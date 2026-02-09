2026-02-09 11:26 潮健康
「雞爪手」成外觀困擾之一：手部老化問題成保養新焦點
以醫美保養案例為例，解析近年手部保養設計思維
多數民眾在日常保養中，往往將重心放在臉部與身體肌膚，卻忽略長時間暴露於外、使用頻率極高的雙手。隨著年齡增長與環境影響，手背逐漸出現乾燥、細紋增加、膚質變薄等變化，因而讓俗稱的「雞爪手」常被視為外觀變化的表徵之一。近年來，手部老化相關議題逐漸受到熟齡族群與高頻使用雙手族群的關注。
手部結構先天不足 老化變化更容易被看見
從皮膚結構來看，手背皮下脂肪層本就較薄，支撐力有限，加上皮脂腺分布較少，當水分調節能力與結構穩定性隨年齡下降時，外觀容易顯得乾癟、紋理明顯。再加上日常頻繁洗手、清潔用品刺激與防曬不足，使手部老化速度往往快於臉部，即使持續使用護手產品，對於深層結構的改變仍有其限制。
生物重塑概念興起 手部保養方式趨於多元
隨著健康管理觀念提升，醫學美容領域中逐漸出現以「生物重塑」為核心的保養概念，強調從肌膚結構與水分平衡角度出發，著重於外觀調整與整體保養規畫，而非單純以體積變化為訴求。相關討論中，逆時針（Profhilo）常被作為說明案例，其設計結合高、低分子玻尿酸，透過不含交聯劑的穩定結構形式，其設計理念多從材質特性與使用方式進行說明，相關應用仍需由醫師依個別狀況評估。
醫療端提醒：評估先行 日常照護仍是基礎
四季皮膚科診所林鈺敏醫師表示：手部老化與年齡、紫外線曝曬、清潔頻率及生活型態息息相關，若有手部保養需求，應先進行專業評估與溝通，了解自身膚況與健康條件。同時，落實日常防曬、避免過度刺激、適度保濕，仍仍被視為日常手部保養中常見的基本做法。
免責聲明：本文為一般性健康與保養資訊整理，非作為醫療診斷或治療依據。療程效果依個人膚況、年齡及生活習慣而異，建議諮詢專業醫師評估。
延伸閱讀：
・更多文章
參考資料: