下體無痛潰瘍、手掌紅疹別輕忽：梅毒因高擬態性成健康警訊
依據疾管署統計，2025年1至7月全國性傳染病感染情形：梅毒感染呈上升趨勢，通報數新增5,826例，較去年同期(5,456例)上升7%。其中，13至24歲年輕族群更為近年唯一持續上升的年齡層，通報數為1,126例，較去年同期(989例)增加14%，已連續4年上升，值得關注。[1]
梅毒的「高擬態性」讓症狀容易被忽略
梅毒在醫學上常被形容為「偉大的模仿者」，原因在於其早期症狀常不明顯，甚至會自行消退。且臨床表現多變，容易與濕疹、過敏或其他皮膚疾病混淆。第一期常見表現為下體或口腔出現單一、邊緣清楚且無痛的潰瘍，外觀看似輕微，部分民眾因此選擇觀察而未就醫。
進入第二期後，可能出現全身性紅疹，特別是手掌與腳掌出現不痛不癢的紅斑，這類型態在臨床上具有高度辨識價值，卻也經常被誤判為皮膚問題。[2]
傳染途徑明確，日常接觸風險極低
不少民眾對梅毒的感染途徑仍存有迷思。梅毒主要經由性接觸傳染，包含陰道交、肛交與口交，只要接觸病灶或黏膜即可能感染。母嬰垂直傳染亦為重要途徑之一。
相較之下，透過馬桶座、門把或游泳池等日常接觸傳染的可能性極低，民眾無須過度恐慌，但應將重點放在安全性行為與定期篩檢。[2]
抽血檢查是關鍵，治療與追蹤缺一不可
梅毒的診斷主要依賴血液檢查，臨床上多採用兩種不同性質的檢驗交叉判讀，以確認是否為現行感染並利於後續追蹤。依疾病分期不同，治療方式與追蹤頻率亦有所差異。
根據臨床觀察，若僅處理表面症狀而未完成完整治療與追蹤，細菌仍可能潛伏體內，晚期甚至影響神經系統與心血管功能，相關傷害往往難以逆轉。[2]
性伴侶同步檢查，避免重複感染
順挺泌尿科診所許家豪院長提醒，確診者若未同步通知並安排性伴侶檢查，容易出現反覆感染情形。性傳染疾病的防治需以「伴侶共同管理」為核心，透過檢驗、治療與行為調整，才能有效降低社群傳播風險。[3]
提升健康警覺，及早檢查是最佳防線
許家豪院長建議，定期性傳染疾病篩檢與安全性行為，是預防感染與降低併發症的重要策略。若發現下體不明潰瘍、手掌或腳掌出現異常紅疹，且持續一至兩週未改善，應儘早接受檢查，而非自行判斷或僅使用外用藥物。面對性傳染疾病應以理性與正確資訊看待，透過早期發現、完整治療與生活習慣調整，才能有效守護個人與社群健康。[3]
免責聲明：本文為健康資訊與公共衛生知識分享，非作為醫療診斷或替代治療依據，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
