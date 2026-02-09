2026-02-09 19:01 潮健康
世界癌症日：癌症治療期間怎麼吃？營養師整理飲食原則與飲食照顧重點
每年2月4日為「世界癌症日」，由國際抗癌聯盟（UICC）發起，期望提升大眾對癌症的認識，並促進更完善的預防、篩檢與治療觀念。根據衛生福利部統計，惡性腫瘤（癌症）長期位居國人主要死因之一。隨著醫療進步，越來越多患者能及早發現並接受治療，而「治療期間如何維持營養與體力」，也成為病友與家屬高度關心的課題。
富康活力藥局營養師王玟涵指出，癌症治療不只是與腫瘤對抗，更是一段身體修復與能量消耗並行的過程。若營養攝取不足，可能影響體力與生活品質，進而增加治療期間的不適感，因此在治療期間，「吃得下、吃得夠」往往比嚴格限制飲食更為重要。
為什麼癌症治療期間更需要營養支持？
治療期間常因腫瘤本身或化學治療、放射線治療等因素，導致體內代謝改變與慢性發炎反應，使分解作用大於合成作用，進而出現體重下降、肌肉流失與疲倦無力等狀況。研究指出，營養不良與治療耐受性及生活品質密切相關，甚至可能影響治療結果。
營養師提醒，「少吃一點、不給癌細胞營養」其實是常見迷思，真正容易先受到影響的，往往是患者的體力表現與整體身體狀態。因此，治療期間的營養支持，是陪伴病友走過療程的重要基礎。
癌症治療期間常見的副作用與飲食影響
治療藥物在抑制癌細胞的同時，也可能影響生長速度較快的正常細胞，使部分患者出現噁心、嘔吐、口腔潰瘍、腹瀉、疲倦或食慾下降等狀況。這些副作用常直接影響進食意願與營養吸收，因此需依身體狀況彈性調整飲食內容。
癌症治療期間的飲食原則重點
- 熱量與蛋白質要足夠治療期間身體能量消耗增加，若攝取不足，容易加重營養不良與肌肉流失。建議透過少量多餐、餐間點心或調整料理方式，提高熱量與蛋白質攝取。
- 以「吃得下」為優先此時不必過度拘泥一般健康飲食原則，而是以攝取足夠熱量、蛋白質為前提，優先選擇患者願意吃、吃得下的食物。
- 留意飲食衛生部分病友因免疫力下降，需特別注意食物是否充分加熱，避免生食、半熟食與未完全殺菌食品，以降低感染風險。
- 依副作用彈性調整如噁心時採少量多餐、腹瀉時避免油膩與刺激性食物，口腔不適則選擇質地柔軟、溫度適中的餐點。
癌症治療期間的營養補充考量方向
在維持高熱量、高蛋白飲食的基礎下，部分患者可能會在專業評估下討論是否補充特定營養素作為飲食補充的選項。相關營養素在研究中多被探討其與整體營養狀態之間的關聯，但實際使用仍需依個人狀況與專業建議評估，且無法取代正規治療或均衡飲食；營養師提醒，這些補充皆屬輔助角色，無法取代正規治療或日常飲食。
常見飲食疑問一次解答
若治療期間食慾不佳、正餐攝取不足，可在專業建議下，考慮以高熱量、高蛋白的口服營養補充品作為輔助。是否需要額外補充營養品，應依個人狀況評估，而非所有病友都必須使用。治療期間也不建議刻意減肥或節食，重點應放在維持體力與營養穩定。
讓營養成為陪伴治療的重要後盾
癌症治療的過程充滿挑戰，身體不適與情緒起伏往往交織出現。營養師王玟涵鼓勵病友與家屬，在治療期間先把「吃得下」放在第一位，不必給自己過多壓力，只要能逐步補足熱量與蛋白質，就是為身體累積面對治療的力量。當營養狀態相對穩定時，有助於維持日常體力與生活品質，讓治療期間的生活安排更為穩定。
