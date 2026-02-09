2026-02-09 11:08 潮健康
衛生用品學問大，你用來擦臉的毛巾真的乾淨嗎？
毛巾是我們生活中使用頻率極高、卻最常被低估的日用品之一，我們每天都在用，卻最容易被忽略的生活細節。洗臉、擦手，我們理所當然地拿起毛巾，卻很少停下來想：這條毛巾，真的乾淨嗎？
健康管理師張恆恩分享：毛巾是否乾淨，與日常清潔習慣及肌膚狀態、生活舒適度等息息相關；毛巾的作用不只是「擦乾」而已，從日常清潔角度來看，毛巾其實是清潔流程的最後一關，同時也最容易把細菌「再送回皮膚」的一環。
毛巾上的細菌帶來的問題
當毛巾沒有正確清潔，導致滋生細菌後，再拿來擦到臉上，可能影響肌膚狀況，例如出現粉刺或感到不適，尤其不乾淨的毛巾擦到眼睛周圍，容易造成眼周肌膚不適，建議避免毛巾接觸眼部。
除了清潔毛巾外，要如何處理細菌橫生的問題？
因為浴室環境悶熱，毛巾不易完全乾燥，加上皮脂、角質、汗水都會殘留在纖維中，成為細菌的養分。但浴室本就難以完全乾燥，而毛巾的構造本身就容易藏污納垢，多數毛巾在長期使用後，可能會殘留部分髒汙與細菌。
除了定期清洗毛巾、維護衛浴環境以外，挑選好的毛巾材質、搭配使用清潔效果好的洗護產品，有助於維持毛巾的清潔與肌膚舒適度；使用能徹底清潔臉部的洗護產品，能減緩細菌帶來的問題，以潤澤淨透洗顏乳為例，添加日本火山泥超微粒萃取，以帶走毛孔深處的髒污，溫和帶走肌膚表層髒汙，清爽不緊繃。且有添加胺基酸成分，起泡綿密，泡沫細緻綿密，有助清潔肌膚表面，溫和清潔的同時，保有肌膚舒適感。
世上沒有完全無菌的衛生用品，但只要有定期清潔，加上使用潔淨能力好的產品，維持良好清潔習慣，有助提升生活舒適感與肌膚清爽狀態。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構
