2026-02-09 11:05 潮健康
猛健樂瘦身仍甩不掉「肥仔波」？醫揭男性女乳症頑固真相
近年來瘦瘦筆風潮席捲全球，不少男性透過猛健樂（Mounjaro）等GLP-1藥物成功減重，卻發現突起的胸部仍然紋風不動，這正是俗稱「肥仔波」的男性女乳症。
「肥仔波」是香港、澳門地區對男性女乳症的通俗稱呼，意指男性胸部異常發育隆起的現象，具有資深乳外背景的蔡昀達醫師指出，即使體重下降，若是因乳腺組織增生造成的真性女乳，藥物與運動都無法根本解決，必須透過專業手術介入才能徹底改善。
圖說：蔡昀達醫師表示，乳腺組織增生造成的男性女乳症僅能靠手術根除。
運動、節食都沒用？３大男性女乳症成因比較
粹究美學蔡昀達醫師解釋，男性女乳症在醫學上可分為3類：
- 假性男性女乳： 純粹因脂肪堆積造成，通常與肥胖、缺乏運動有關，透過減重與運動可能獲得改善。
- 真性男性女乳： 由於雌激素與雄性素失衡，導致乳腺組織增生，觸摸時可感覺到乳暈下有硬塊，常見於青春期、中年或服用特定藥物的男性。
- 混合型： 同時具備脂肪堆積與乳腺增生問題，單靠健身或飲食控制無法完全改善，這也是目前最常見的類型。
許多人以為透過節食、減重就能改善「肥仔波」，但蔡醫師強調，若是涉及乳腺增生造成的女乳症，即使體重下降，乳腺組織並不會隨之消失，這也解釋了為何不少患者打了猛健樂成功減重後，「肥仔波」卻依然存在。
圖說：男性女乳症3大類型
值得注意的是，此外，某些疾病或藥物使用也可能誘發男性女乳症，因此術前完整評估，進行荷爾蒙數值與肝腎功能檢查，排除因疾病或藥物引起的狀況，並確認乳腺與脂肪比例，是打造客製化療程的成功關鍵。
微創手術免拆線，港澳男性專程來台告別「肥仔波」
針對男性女乳症的治療，蔡醫師結合其深厚的乳房外科經驗，採用「微創複合式」設計，整合抽脂與乳腺切除技術。手術透過乳暈下緣的微小切口進行，精準破壞增生的乳腺組織，並乳糜化脂肪，搭配LSSA音浪脂雕系統移除多餘組織，不僅能殲滅「肥仔波」，更能同步雕塑平坦的胸部線條。
圖說：男性女乳症手術方式
蔡昀達醫師解析，與一般手術相比，新型態的微創技術優勢在於出血量少、傷口小，加上無須拆線，術後皮膚緊實平滑、不易瘀青，大幅縮短恢復期，多數人1-2週即可恢復日常活動，對於遠道而來的港澳患者特別便利，節省不少時間與交通成本。
乳外專業精準把關，趁早擺脫胸口累贅
男性女乳症手術不只是「切除」而已，更考驗醫師對胸部解剖構造的熟悉度。蔡昀達醫師說明，具備乳外專業訓練的醫師，能更精準辨識乳腺與脂肪的邊界，在徹底移除增生組織的同時，保留適當的皮下組織與脂肪層，避免術後出現乳暈凹陷、皮膚黏連等問題。
蔡醫師呼籲，男性若發現胸部異常隆起、乳暈增大或觸摸到不明硬塊，應儘早尋求專業評估，如今微創技術已相當成熟，術後恢復快速，多數患者短期內即可回歸日常。透過專業的手術介入，不僅能解決生理上的困擾，更是多年心理壓力的釋放，幫助廣大男性找回自信、從容展現最好的自己。
延伸閱讀：
男性女乳症改善方式有哪些？男性女乳症手術與檢測方法解析男性女乳症不開刀有效嗎？男性女乳症運動、減脂全攻略豆漿喝太多會導致女乳症？破解豆漿雌激素謠言