形。
全身性黴菌感染引發「假性失智」
進一步檢查後，醫師發現患者下半身皮膚大面積泛紅，合併股癬、香港腳與嚴重灰指甲，屬於典型的全身性黴菌感染。追問生活環境後才發現，老家長期潮濕，床腳甚至已佈滿黑黴。
洪永祥指出，部分黴菌會釋放「黴菌毒素（Mycotoxins）」，這類毒素具有脂溶性，能經由皮膚吸收或呼吸道進入體內，並穿越「腦血屏障（Blood-Brain Barrier）」，直接破壞海馬回等記憶與認知中樞，導致外觀上極像失智症的症狀。
經皮膚科與神經內科共同評估後，兩科醫師診斷一致，判定為「環境毒素誘發的假性失智」。
三個月治療＋全面除黴，認知功能明顯回升
在接受系統性抗黴藥物治療、同時徹底改善居住環境後，包括丟棄發霉寢具、加強除濕與通風，約三個月後，患者的對話能力與認知表現已有明顯進步，迷路與情緒異常狀況也大幅改善。
洪永祥提醒，這類案例最容易被誤判為退化性失智，若只做神經用藥、卻未處理環境與感染源，症狀往往難以改善，甚至持續惡化。
黴菌不只傷皮膚，也可能慢性傷腦
醫師指出，室內常見的黑黴菌、麴菌與青黴菌，除了引發過敏、氣喘與皮膚癬症外，其毒素也可能造成腦霧、注意力不集中，長期暴露甚至增加認知障礙風險。
尤其台灣屬於高濕度海島型氣候，若室內濕度長期超過 60%，黴菌極易滋生，且孢子會隨空氣流動，在不知不覺中進入人體。
醫師提醒三大警訊，別輕忽「環境型失智」
洪永祥提醒，若家中長輩出現以下狀況，應同時檢視生活環境是否過於潮濕或發霉：
一、短期內性格或認知急遽改變
二、合併多處黴菌感染，如灰指甲、股癬、香港腳
三、居住空間有壁角發黑、家具受潮、床底或櫃內發霉情形
這類狀況若能及早發現並處理，往往具有可逆性。
防黴就是防病，從居家做起
醫師建議，日常應將室內濕度控制在 55% 至 60% 以下，除濕機應放置於空氣流通處，並定期檢查床底、牆角與衣櫃內部。一旦發現物品已嚴重發霉且無法清除，應果斷丟棄，避免持續吸入黴菌孢子。
洪永祥也強調，若出現疑似失智症狀，不妨多想一步：「會不會不是老化，而是環境在傷腦？」有時，真正的解方不在藥物，而是在我們每天生活的空間裡。
