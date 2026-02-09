2026-02-09 11:31 潮健康
鈣質補充怎麼選？營養師解析多元鈣源設計的常見考量
根據國健署相關調查顯示，國人普遍存在鈣攝取不足的情形，讓「鈣片推薦」成為熱搜。但市面上從碳酸鈣、檸檬酸鈣到海藻鈣、牛奶鈣，種類五花八門，到底該怎麼選？資深營養師余朱青指出，近年補鈣產品設計，逐漸出現多元鈣源搭配的討論，包含「複合式配方」與「液態高吸收率」。
鈣質種類大比拚：沒有最好，只有最適合
民眾常陷入「劑量」與「吸收率」的兩難。余朱青營養師分析常見鈣源：
- 碳酸鈣：含鈣量高，通常建議於餐後補充，部分族群可能感受較為不適。
- 檸檬酸鈣： 吸收佳、不需胃酸，但含鈣低，需吞服較多顆。
- 海藻鈣/牛奶鈣：常被視為來源較多元、礦物質組成較豐富的鈣質來源之一。
「只要透過多元鈣源的互補設計，可作為補鈣設計上的一種搭配思路。」余朱青強調，與其糾結單一種鈣質，不如選擇結合多種優勢的「複合式鈣源」。
多元鈣源設計 作為補鈣配方的其中一種選擇
針對現代人多元的生活型態，余朱青營養師推薦以「牛奶鈣＋海藻鈣＋檸檬酸鈣」的黃金三角組合。 「牛奶鈣與人體骨骼結構相近，好吸收；海藻鈣提供多元礦物質；檸檬酸鈣則溫和不刺激。」余朱青解釋，這種「三鈣合一」的設計，在配方設計上，提供不同來源鈣質的組合方式，達到長時間、高效率的補給，避免單一鈣源的吸收死角。
液態小分子技術 解決「吞嚥困難」痛點
然而，即便配方再好，吞不下去也是枉然。余朱青觀察到，許多長輩和兒童抗拒吃鈣片，主因是「顆粒太大、難吞嚥」或「容易脹氣」；對此，余朱青營養師推薦可選擇「液態劑型」的產品，如她參與監製的「潔薇塔Jvita液態鈣」，該產品採用先進的 Double Nutri 雙營養技術，採液態劑型設計，更添加了足量D3、鎂與專利鱸魚胜肽，余朱青表示：這種All-in-One的液態設計可作為不同於傳統錠劑的補改選像之一。
掌握睡前黃金時段聰明補鈣
余朱青營養師最後分享，有些人會選擇在睡前進行補鈣。此時胃酸分泌較少，液態鈣不需胃酸也容易吸收，而鈣與鎂有助於肌肉放鬆與神經穩定，作為晚間營養補充的一種安排方式。
免責聲明:本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
