Salomon陽明山十連峰完登盛況空前！逾5百跑者穿梭山林 共創越野專業新篇章
記者/李明真報導
由全球戶外運動領導品牌Salomon發起的「陽明山十連峰」探索跑活動，在歷經一個月的熱烈迴響後正式宣告圓滿收官。本次活動不僅在規模與參與人數上展現了台灣越野跑界數一數二的凝聚力，更成功號召逾五百位跑者跨越城市邊境，深入陽明山山徑。為慶祝這份與在地山林的深度連結，Salomon於7日（周六）進駐由越野協會主辦的「越野盛典」，於展演空間舉辦頒獎儀式與 2026年度願景分享。
508位挑戰者成功征服「十連峰」
在本次挑戰中，共有508位挑戰者展現了驚人的韌性與勇氣。儘管這並非一場正式競技賽事，但多位好手依然在充滿變數的山徑中跑出令人屏息的成績。男子組由宋睿啟以2小時58分37秒的極速領先群倫，緊隨其後的是黃韋皓3小時13分54秒與林晏平3小時24分57秒；女子組則由蔡明秀以3小時44分53秒成為最速完登者，與鍾嘉容3小時57分43秒，蘇筠晴4小時20分17秒均展現出極佳實力。
頂尖師資現身交流越野實戰經驗
為慶祝這場盛事圓滿結束，Salomon在7日（周六）的「越野盛典」中舉辦頒獎典禮。品牌除了肯定完登者的表現，更安排了頂尖師資的經驗傳承，特別邀請UTMB賽事總監鍾易霖教練，以及DMT創辦人暨2025越野世錦賽國手江羽健（阿包）教練親臨現場。兩位教練將從國際賽事視野、台灣山徑特性到專業訓練心法進行對談，期許透過專業經驗的分享，進一步推動台灣越野跑運動的深度與廣度。
Salomon2026願景重啟 頂尖專業系列革新
品牌特別選擇在越野盛典這一指標性場合，正式揭曉2026年品牌展望。Salomon宣告將在既有的堅實基礎上，進一步深化在台的專業佈局。以「Salomon 26年重啟」為核心，2026年品牌將引進多款全球同步的頂尖專業裝備，包含引領越野科技頂峰的S/LAB系列革新鞋款及高端機能登山配備，致力於為台灣多元的地形環境提供更精準的支援。
Salomon品牌表示，十連峰活動的圓滿落幕，正是品牌2026年長期計畫的起點。未來Salomon不僅會持續提供更前瞻的專業裝備，更將深化與在地越野社群的連結。同時希望讓更多人能從城市走入大自然，開啟屬於台灣的山徑探索新紀元。
這場頒獎儀式不僅是對完賽者意志的肯定，更是Salomon攜手台灣越野跑界，共同邁向更具國際視野與專業深度的新里程。品牌也同步預告，緊接著在三月份將持續推出探索跑活動，延續這股越野熱潮，誠摯邀請跑友們持續關注 Salomon官方帳號，或是進入台灣官網：https://reurl.cc/nla7Ee獲取第一手報名資訊。
