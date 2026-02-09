2026-02-09 11:18 潮健康
冬天不口渴卻更容易缺水：你可能每天都在經歷的「隱性缺水」
冬天一到，許多人會自然減少喝水的次數。天氣變冷、不容易流汗，也不太覺得口渴，「少喝一點水」往往被視為合理的生活調整；不過，根據多項公共衛生與營養相關研究指出，在低溫環境下，人體對口渴的感知可能下降，使部分族群在未察覺的情況下，出現水分攝取不足的狀況。
冬天為什麼仍可能出現水分攝取不足？
從生理機制來看，人體每日的水分需求並不會因為氣溫下降而明顯減少。相反地，冬季常見的生活型態改變，例如長時間處於室內、暖氣或空調環境，可能影響水分流失與補充之間的平衡；歐洲食品安全局（EFSA）在其水分攝取建議中指出，日常水分流失除了流汗外，也包含呼吸、皮膚蒸散及排尿等途徑，這些在冬季同樣持續發生，但較不容易被察覺。
不覺得渴，並不一定代表水分充足
口渴並非即時且精準反映身體水分狀態的指標。根據美國 Mayo Clinic 與營養學相關文獻說明，當出現明顯口渴感時，體內水分可能已低於理想狀態，屬於輕度脫水的範圍之一；
因此健康管理師張恆恩也建議：水分補充不宜完全依賴口渴感，而應建立較為規律的飲水習慣，特別是在冷氣房、冬季或久坐環境中。
冬天的水分流失，仍持續進行
即使沒有大量流汗，人體仍會透過多種途徑持續失去水分，包括：
- 呼吸過程中的水分蒸散
- 皮膚表面的自然水分散失
- 低溫環境可能引發的排尿增加（冷誘發利尿反應）
此外，暖氣與空調常使室內空氣濕度降低，進一步增加不易察覺的水分流失。
什麼是「隱性缺水」？
「隱性缺水」指的是：身體長期處於輕微缺水狀態，卻沒有明顯口渴或急性不適；這樣的狀態不一定會立刻造成問題，但在日常生活中，可能會表現在一些細微的感受上，例如：
- 容易疲勞
- 專注力下降
- 皮膚乾燥
- 排便狀況不穩定
這些情況常被歸因於壓力或生活節奏，但在營養實務中，水分攝取是否穩定，往往也是需要一併檢視的因素。
冬天喝水，不只是「喝多少」，也有人開始在意「水本身」
隨著對生活品質的重視，越來越多人在談喝水時，不只關心水量，也開始關心水的來源與狀態；水是每天攝取量最大的物質之一，長期飲用的水質條件，會影響日常飲用的感受與穩定性，對生活在都市、仰賴自來水系統的人而言，如何讓飲水條件更單純、干擾更低，是近年來逐漸受到關注的議題。
從研究背景出發的淨水技術思路
在淨水技術的發展中，有一類設備並不只著眼於「去除看得見的雜質」，而是從水的狀態本身出發進行研究，以歐克琳為例，其相關淨水技術源自學研單位早期的研究成果，並經合法程序完成技術移轉後投入市場應用。
歐克琳相關淨水設備，內含台大醫院技轉量產的低氧化還原電位水生成器，設計概念著重於調整水在物理與化學層面的特性，使其在日常飲用時呈現較為一致的狀態，相關研究方向聚焦於水處理技術本身的穩定性；在濾材方面則採用具備高分子過濾特性的濾膜設計，用以降低水中可能殘留的雜質干擾，使都市環境中的飲水條件維持在相對單純的狀態，並持續透過產學合作方式，進行相關過濾機制的技術驗證。
在都市，也能追求「單純、穩定的水」
所謂「適合長期飲用的水質狀態」，並非神話式的描述，而是指水質條件單純、干擾因素低、適合長期飲用的狀態；對現代人而言，與其追求特殊效果，不如讓每天入口的水，回到它原本該有的樣子。
冬天的照顧，往往從一杯水開始
冬天不口渴，並不代表身體不需要水。而當喝水這件事變得容易被忽略時，穩定、安心的飲水來源，有助於建立規律的飲水習慣。在寒冷季節，替自己準備一杯單純的水，也許是最容易被低估，卻最貼近日常的照顧方式。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
