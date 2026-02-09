2026-02-09 11:04 潮健康
這8種精油白天使用須留意？專家解析精油「光敏性」與使用風險
許多人推崇天然保養，認為植物天然成分最溫和，殊不知網路上誤傳「檸檬精油含有維他命C，具有亮膚效果」，許多愛美民眾為了追求透亮肌膚，嘗試在乳液中加入檸檬精油塗抹全身。然而，有民眾自行調配檸檬精油保養後，隔天出門未做防曬，結果不僅未出現預期的膚色變化，塗抹部位反而出現明顯的色素加深現象，有些較嚴重的情況可能伴隨明顯的不適反應。
為何被視為保養輔助的精油，使用不當反而帶來困擾？
檸檬、萊姆、佛手柑等柑橘類精油，經冷壓萃取而成，含有一種具備「光敏性」的化學分子—呋喃香豆素 Furocoumarins。
美國 NAHA 認證芳療專家暨護理學博士許藍方指出：呋喃香豆素就像是在皮膚上裝了無數個放大鏡，當這個成分滲透進皮膚後，一旦接觸到紫外線，在紫外線照射下，可能提高皮膚對陽光刺激的敏感程度，可能會引起肌膚紅熱敏感，若未留意使用時機，後續可能出現膚色不均的情況。
除了檸檬，這些精油也是「見光死」
並非所有柑橘類精油都有光敏性，也並非只有柑橘類要注意。以下是常見含有「呋喃香豆素」的精油有：檸檬、佛手柑、萊姆、歐白芷根、葡萄柚、苦橙、甜橙、檸檬馬鞭草等，這些精油使用後務必避開陽光直曬。
由於呋喃香豆素的活性在皮膚上的影響可能持續一段時間，建議將含光敏性的精油或保養品留在晚間使用，隔天早上出門前建議清潔乾淨，並做好防曬措施再出門。若是白天擦在身體上，衣服穿了之後不會直接接觸陽光，也是比較安全的作法。
天然不代表無副作用，正確觀念才能安全使用
禾場國際芳療學苑創辦人張元霖提醒：許多民眾誤以為「天然有機」就等於「溫和無害」，這其實是危險的迷思。事實上，呋喃香豆素是植物在演化過程中形成的天然防禦成分，在陽光配合下產生毒性來保護植物免受侵害。正是因為精油保留了這股強大的能量，使用時更需遵循專業指導。在這個追求天然保養的時代，學會辨識精油特性，避開「光敏性」地雷，才能在使用植物來源成分時，降低不必要的風險。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
