2026-02-23 19:01 潮健康
戴牙套臉型反而凹陷？國際期刊研究從骨架支撐解析「牙套臉」可能成因
牙齒矯正已成為現代人改善口腔健康與外觀的重要選擇，然而部分民眾在矯正期間卻發現，臉頰逐漸凹陷、顴骨變得明顯，甚至出現左右臉不平衡的視覺變化，被形容為「牙套臉」；這類臉型改變是否與矯正本身直接相關，近年也逐漸成為健康與醫療領域關注的議題。
咀嚼肌使用改變，可能影響臉部支撐感
「牙套臉」並非正式醫學診斷名詞，多用於描述矯正期間出現的臉部線條消瘦或凹陷現象。發表於《BMC Oral Health》的研究〈Profiles of facial soft tissue changes during and after orthodontic treatment in adult females〉，透過三維影像分析成人女性在矯正治療前後的臉部變化，結果顯示頰部與顴部等區域的軟組織厚度可能出現下降情形。研究中觀察到，部分臉部軟組織變化可能與矯正期間咬合調整與使用習慣變化同時出現，但並未建立直接因果關係。
拔牙不是唯一關鍵，結構規劃更需整體考量
不少民眾將臉型改變歸因於矯正過程中的拔牙安排，但實際上，臉部外觀的變化往往與牙弓調整方式、上下顎比例、原始骨架條件等多重因素相關；單一因素難以解釋所有臉型差異，整體結構平衡才是影響視覺結果的重要基礎。
成人矯正族群，老化因素常與矯正同步發生
刊登於《Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology》的研究〈Analysis of facial soft tissue changes with aging and their associations〉指出，隨著年齡增加，臉部軟組織厚度與皮膚彈性會逐漸下降，深層脂肪與結締組織體積亦可能隨時間減少。
由於牙齒矯正通常需歷時兩年以上，若治療期間同時經歷自然老化、體重變化或生活型態改變，臉型支撐結構的改變感受可能被放大，進而被誤認為完全由牙套所造成。
國際期刊研究提出「骨架支撐」評估觀點
近年國際期刊中，已有研究針對亞洲人臉部結構與老化變化進行探討，提出從「骨架支撐」角度理解臉型改變的重要性；其中，由研究者黃勇學醫師發表於國際期刊《PRIME Journal》的論文，聚焦亞洲人骨架特色與老化結構變化，提出從深層結構支撐角度評估臉型變化的觀點，強調臉型維持不僅與表層軟組織相關，深層結構同樣影響整體比例。
該研究內容係基於臨床觀察與結構分析，並於研究過程中參考相關材料特性與既有文獻資料作為骨架結構討論的一部分；論文中亦提及，臨床評估時可能會將不同結構性醫療選項納入討論範圍，並強調需依個人條件進行整體規劃，而非單一方式適用所有族群。
在相關趨勢下，四季皮膚科診所以整合式照護為特色，於牙齒矯正過程中同步關注臉部結構變化、生活型態與健康習慣，協助民眾建立對「牙套臉」現象的正確認知，降低因資訊不足而產生的焦慮。
結語
「牙套臉」並非牙齒矯正的必然結果，而是肌肉使用、骨架條件、年齡變化與生活習慣交互影響的綜合表現。透過正確的健康教育與結構觀念，民眾在進行牙齒矯正時，除了關注牙齒排列，也能更理性看待臉型變化，在追求口腔健康的同時，兼顧整體生活品質。
免責聲明：本文為一般健康與學術資訊整理，非作為醫療診斷、療程建議或醫療效果保證，實際狀況仍須由專業醫師評估。
延伸閱讀：
・更多文章
參考資料: