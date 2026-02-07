人生沒有出錯，卻越來越累：45+ 女性在朝聖之路學會的放下練習

很多 45 歲以上的女性，都有一種很難對外說出口的狀態。

不是婚姻出了問題，也不是工作過不下去；孩子或許已經長大，職涯也累積了足夠的經驗與位置。旁人看來，這是一段「已經站穩了」的人生。

但只有自己知道——心裡總有一個小小的聲音在問：「接下來呢？」

不是野心，也不是不滿足，而是一種很安靜的疲憊。像是每天都在運作，卻很少真正停下來問自己：我現在，是舒服的嗎？

Joren Huang，我的好朋友，就是在這樣的狀態下，選擇了一條看似不必要、卻非常誠實的路——背起背包，走上全長 300 公里的西班牙朝聖之路。

一、她不是為了逃離，而是終於承認：我有點卡住了

我們這個世代的女性，很擅長「撐」。

撐家

庭、撐工作、撐情緒，也撐住那個看起來一切正常的人生。久了，甚至會對自己的疲憊感到不好意思——畢竟，沒有什麼真的出問題。

Joren 出發的時候，正是她人生最穩定的階段之一。工作上，她是被信任、被倚重的人；生活裡，她也沒有什麼必須逃離的角色。

但她很誠實地承認了一件事：生活沒有壞掉，可是心，開始不太動了。

那不是低潮，而是一種長期把自己放在「功能模式」裡的後遺症。於是，她選擇暫時不當任何人的副總、顧問或解決問題的人，只做一個每天要走路的人。

二、78 項準備清單，其實是對「不確定」的恐懼

出發前，Joren 列了一份 78 項的準備清單。

對很多 45+ 的女性來說，這一點並不陌生。我們習慣把「萬一」都先準備好——萬一下雨、萬一下錯路、萬一身體撐不住。

但 Camino 很快讓她明白：有些事，是準備不了的。

天氣不照預報走，腳的狀況每天不同，路上遇到的人與情緒，都無法事先模擬。那一刻，她第一次清楚感受到：原來，生活不是一個可以被完全掌控的專案。

放下清單，不是失控，而是一種久違的鬆動。

三、背包越走越重，她才發現真正累的是「角色」

走到第三、第四天，重量開始變得誠實。

Joren 發現，背包裡很多「以防萬一」的東西，其實從頭到尾都沒用到。真正讓人肩膀下沉的，是那些早就習慣背著的身分——

要夠成熟、夠可靠、夠懂事、夠不麻煩別人。某一天，她在路邊坐下來哭了。

那不是因為腳痛，而是突然明白：自己已經很久沒有被允許脆弱了。

那一刻，她第一次不急著振作，只讓眼淚流完。

四、當生活只剩下走路、吃飯、睡覺

進入第二週，世界安靜了下來。

沒有會議、沒有即時回覆、沒有角色期待。每天的任務很簡單：走到下一個地方，找東西吃，然後好好睡一覺。

對一個習慣同時照顧很多人的女性來說，這種簡單反而陌生。

但也正是在這樣的節奏裡，她重新感受到一些久違的東西——身體的回饋、陌生人的善意、以及那種「不需要表現」的安心。

五、她回來後，替人生換了一個新問題

走完 300 公里，Joren 回到原本的生活。

她沒有辭職，也沒有突然做出戲劇性的改變。

但她替自己換了一個判斷標準:

不再是：「這是不是對的？」 而是先問：「這樣的選擇，讓我自在嗎？」

對 45+ 的女性來說，這個問題很重要。因為我們早就知道怎麼把事情做好，只是很少問自己：這樣過，我還願意嗎？

給正在讀這篇文章的你

也許你沒有時間走 300 公里。也不需要真的離開現在的生活。

但也許，你可以替自己做一件很小的事——檢查一下，你現在背著的那些重量，有多少是因為習慣，而不是必要？

如果今天，人生可以少撐一點點，你最想先放下的是哪一個？

寫信告訴我：Summer0807@gmail.com