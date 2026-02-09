2026-02-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走
當季正甜蘿蔔輕鬆做，美食聚餐後解膩清脆爽口快手菜，如水晶般晶瑩剔透【蔥油拌白蘿蔔絲】
開心玩味廚房，當季正甜白蘿蔔，輕鬆料理蔥油拌白蘿蔔絲，天天鮮甜美味高纖蔬菜，春節前後聚餐大啖美食後解膩首選，大廚水準的喔！
【蔥油拌白蘿蔔絲】食譜💕
材料😳
- 白蘿蔔 900克（約中型大小）
- 青蔥 100克 （3~4根）
- 耐熱食用油 2大匙
- 鹽和白糖 各一大匙（使用在醃製鮮甜脆的白蘿蔔，去青去水用）
- 香麻油 適量
作法😳
- 白蘿蔔絲去皮，切片切絲，用白糖抓拌均勻，靜置1~2小時，擰乾蘿蔔擠出水分，白蘿蔔絲呈現水晶透明狀，加入鹽拌勻，放進調理碗。
- 青蔥洗淨切成蔥末，放在處理好的白蘿蔔絲上。
- 起鍋熱油，放入蔥末快速拌炒，迅速潑油在白蘿蔔絲上，攪拌均勻。
- 盛盤後，再淋上一點香油，完成了。
白蘿蔔絲鮮甜脆的美味，食譜Diy中關鍵在白蘿蔔絲的處理，先用糖去生青和去水，將白蘿蔔的鮮甜味給逼出來，保留了脆甜，既沒有生青味也沒有苦味，更沒有嗆味，微微的鹹入味在白蘿蔔上，這麼處理過的白蘿蔔，真是原汁原味的好吃。春節前後是聚餐旺季，多多少少推不掉的聚餐，大啖美食後吃上幾口，美味無比。😘
買一條白蘿蔔和幾把青蔥，簡單的快手菜，仍在控糖的飲食中的我，吃蔬食中最不減美味的一道快手菜，出門前先拌好靜置，回到家來上一盤高顏值的如水晶般晶瑩剔透的香甜微鹹蔥油拌白蘿蔔絲，在煎個蛋，佐一碗白飯，吃得飽足高纖蔬食低脂的餐食！
