停用減重藥物後體重波動？營養師解析食慾回升的生理原因
被壓抑的彈簧：藥物戒斷後的生理海嘯
近期在減重社群中，關於猛健樂（Mounjaro）一旦停止注射，食慾不僅恢復，甚至比減重前更狂暴，有人形容這種感覺像「被餓狼附身」，體重在短短幾天內就報復性反彈。
在正欣診所營養師庭萱的眼裡，這類藥物（GLP-1/GIP 受體促效劑）的作用機制是透過模擬腸道賀爾蒙訊號，影響中樞對食慾與飽足感的調節，在部分族群中，停藥後可能出現食慾訊號回升的情形，其程度會因個人代謝狀況、體組成與飲食習慣而有所差異；在社群討論中，這類現象常被形容為「飢餓反噬」，實際上並非正式醫學診斷，而是對停藥後食慾變化的通俗說法。
不只是意志力問題：身體在對抗「饑荒」
許多人將復胖以為是自己貪吃，從演化生物學的第一性原理來看，身體並不知道你在「減肥」，它只認為你剛剛度過了一場可怕的「饑荒」。
當體重快速下降時，基礎代謝率（BMR）會隨之降低以節省能量，這稱為「代謝適應」，若在停藥當下，沒有足夠的肌肉量來支撐代謝，且飲食習慣未根本改變，在代謝適應的狀態下，身體對能量利用的效率可能提高，使熱量平衡變得更不易控制，目的是為了將體重拉回原先設定的「定點」。若停藥後未同步調整飲食與活動型態，部分人可能出現體重回升的情況，但並非所有使用者都會發生。
關鍵不在藥物，而在「肌肉」與「營養密度」
若希望降低停藥後體重波動的風險，營養師建議可從以下兩個方向著手：「肌肉量」與「營養密度」。
- 保住肌肉就是保住代謝： 藥物減重過程極易流失肌肉。若能在用藥期間配合高蛋白飲食與阻力訓練，維持住肌肉量，停藥後的代謝率就不會崩盤。
- 以「質」換「量」： 停藥後食慾必然回升，此時應攝取高纖維、高蛋白質的原型食物（如深綠色蔬菜、瘦肉）。這些食物能提供實質的物理飽足感與穩定的血糖，有助於提升進食後的飽足感與飲食滿足度，而非用精緻澱粉去填補空虛，那只會引發更嚴重的胰島素波動與脂肪堆積。
減重藥物是強大的助推器，唯有建立正確的營養策略，在藥物輔助期間重塑身體組成，才能在停藥後，從容面對身體的渴望，守住得來不易的健康體態。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
